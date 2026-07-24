세계유산을 자랑하는 전시장 밖, 갯벌을 지켜달라는 목소리가 울렸다

큰사진보기 ▲부산 벡스코 전시장 내부제48차 유네스코 세계유산위원회가 열린 부산 벡스코 내 전시 일부 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲전북 환경단체 기자회견전북 환경단체 회원들 벡스코 앞에서 새만금신공항과 세계유산 보존 문제를 제기하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기

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"정부는 등재에는 적극적이지만 보존에는 소극적입니다."

큰사진보기 ▲세게유산 한국의 갯벌 전시관세계유산 확대 등재 대상인 국내 갯벌을 소개하는 안내와 설명이 잘 마련되어 있다 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국의 갯벌 전시 패널을 살펴보는 참가자'한국의 갯벌'을 소개하는 전시. 생물다양성과 철새 이동경로(EAAF)의 국제적 가치를 강조하고 있다. ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 세계유산위원회 외국인 참가자 (NGO)유네스코 회의에 참석한 해외 관계자들은 한국의 개발과 보전 논쟁을 관심 있게 지켜봤다. 인터뷰이 그룹 Foundation for the Preservation of Cultural Heritage in Nigeria ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김주영 프리랜서 저널리스트 jootime@naver.com

현재 부산 벡스코 제1전시장에서는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 맞아 세계유산 축제가 한창이다. 반구대 암각화와 산사, 서원, 왕실 의궤를 디지털 영상으로 재해석한 미디어아트 앞에서는 국내외 방문객들이 연신 휴대전화를 들어 올린다. 어린이들은 붓글씨 필사와 모바일 스탬프 투어, 국가무형유산과 전통 공예 체험 등을 즐기며 전시장을 누빈다.이렇게 유네스코 국제회의 공간의 내 다른 한 켠에서 세계유산으로 선정된 우리 국가유산을 직접 보고, 듣고, 체험하는 문화축제의 공간이 펼쳐지고 있다. 그중 기자의 시선을 붙잡은 것은 '세계유산 한국의 갯벌' 전시였다. 서산·여수·고흥·무안을 포함한 '한국의 갯벌 2단계' 확대 등재 움직임을 소개하는 대형 패널에는 '생물다양성', '동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF)', '세계적 보전 가치'라는 표현이 반복해서 보였다. 전시 메시지는 분명했다. 한국의 갯벌은 단순한 진흙밭이 아니라 수백만 마리의 이동성 물새가 쉬어 가고 먹이를 찾는 국제적인 생태축이며, 세계가 함께 지켜야 할 자연유산이라는 것이다.한편 전시장 밖으로 나오자 분위기는 사뭇 달랐다. 같은 시각 벡스코 광장에서는 전북에서 부산을 찾은 환경단체 회원들이 기자회견을 열고 있었다. 이들은 "새만금신공항을 철회하지 않은 채 '한국의 갯벌' 확대 등재를 추진하는 것은 모순"이라며 정부와 세계유산위원회에 대책을 요구했다. 이와 같이 세계(자연)유산을 확대 등재하려는 국가와, 그 주변에서 개발사업을 추진하는 국가. 대한민국에서는 두 장면이 동시에 펼쳐지고 있다.