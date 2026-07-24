"200억 문화도시, 군민 체감은 언제?"

큰사진보기 ▲지난 24일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 문화유산과 소관 군정업무보고에서 문병오 의원은 "대한민국 문화도시 사업을 추진한 지 2년째지만 군민들이 체감하는 성과는 드러나지 않고 있다"며 사업 추진 상황을 집중 점검했다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

대한민국 문화도시 조성사업이 2년 차에 접어들었지만 군민들이 체감할 만한 성과가 부족하다는 지적이 홍성군의회에서 제기됐다.총사업비 199억 원이 투입되는 대형 국책사업인 만큼 사업 속도를 높이고 가시적인 성과를 창출해야 한다는 주문이다.지난 24일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 문화유산과 소관 군정업무보고에서 문병오 의원은 "대한민국 문화도시 사업을 추진한 지 2년째지만 군민들이 체감하는 성과는 드러나지 않고 있다"며 사업 추진 상황을 집중 점검했다.홍성군 대한민국 문화도시 조성사업은 재)홍주문화관광재단과 홍성군문화도시센터에서 총사업비 199억 원(국비 99억 5000만 원, 도비 29억 8500만 원, 군비 69억 6500만 원)을 투입해 2025년부터 2027년 12월까지 추진하고 있다.지역 고유문화를 발굴·재해석해 지속 가능한 문화자산으로 육성하고 문화 향유 확대와 관광 활성화를 통해 지역경제에 활력을 불어넣는 것이 목표다.문 의원은 "3년간 200억 원이 투입되는 대규모 사업인데도 보조금 집행률이 저조하고 눈에 띄는 성과가 없다"며 "올해 상반기가 이미 지난 만큼 지금은 사업을 가속화해 결과를 보여줘야 할 중요한 시점"이라고 지적했다.특히 로컬콘텐츠 발굴 지원사업 등 핵심 사업의 연내 성과 가능성을 묻자 담당 부서는 "문화체육관광부의 성과관리 지표에 맞춰 사업을 추진하고 있다"며 "지난해가 발굴 단계였다면 올해는 고도화 단계로 대부분의 용역 계약이 마무리되고 있어 8월부터 12월 사이에는 사업 성과를 판단할 수 있을 것"이라고 설명했다.또한 "지난 1월 정책협의회에도 관련 내용을 보고했으며 제10대 의회에서도 관심이 큰 만큼 회기 이후 문화도시 사업 전반에 대해 별도로 상세 보고하겠다"고 밝혔다.정순돈 홍성군문화도시센터장은 "문화도시는 주민이 직접 문화의 주체가 되어 경제적·문화적 효과를 만들어내는 것이 핵심"이라며 "현재는 로컬콘텐츠를 발굴하고 기반을 구축하는 과정으로 주민 참여 프로그램을 확대하고 있지만 아직 가시적인 성과가 나타나지 않아 어려움이 있다"고 말했다.이어 "마을이음, 마을담음 등 주민 주도 사업을 준비하고 있으며 단순한 행사 중심이 아니라 지역에서 지속적으로 운영되는 문화생태계를 만드는 데 중점을 두고 있다"고 설명했다.문 의원은 "문화도시 조성사업은 2027년 말이면 종료된다"며 "사업이 끝난 뒤에도 문화도시의 성과가 지속될 수 있는 계획이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.이에 정 센터장은 "대표사업인 백반페스타도 일회성 축제로 끝나는 것이 아니라 개발된 레시피를 활용해 장옥과 청년 창업으로 연결하고, 인기 메뉴를 상품화·유통해 홍성을 전국에 알리는 지속 가능한 모델을 만들고 있다"며 "사업 종료 이후에도 지역경제와 문화가 함께 성장하는 구조를 구축하는 것이 목표"라고 밝혔다.