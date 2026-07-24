원내대표 '멱살' 논란 권영진, 대구시당위원장 안 맡는다

큰사진보기 ▲국민의힘 '대안과 미래' 모임 참석하는 의원들국민의힘 개혁성향 모임인 '대안과 미래' 소속 권영진 의원(가운데)이 24일 대구시당위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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후반기 국회 상임위 배정을 둘러싸고 정점식 원내대표와 충돌을 빚은 권영진 국민의힘 의원이 차기 대구시당위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다.차기 시당위원장 선출을 위한 운영위원회를 하루 앞두고 권 의원은 24일 오전 지역 국회의원들이 속한 단체대화방에 "어제 원내대표실에서 있었던 저의 부족함과 잘못으로 심려를 드려 죄송하다"며 "시당위원장을 맡는 것은 부적절한 것 같다"는 문자메시지를 보냈다.앞서 권 의원은 대구시당 선관위가 시당위원장 후보 등록을 마감한 지난 21일 단독으로 등록을 마쳤다.국민의힘 대구시당위원장은 지금까지 관례상 경선보다 지역구 국회의원 간 협의를 거쳐 합의 추대하는 방식으로 선출됐다. 선수와 연령 등을 고려해 차기 시당위원장은 권영진 의원이 맡을 예정이었다.하지만 전날 국민의힘 지도부가 원 구성을 마무리하면서 상임위에 의원들을 배치해 통보하자 행정안전위원회 간사로 배정된 권 의원이 국회 원내대표실을 찾아 정보위원회로 재배치해 달라고 요구하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡는 등 물리적 충돌이 벌어졌다.이 과정에서 권 의원은 "뭐야 이 XX야", "내가 (전에는) 양보하지 않았나. 행안위 간사 안 한다"며 반발했고 정 원내대표는 "(그렇다고) 원내대표 멱살을 잡는 사람이 어디 있느냐. 폭행이 두려워서 같이 못 있겠으니 나가라"고 반박한 것으로 알려졌다.이후 권 의원은 이날 오전 국민의힘 의원들이 모인 단체대화방에 올린 사과문을 통해 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"며 "정 원내대표에게 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드렸다. 저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 사과했다.이어 대구지역 국회의원들이 모인 단체대화방에 "차기 시당위원장직을 맡지 않겠다"는 글을 올렸다.권 의원은 이날 <오마이뉴스>와 통화에서 "이번 사태를 돌아보면서 시당위원장을 맡지 않는 게 좋겠다"며 "다른 의원이 시당위원장을 맡는 게 맞다"고 말했다.권 의원이 대구시당위원장을 고사하면서 차기 시당위원장은 김승수 의원(대구 북구을)이 맡을 것으로 보인다.