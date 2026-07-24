이정연 하남시의원 "미사, 머무는 상권으로 바꿔야"

큰사진보기 ▲이정연 하남시의원(국민의힘·미사1동·미사2동)은 24일 열린 제350회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 미사역 일대 상권 침체 문제를 지적하며 체류형 상권 활성화 전략 마련을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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이정연 하남시의원(국민의힘·미사1동·미사2동)은 24일 열린 제350회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 미사역 일대 상권 침체 문제를 지적하며 체류형 상권 활성화 전략 마련을 촉구했다.이 의원은 이날 '베드타운을 넘어, 머무는 미사를 위한 선택'을 주제로 발언에 나서 "미사강변도시는 우수한 주거환경과 호수공원, 지하철 등 기반시설을 갖춘 신도시지만 도시 성장과 달리 미사역 주변에는 공실이 늘어나고 있다"고 말했다.이어 "매출 감소와 부채 부담, 폐업 위기 속에서 버티고 있는 자영업자들이 적지 않다"며 "상권 침체는 상인만의 문제가 아니라 지역경제와 시민의 삶, 하남의 미래 경쟁력과 직결되는 문제"라고 강조했다.이 의원은 미사상권 활성화를 촉구하는 1인 시위 과정에서 만난 상인들의 의견도 소개했다. 그는 "현장에서 가장 많이 들은 이야기는 '손님이 찾아올 이유를 만들어 달라'는 것이었다"며 "사람을 불러 모으는 데 그치지 않고 다시 찾고 오래 머물 수 있도록 하는 도시 전략이 필요하다"고 말했다.상권 활성화 방안으로는 미사호수공원 워터스크린 설치를 제안했다. 이 의원은 "워터스크린은 단순한 시설이 아니라 시민과 방문객의 체류 시간을 늘리고 가족 단위 방문을 유도하는 문화 콘텐츠가 될 수 있다"며 "문화관광 콘텐츠가 미사역과 인근 골목상권 소비로 이어질 수 있도록 사업을 세밀하게 설계해야 한다"고 밝혔다.다만 "워터스크린만으로 상권 침체를 해결할 수는 없다"며 빈 점포를 창업공간과 팝업스토어, 공유오피스, 공유주방 등으로 활용하고 문화·관광·창업·소비를 연계하는 지속 가능한 상권 활성화 정책을 함께 추진해야 한다고 제안했다.아울러 정책 시행 이후에는 공실률과 매출 변화 등을 지속적으로 점검해 사업 효과를 객관적으로 분석하고, 성과가 지역 소상공인에게 실질적으로 돌아갈 수 있는 구조를 마련해야 한다고 강조했다.이 의원은 "상권을 살리는 데 여야는 있을 수 없다"며 "지역경제 회복을 위한 과감한 결단과 실질적인 투자가 필요한 시점"이라고 말했다.이어 하남시에 "미사호수공원 워터스크린 사업의 타당성과 운영계획을 면밀히 보완하고 관련 예산을 다시 편성해 달라"고 촉구했다.그러면서 "머물고 싶은 도시가 소비를 만들고, 소비가 상권을 살리며, 살아난 상권이 하남의 미래를 바꾼다"며 "앞으로도 시민과 상인의 목소리를 대변하며 머물고 싶은 미사강변도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.