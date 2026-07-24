법원 "최태원, 노소영에 현금 9440억 원 지급하라"

큰사진보기 ▲'재산분할' 파기환송심 출석한 최태원·노소영최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 6월 26일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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최태원 SK그룹 회장이 전처 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할금 9440억 원을 지급해야 한다는 판결을 나왔다.서울고등법원 가사1부(재판장 이상주 부장판사)는 24일 오후 최태원-노소영 재산분할 사건 파기환송심 선고에서 최태원 회장으로 하여금 재산분할금 9440억 원과 지연손해금을 지급하라고 판결했다.이 사건 재산분할금은 1심과 항소심에서 크게 엇갈렸는데, 이날 재산분할금이 9440억 원이라는 판단이 나왔다. 대법원 파기 환송 취지에 따른 판단인 만큼, 재상고심까지 진행된다고 하더라도 변수가 없다면 재산분할금의 변동은 없을 것으로 보인다.앞서 2022년 12월 서울가정법원 1심 재판부는 재산분할금을 665억 원으로 판단했다. 최 회장이 보유한 SK주식회사 주식 등은 노소영 관장의 기여가 없는 상속·증여 재산이므로 재산분할 대상이 아니라는 최 회장 주장이 받아들여진 것이다. 나머지 재산의 노 관장 기여도는 40%였다.2024년 5월 서울고등법원 항소심 재판부는 1심 판단을 뒤집고 재산분할금을 1조 3808억 1700만 원으로 판단함에 따라 큰 파장이 일었다. SK그룹 지배구조에 영향을 미칠 수 있기 때문이었다.1991년경 노 관장 부친 노태우 대통령이 최 회장 부친 최종원 SK그룹 회장에게 300억 원을 지원했는데, 이 돈이 최태원 회장이 보유한 SK주식회사 주식의 토대가 됐다는 게 항소심 재판부의 판단이었다. 또한 혼인 파탄 시기에 최 회장이 처분한 약 1조 원가량의 재산도 재산분할 대상에 포함된다고 봤다. 이에 따라 재산분할 대상 재산은 4조 115억 원이고, 이 가운데 35%인 1조 3808억 1700만 원이 노 관장 몫이라는 것이었다.하지만 지난해 10월 대법원은 항소심 판결 가운데 최 회장이 노 관장에게 지급해야 하는 이혼 위자료 20억 원 부분을 최종 확정하고, 재산분할 부분은 파기해 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈다.노태우 대통령이 지원했다는 300억 원은 당시 기업인들로부터 받은 뇌물이 출처인 만큼 불법성·반사회성이 현저해서 재판분할 과정에서 노소영 관장의 기여로 참작해서는 안 된다는 것이다. 또한 혼인 관계 파탄 이후 부부공동재산의 형성·유지와 관련해 재산을 처분했다면 재산분할 대상에서 제외해야 한다는 법리를 재확인했다.파기환송심에서는 ▲ 최 회장 보유 SK주식회사 주식과 혼인 파탄 시기 최 회장이 처분한 재산이 재산분할 대상에서 빠져야 하는지 ▲ 만약 SK주식회사 주식이 재산분할 대상이라면 주가 상승분이 반영돼야 하는지(환송 전 항소심 변론종결일 2024년 4월 16일 종가 16만 2900원 → 파기환송심 변론종결일 6월 26일 종가 81만 5000원)가 핵심 쟁점이었다.파기환송심 재판부는 노태우 지원금 300억 원을 노 관장의 기여나 재산분할 비율 산정에 참작하지 않았지만, 최 회장 보유 SK주식회사 주식 등을 분할대상 재산에 포함했다.재판부는 "최태원 보유 주식은 혼인기간 중 최태원 명의로 취득한 재산으로 최태원-노소영 모두가 그 형성이나 가치의 유지 및 증가에 기여하였다고 인정된다"면서 "혼인기간 중 최태원의 경영활동으로 최태원 보유 주식의 가치가 크게 증대되었고, 이에는 노소영의 가사 및 양육, SK그룹에 관한 대외적 활동이 기여했다"라고 설명했다.주식 가액 산정 기준은 환송 전 항소심 변론종결일(2024년 4월 16일)로 정했다. 이는 재산분할 대상과 액수는 이혼소송의 사실심(항소심) 변론종결일을 기준으로 해야 한다는 대법원 판례에 따른 것이다.재판부는 "환송 전 항소심 변론종결일 이후 환송 후 항소심(파기환송심) 변론종결일까지 사이에 최태원 보유주식의 주가가 큰 폭으로 상승하였으나, 이는 최태원의 경영적 기여가 영향을 미치지 않았다고 볼 수 없다"라고 밝혔다.다만 "부부공동재산의 공평한 분배를 위하여 최태원 보유 주식의 주가가 큰 폭으로 상승하였다는 사정은 재산분할비율의 산정에서 고려했다"라고 했다.재판부는 재산분할 비율을 노소영 1/3 : 최태원 2/3으로 정했다. 혼인 당시의 노소영·최태원의 보유자산, 부부공동재산의 취득 경위와 기여 정도, 혼인 기간뿐만 아니라 부부공동재산의 상당 부분은 혼인기간 중에 형성하거나 취득한 자산임을 고려했다는 게 재판부 설명이다.재산 분할 방법은 현금 지급이라고 재판부는 못 박았다.최 회장 법률대리인은 이날 판결 직후 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다. 판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"라고 밝혔다.