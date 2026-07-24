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26.07.24 15:08최종 업데이트 26.07.24 15:08

원내대표 '멱살' 논란 권영진, 대구시당위원장 안 맡는다

24일 대구지역 의원 단체대화방에 "저의 부족함과 잘못 죄송... 시당위원장 맡는 것 부적절" 밝혀

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국민의힘 '대안과 미래' 모임 참석하는 의원들 국민의힘 개혁성향 모임인 '대안과 미래' 소속 권영진 의원(가운데)이 24일 대구시당위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다.
국민의힘 '대안과 미래' 모임 참석하는 의원들국민의힘 개혁성향 모임인 '대안과 미래' 소속 권영진 의원(가운데)이 24일 대구시당위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스

후반기 국회 상임위 배정을 둘러싸고 정점식 원내대표와 충돌을 빚은 권영진 국민의힘 의원이 차기 대구시당위원장을 맡지 않겠다고 밝혔다.

차기 시당위원장 선출을 위한 운영위원회를 하루 앞두고 권 의원은 24일 오전 지역 국회의원들이 속한 단체대화방에 "어제 원내대표실에서 있었던 저의 부족함과 잘못으로 심려를 드려 죄송하다"며 "시당위원장을 맡는 것은 부적절한 것 같다"는 문자메시지를 보냈다.

앞서 권 의원은 대구시당 선관위가 시당위원장 후보 등록을 마감한 지난 21일 단독으로 등록을 마쳤다.

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국민의힘 대구시당위원장은 지금까지 관례상 경선보다 지역구 국회의원 간 협의를 거쳐 합의 추대하는 방식으로 선출됐다. 선수와 연령 등을 고려해 차기 시당위원장은 권영진 의원이 맡을 예정이었다.

하지만 전날 국민의힘 지도부가 원 구성을 마무리하면서 상임위에 의원들을 배치해 통보하자 행정안전위원회 간사로 배정된 권 의원이 국회 원내대표실을 찾아 정보위원회로 재배치해 달라고 요구하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡는 등 물리적 충돌이 벌어졌다.

이 과정에서 권 의원은 "뭐야 이 XX야", "내가 (전에는) 양보하지 않았나. 행안위 간사 안 한다"며 반발했고 정 원내대표는 "(그렇다고) 원내대표 멱살을 잡는 사람이 어디 있느냐. 폭행이 두려워서 같이 못 있겠으니 나가라"고 반박한 것으로 알려졌다.

이후 권 의원은 이날 오전 국민의힘 의원들이 모인 단체대화방에 올린 사과문을 통해 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"며 "정 원내대표에게 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드렸다. 저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 사과했다.

이어 대구지역 국회의원들이 모인 단체대화방에 "차기 시당위원장직을 맡지 않겠다"는 글을 올렸다.

권 의원은 이날 <오마이뉴스>와 통화에서 "이번 사태를 돌아보면서 시당위원장을 맡지 않는 게 좋겠다"며 "다른 의원이 시당위원장을 맡는 게 맞다"고 말했다.

권 의원이 대구시당위원장을 고사하면서 차기 시당위원장은 김승수 의원(대구 북구을)이 맡을 것으로 보인다.

#권영진#국민의힘#대구시당위원장#멱살#김승수

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