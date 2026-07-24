"민생 법안 제도화 정치 도전, 서산·태안의 새로운 비전 제시"

▲[인터뷰] 염주노 더불어민주당 서산·태안 지역위원장 방관식 관련영상보기

"소외된 소시민들의 권익과 삶에 새로운 방향성을 제시하려면, 제가 직접 입법 아이디어를 발굴하고 이를 제도화해야겠다고 생각했습니다. 그래서 국회의원에 도전하는 길을 택했고, 차근차근 준비해 지금의 자리까지 오게 됐습니다."

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"2022년 고향으로 내려왔을 당시 당원분들로부터 호된 홍역을 치르기도 했고 당황스러운 순간도 있었습니다. 하지만 당원분들이 보여주신 행동과 우려에 충분히 공감하고 이해했기에, 지속적인 소통을 통해 관계를 차근차근 개선해 왔습니다."

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"장·차관이나 정무직 등의 이력이 없다는 점을 약점으로 보시는 시선도 있지만, 저는 오랜 시간 당내 전략과 정책을 다뤄온 전문가입니다. 앞으로 행동과 성과로서 잠재된 능력을 증명해 보이겠습니다. 지켜봐 주세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

염주노 더불어민주당 서산·태안지역위원장은 23일 있은 인터뷰에서 정치를 시작하게 된 계기를 묻는 질문에 이렇게 답했다.최근 서산·태안 지역위원장에 취임한 그는 서산·태안은 민주당 입장에서 결코 호락호락한 지역이 아니라고 평가했다.과거 충청권에서 야성이 강했던 시절도 있었지만, 현재는 보수세가 한층 짙어진 지역으로 인식되고 있다는 것이다.그래서인지 "이러한 지역 지형을 어떻게 헤쳐 나가야 할지에 대한 막중한 책임감과 숙제가 마음속에 먼저 밀려왔다"는 묵직한 취임 소회를 밝혔다.지역 정가에 발을 내디딘 초기, 당원들의 거친 환영(?)에 부딪혔던 경험도 담담히 털어놨다.염 위원장은 지역의 7500여 권리당원과 소통하는 친근하고 발로 뛰는 지역위원장이 되겠다고 약속했다.일각에서 제기되는 중앙 정치 경험이나 대형 타이틀의 부재라는 우려에 대해서는 당당한 자신감을 내비쳤다.