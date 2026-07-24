"분당차량사업소 이전·기흥구 분구 더는 미룰 수 없어"

큰사진보기 ▲황재욱 용인시의원(더불어민주당·보정동·죽전1·2·3동·상현2동)은 24일 열린 제305회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 분당차량사업소 이전과 기흥구 분구 추진 필요성을 제기하며 집행부의 적극적인 대응을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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황재욱 용인시의원(더불어민주당·보정동·죽전1·2·3동·상현2동)은 24일 열린 제305회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 분당차량사업소 이전과 기흥구 분구 추진 필요성을 제기하며 집행부의 적극적인 대응을 촉구했다.황 의원은 성공적인 용인플랫폼시티 조성과 급증하는 행정수요에 대응하기 위해 두 현안에 대한 실질적인 해법 마련이 필요하다고 밝혔다.먼저 보정동 주민들의 오랜 숙원인 분당차량사업소 이전 문제를 언급했다. 황 의원은 "1994년 당시 도심 외곽이었던 보정리 일원에 조성된 분당차량사업소는 현재 GTX 용인역과 용인플랫폼시티가 들어서는 경기 남부 핵심 거점에 위치하게 됐다"며 "약 8만2000평 규모의 차량기지가 지역의 동서를 단절시키고 균형 발전을 저해하고 있다"고 말했다.이어 "주민들은 30년 가까이 소음과 진동, 미세먼지 등 생활 불편을 감내해 왔다"며 "국가 철도시설이라는 현실적 제약은 있지만 이전이 어렵다는 이유만으로 손을 놓고 있어서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 타 지자체 사례를 참고해 이전 또는 대체 방안을 적극 검토해야 한다고 제안했다.황 의원은 기흥구 분구 문제도 시급한 현안으로 제시했다. 그는 "과거 인구 5만 명 수준이던 기흥읍이 현재 약 44만 명 규모로 성장하면서 행정수요가 이미 한계에 이르렀다"며 "공공기관 확충과 생활서비스 개선을 위해서는 행정체제 개편이 필요하다"고 말했다.또 "기흥구 분구 요구는 오래전부터 이어져 왔고 행정안전부도 지역사회 공감대 형성을 주문했지만 아직 구체적인 진전이 없다"며 "분구는 할 것인지의 문제가 아니라 언제 추진할 것인지의 문제"라고 밝혔다.황 의원은 "분당차량사업소 이전과 기흥구 분구는 용인의 미래와 110만 시민의 삶에 직결되는 핵심 현안"이라며 "시장과 집행부가 해결 의지를 갖고 의회와 함께 실효성 있는 대안을 마련해 달라"고 촉구했다.