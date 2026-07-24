용인시의회, 제305회 임시회 폐회... 조례안 등 17건 처리

큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회는 24일 제305회 임시회 제2차 본회의를 열고 상정된 안건을 처리한 뒤 5일간의 회기 일정을 마무리했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회는 24일 제305회 임시회 제2차 본회의를 열고 상정된 안건을 처리한 뒤 5일간의 회기 일정을 마무리했다.시의회는 이날 본회의에서 각 상임위원회의 심사를 거친 조례안 10건, 공유재산 관리계획안 2건, 동의안 5건 등 모두 17건의 안건을 의결했다.자치행정위원회는 '용인시 사무 위임 조례 일부개정조례안' 등 조례안 3건과 '2026년도 제3차 공유재산 관리계획안(수시분)' 가운데 모현읍 주민자치센터 증축사업을 원안 가결했다.반면 '용인 반다비체육센터 건립' 관련 공유재산 관리계획안은 부결했다.문화복지위원회는 '용인시 평생학습관 체육시설 민간위탁(재위탁) 동의안' 등 동의안 2건과 '용인시 보훈회관 설치·운영 조례 일부개정조례안'을 원안 가결했다.경제환경위원회는 '용인중앙시장 공영주차장 민간위탁 동의안' 등 동의안 3건을 원안 의결했다.도시건설위원회는 '용인시 도시 및 주거환경정비조례 일부개정조례안' 등 조례안 5건을 원안 가결했으며, '용인시 재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안'은 수정 가결했다.'용인시 어르신 교통비 지원 조례안'은 추가 검토를 위해 보류됐다.용인특례시의회는 이날 제2차 본회의를 끝으로 제305회 임시회 의사일정을 모두 마무리했다.