한국은 2021년 서천·고창·보성-순천·신안 갯벌을 '한국의 갯벌'이라는 이름으로 세계자연유산에 등재했다. 이번 제48차 세계유산위원회에서는 여수·고흥·무안·서산 갯벌을 추가하는 2단계 확대 등재가 심사 대상에 올랐다. 갯벌 전시관에서는 확대 등재의 의미를 ▲ 갯벌 생태계의 연결성 강화 ▲ 완충구역 확대 ▲ 동아시아-대양주 철새이동경로 보전 ▲ 멸종위기종 보호 등으로 설명하고 있다.부산을 찾은 전북 지역 환경단체가 문제 삼는 것은 '등재' 자체가 아니라 '등재 이후'였다. 세계유산이라는 이름을 얻은 뒤에도 해당 유산과 생태적으로 연결된 지역에서 대규모 개발사업이 계속 추진된다면, 등재의 의미가 퇴색할 수 있다는 주장이다. 고창갯벌 인근의 노을대교와 새만금신공항, 가덕도신공항, 설악산 오색케이블카 등이 대표적인 사례로 거론됐다. 사업의 위치와 성격은 각각 다르지만, 개발이 자연유산과 주변 생태계에 미칠 영향을 충분히 검토했느냐는 질문은 공통적이었다.기자회견장에서 반복해서 들린 말이었다.논란의 중심에는 새만금신공항이 있다. 해당 환경단체들은 새만금신공항 계획부지에 포함된 수라갯벌이 서천갯벌과 연결된 하나의 생태권이자, 이동성 물새의 핵심 서식지라고 주장한다. 정부가 '한국의 갯벌' 확대 등재 과정에서 강조하는 동아시아-대양주 철새이동경로의 가치와 새만금신공항 계획이 충돌한다는 것이다.특히 수라갯벌과 그 주변 지역에는 저어새와 황새, 검은머리갈매기 등 법정보호종을 포함한 다양한 조류가 서식하고 있어 공항 건설 과정의 서식지 훼손과 조류 충돌 위험을 면밀히 검토해야 한다는 지적이 나온다.반면 정부와 사업 추진 측은 법적 절차에 따라 사업을 추진하고 있으며, 지역균형발전과 교통 접근성 개선, 공항 인프라 확충이라는 공익적 필요성을 강조해왔다. 실제 지역사회에서도 "전북에도 국제공항이 필요하다"는 목소리가 적지 않다.공항 건설을 둘러싼 찬반은 단순히 환경과 개발이라는 두 단어만으로 설명하기 어렵다. 지역 주민들에게 공항은 장기간 이어진 지역 소외를 해소하고 산업과 관광을 유치할 수 있는 기반시설로 받아들여질 수 있다. 반면 환경단체는 수라갯벌이 한 번 훼손되면 되돌릴 수 없는 생태적 자산이기에 사수하고자 목소리를 높인다.결국 논쟁의 핵심은 공항 하나를 지을 것인가 말 것인가에 그치지 않는다. 지역 발전이라는 국내적 요구와 세계유산을 지켜야 한다는 국제적 책임 가운데 어떤 원칙을 세우고, 그 판단 과정을 얼마나 투명하게 공개할 것인가의 문제다.세계유산은 목록에 이름을 올리는 것으로 끝나는 제도가 아니다. 오히려 등재 이후부터 본격적인 관리 책임이 시작된다. 유네스코가 개발 자체를 무조건 금지하는 것은 아니다. 핵심은 개발로 인해 해당 유산의 '탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value, OUV)'가 훼손되는지 여부다. 개발사업이 세계유산이나 그 주변 환경에 영향을 줄 가능성이 있다면 관리계획과 영향평가, 대안 검토와 저감 방안이 요구된다.문제는 국내의 여러 개발 갈등에서 사업의 필요성뿐 아니라 절차의 신뢰성이 반복해서 논란이 되어왔다는 점이다. 영향평가가 사업 추진을 위한 형식적 절차에 머물렀는지, 다른 입지나 대안은 충분히 검토됐는지, 조사 결과는 투명하게 공개됐는지가 쟁점이 됐다.실제 이런 논란은 처음이 아니다. 평창동계올림픽 알파인 경기장이 들어섰던 정선 가리왕산 역시 올림픽 이후 산림 복원과 시설 존치 여부를 두고 오랜 갈등을 겪었다. 복원을 전제로 한 개발사업이 행사가 끝난 뒤에도 즉시 복구가 아닌 이해관계에 따라 재차 존치 논쟁으로 이어지면서, 사전에 마련한 약속과 사회적 합의가 얼마나 지속될 수 있는지가 시험대에 올랐다.