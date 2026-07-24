내 지분까지 기꺼이, 칠순 엄마와의 대화법

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이제 칠순인 엄마는 고속버스로 친정에 가면 항상 터미널로 나를 데리러 온다. 엄마 차 조수석에 타는 일은 늘 편안했다. 문제는 대화가 시작할 때 생겼다.
"엄마, 저번에 말한 그거 있잖아."
어느 순간부터 나는 엄마 옆에서 말할 때 복근에 힘을 주게 된다. 조수석에서는 특히 자동차 진동까지 목소리로 뚫어야 하기에 더 그랬다. 조금이라도 힘을 빼면 엄마가 "응? 뭐라고?" 하고 되물었다. 이게 은근한 피로감이 된다는 걸 얼마 전에 알았다.
같은 말도 목소리 크기가 다르면 느낌이 다르다
목소리의 크기가 달라지니 대화의 온도도 달라졌다. 낮은 음성으로 두런두런 나눌 때의 다정함이나 유연함은 사라졌다. 목에 힘을 주고 하는 말은 어딘가 단정적이고 뾰족했다. 소리의 물리적 크기가 다정함을 압도 한다고나 할까.
'엄마 귀가 많이 약해졌구나.'
사실 얼마 전 나는 엄마에게 색소폰을 줄이는 게 어떻겠냐고 했다. 색소폰 소리가 워낙 크고 쨍하다보니 청력에 안 좋을 수도 있다는 말을 들어서다. 엄마는 너무 재미있어서 싫다고 했다. 재미있다고 할 때 어린아이처럼 반짝이는 엄마 눈을 보니 더 이상 내가 참견할 수는 없었다. 온 세상 소리가 조금씩 뭉개지고 멀어져 갈 때, 색소폰의 선명한 소리야말로 엄마의 답답한 귀를 속시원 하게 뚫어줬을지도 모르겠다.
아직 보청기가 필요할 정도는 아니라는 확신 반, 혹시 내가 엄마의 노화를 공식적으로 인정하기 싫어서 만든 편견일지도 모른다는 의심 반이 내 안에 자리 잡았다. 운전도, 악기 연주도, 일상 생활도 너무 잘하는 엄마의 청력이 약해졌다는 사실을 받아들이는 일은 좀 스산했다. 사실 그날 대화의 시작은 엄마의 다정한 질문이었다.
"요새 뭐 힘든 건 없고?"
어릴 적부터 나는 좋은 일이든 아니든 엄마 옆에 붙어앉아 종알종알 속내를 털어놓곤 했다. 엄마라는 단단한 울타리 안에서 감정을 쏟아내다 보면 마음이 씻겨 내려가는 느낌이었다. 엄마의 저 질문 한마디는 나를 20대로 돌려놓는 주문 같았다.
하지만 목소리를 높이는 순간, 그 아늑함 교감의 공기는 멀어져 버렸다. 엄마 귀에 닿기 위해 프리젠테이션 하듯 또박또박 발음하다 보니 내 고백은 회사 보고서 같아졌다. '이게 이렇게 소리 높여 말할 정도로 대단히 속상한 일인가?' 하는 자기 의심마저 들었다.
대화의 방식이 달라지는 시절
그런 장면이 몇 번 반복되고 나서야 깨달았다. 이제 엄마에게 내 사정을 구구절절 늘어놓으며 마음을 풀던 시절은 끝났다는 것을. 이제는 내가 위로 받을 때가 아니라 엄마의 이야기를 더 깊게 들어주어야 할 때가 온 것이다. 그래서 이제는 엄마의 이야기를 더 많이 듣는 청자가 되기로 했다.
"그랬구나. 우리 엄마 진짜 잘했네."
"멋지다. 칠십 대 중에서는 우리 엄마가 완전 짱이네."
엄마의 말에 추임새를 넣는 일은 굳이 음량을 높일 필요가 없었다. 소리의 크기 대신 다정한 맞장구가 채워진 공간에서 엄마는 한결 신나게 당신 일상을 풀어놓았다. 내가 알던 좋은 대화는 두 사람의 말하기 지분이 반씩 있는, 5대5 핑퐁 대화였다. 하지만 70대 부모와의 대화는 내 지분을 내려놓고 9대1로 들어주는 대화여야 했다.
내가 엄마한테 조잘거리던 때를 생각해보면 내가 9, 엄마가 1이었다. 엄마가 내어준 자리에서 내가 충전됐다는 걸 알았다. 세월이 한 바퀴 돌아 이제는 내가 1로 내려와서 엄마를 충전해 줄 차례다. 그렇게 충실한 충전기를 하다가 엄마에게 닿는 소리가 더 뭉개지는 것 같은 날, 좋은 보청기를 선물하기로 했다. 물론 그 날이 아주 천천히 오길 바란다.
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