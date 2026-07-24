내 지분까지 기꺼이, 칠순 엄마와의 대화법

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"엄마, 저번에 말한 그거 있잖아."

큰사진보기 ▲엄마의 이야기를 들으며. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

'엄마 귀가 많이 약해졌구나.'

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"요새 뭐 힘든 건 없고?"

"그랬구나. 우리 엄마 진짜 잘했네."

"멋지다. 칠십 대 중에서는 우리 엄마가 완전 짱이네."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

이제 칠순인 엄마는 고속버스로 친정에 가면 항상 터미널로 나를 데리러 온다. 엄마 차 조수석에 타는 일은 늘 편안했다. 문제는 대화가 시작할 때 생겼다.어느 순간부터 나는 엄마 옆에서 말할 때 복근에 힘을 주게 된다. 조수석에서는 특히 자동차 진동까지 목소리로 뚫어야 하기에 더 그랬다. 조금이라도 힘을 빼면 엄마가 "응? 뭐라고?" 하고 되물었다. 이게 은근한 피로감이 된다는 걸 얼마 전에 알았다.목소리의 크기가 달라지니 대화의 온도도 달라졌다. 낮은 음성으로 두런두런 나눌 때의 다정함이나 유연함은 사라졌다. 목에 힘을 주고 하는 말은 어딘가 단정적이고 뾰족했다. 소리의 물리적 크기가 다정함을 압도 한다고나 할까.사실 얼마 전 나는 엄마에게 색소폰을 줄이는 게 어떻겠냐고 했다. 색소폰 소리가 워낙 크고 쨍하다보니 청력에 안 좋을 수도 있다는 말을 들어서다. 엄마는 너무 재미있어서 싫다고 했다. 재미있다고 할 때 어린아이처럼 반짝이는 엄마 눈을 보니 더 이상 내가 참견할 수는 없었다. 온 세상 소리가 조금씩 뭉개지고 멀어져 갈 때, 색소폰의 선명한 소리야말로 엄마의 답답한 귀를 속시원 하게 뚫어줬을지도 모르겠다.아직 보청기가 필요할 정도는 아니라는 확신 반, 혹시 내가 엄마의 노화를 공식적으로 인정하기 싫어서 만든 편견일지도 모른다는 의심 반이 내 안에 자리 잡았다. 운전도, 악기 연주도, 일상 생활도 너무 잘하는 엄마의 청력이 약해졌다는 사실을 받아들이는 일은 좀 스산했다. 사실 그날 대화의 시작은 엄마의 다정한 질문이었다.어릴 적부터 나는 좋은 일이든 아니든 엄마 옆에 붙어앉아 종알종알 속내를 털어놓곤 했다. 엄마라는 단단한 울타리 안에서 감정을 쏟아내다 보면 마음이 씻겨 내려가는 느낌이었다. 엄마의 저 질문 한마디는 나를 20대로 돌려놓는 주문 같았다.하지만 목소리를 높이는 순간, 그 아늑함 교감의 공기는 멀어져 버렸다. 엄마 귀에 닿기 위해 프리젠테이션 하듯 또박또박 발음하다 보니 내 고백은 회사 보고서 같아졌다. '이게 이렇게 소리 높여 말할 정도로 대단히 속상한 일인가?' 하는 자기 의심마저 들었다.그런 장면이 몇 번 반복되고 나서야 깨달았다. 이제 엄마에게 내 사정을 구구절절 늘어놓으며 마음을 풀던 시절은 끝났다는 것을. 이제는 내가 위로 받을 때가 아니라 엄마의 이야기를 더 깊게 들어주어야 할 때가 온 것이다. 그래서 이제는 엄마의 이야기를 더 많이 듣는 청자가 되기로 했다.엄마의 말에 추임새를 넣는 일은 굳이 음량을 높일 필요가 없었다. 소리의 크기 대신 다정한 맞장구가 채워진 공간에서 엄마는 한결 신나게 당신 일상을 풀어놓았다. 내가 알던 좋은 대화는 두 사람의 말하기 지분이 반씩 있는, 5대5 핑퐁 대화였다. 하지만 70대 부모와의 대화는 내 지분을 내려놓고 9대1로 들어주는 대화여야 했다.내가 엄마한테 조잘거리던 때를 생각해보면 내가 9, 엄마가 1이었다. 엄마가 내어준 자리에서 내가 충전됐다는 걸 알았다. 세월이 한 바퀴 돌아 이제는 내가 1로 내려와서 엄마를 충전해 줄 차례다. 그렇게 충실한 충전기를 하다가 엄마에게 닿는 소리가 더 뭉개지는 것 같은 날, 좋은 보청기를 선물하기로 했다. 물론 그 날이 아주 천천히 오길 바란다.