세계유산과 관련된 개발은 이보다 더 높은 수준의 검토를 요구한다. 유산영향평가가 충분했는지, 대안 입지를 검토했는지, 과학적 자료와 이해관계자의 의견이 의사결정에 실질적으로 반영됐는지가 반복해서 확인되어야 한다.이번 회의에는 각국 정부 관계자와 국제기구, 비정부기구 전문가들이 참석했다. 이들 가운데 일부는 벡스코 앞에서 벌어진 기자회견과 시위를 멈춰 서서 지켜봤다. 익명을 요청한 한 외국인 공무원은 기자에게 조심스럽게 말했다. "개인적인 신념으로는 시위하는 시민들의 목소리에 공감합니다. 하지만 국가 정책을 따라야 하는 현실도 있습니다." 그의 말에는 개인의 가치와 정부의 공식 입장 사이에서 느끼는 공직자의 고민이 담겨 있었다.나이지리아의 문화유산 보존 비정부기구인 '나이지리아 문화유산보존재단' 소속으로 회의에 참석한 마요와 올루와토빌로바 아키보 씨도 시위 현장을 유심히 살펴보고 있었다. 그녀는 "이럴수록 정부와 시민 사이의 소통이 중요하다"며 "국제회의장 앞에서 환경단체가 목소리를 내고, 이를 공개적으로 허용하는 모습 자체가 소통의 출발점이 될 수 있다"고 말했다.짧은 인터뷰였지만 그 안에는 적지 않은 의미가 담겨 있었다. 환경과 개발의 갈등은 한국만의 문제가 아니기 때문이다. 유럽과 동남아시아, 아프리카, 남미의 여러 국가에서도 문화유산과 자연환경을 보전하면서 지역의 경제적 요구를 충족해야 하는 비슷한 난제가 반복되고 있다. 차이가 있다면 갈등의 존재가 아니라, 갈등을 어떤 절차와 언어로 풀어가느냐에 있다.어느 한쪽만 옳다고 단정하기는 어렵다. 공항을 원하는 지역 주민들의 기대와 절박함도 현실이다. 수도권과 비교해 교통 인프라와 산업 기반이 부족하다고 느껴온 지역에서 대형 개발사업은 단순한 시설 하나가 아니라 지역의 미래를 바꿀 기회로 인식되기도 한다. 반대로 갯벌이 사라지면 다시 만들기 어렵다는 환경단체의 주장도 과장이 아니다. 공항은 정책적 판단과 재정 투입을 통해 다른 입지에 건설하거나 계획을 변경할 수 있지만, 수천 년에 걸쳐 형성된 갯벌 생태계는 한 번 훼손되면 원상회복이 사실상 불가능하다.그렇다고 모든 개발을 일률적으로 막는 것만으로 지역의 지속가능한 미래가 보장되는 것도 아니다. 필요한 것은 '개발이냐 보전이냐'라는 이분법보다, 무엇을 반드시 지켜야 하고 어떤 개발은 조정할 수 있는지에 대한 분명한 기준이다.사업의 경제성과 필요성뿐 아니라 대체 입지의 가능성, 생태적 손실의 규모, 지역사회에 돌아갈 실질적 편익을 함께 검토해야 한다. 중대한 생태적 피해가 예상된다면 사업을 축소하거나 변경하고, 경우에 따라서는 중단할 수 있어야 영향평가가 실질적인 제도로 기능할 수 있다. 따라서 부산 벡스코 앞에서 벌어진 논쟁은 단순한 환경운동도, 단순한 지역개발 논쟁도 아니다. 국제무대에서 세계유산의 가치를 강조하는 한국 사회가 국내 개발정책에는 어떤 원칙을 적용할 것인지 보여주는 시험대에 가깝다.우리는 세계유산을 얼마나 많이 보유하고 있는가. 아니면 세계유산을 어떻게 지켜낼 것인가.세계유산 등재는 국제사회에 내놓는 약속이다. 그 약속이 진정성을 가지려면 등재 결정이 내려지는 순간보다 그 이후의 선택이 더 중요함은 명약관화다. 개발사업을 추진해야 할 때 어떤 기준으로 유산의 가치를 평가할 것인지, 이해관계가 충돌할 때 누구의 목소리를 듣고 어떤 자료를 공개할 것인지가 그 약속의 무게를 결정한다.한 외국인 참가자는 기자에게 이렇게 말했다. "세계유산은 등록하는 것보다 그 이후에도 계속 지켜내는 일이 더 어렵습니다." 그 한마디가 이번 유네스코 세계유산위원회 국제회의가 한국 사회에 던진 가장 큰 질문처럼 들렸다.