광양제철소, 나눔 실천 우수봉사자 8명에 인증패 수여

큰사진보기 ▲지난 22일, 광양제철소 소본부에서 우수봉사자 인증패 수여식이 열렸다. ⓒ 포스코 관련사진보기

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포스코 광양제철소가 지난 22일 제철소 본부에서 '3000시간 이상 우수봉사자 인증패 수여식'을 열고 지역사회에 헌신해 온 우수봉사자들을 격려했다.수여식에는 고재윤 광양제철소장을 비롯해 봉사활동 누적 1만 시간 및 3000시간을 달성한 직원과 직원 가족 등 8명이 참석했다. 이번 행사는 꾸준히 나눔을 실천해 온 포스코 패밀리의 노고를 치하하고 지속가능한 봉사활동을 독려하기 위해 마련됐다.이날 1만 시간을 돌파해 '골드 인증패'와 순금 2돈 펜던트를 받은 박춘희 씨(직원 부인)는 '돌보고살피고 재능봉사단'에서 독거노인 도시락 배달, 친환경 EM 방역, 생필품 키트 전달 등 다각적인 나눔을 펼쳐 귀감이 됐다.'실버 인증패'와 금배지를 받은 3,000시간 달성자들의 활약도 빛났다. ▲김기현 과장(설비기술부)은 목공예품 전달 ▲이영석 과장(설비기술부)은 야간 방범 및 청소년 선도 ▲김상원 과장(도금부)은 금호동 야간 순찰 및 취약계층 도시락 배달을 실천했다. 또한 ▲김영구·오수환 과장(교통 안전지도) ▲박상률·정영환 과장(어린이 보호구역 봉사) ▲강경숙 씨(꽃꽂이를 통한 정서 지원) 등도 지역사회를 위해 솔선수범했다.현재 광양제철소의 3000시간 이상 봉사자는 216명, 5000시간 이상 봉사자는 67명에 달한다.고재윤 소장은 "임직원들의 헌신과 노고가 지역과 상생하려는 포스코의 의지와 자부심이 되고 있다"며 감사를 전했다.한편 포스코는 봉사시간에 따라 인증패와 순금 배지, 기념품 등을 지급하는 '나눔마일리지' 제도를 운영하며 임직원의 지속적인 봉사 참여를 독려하고 있다.