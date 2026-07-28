토지임대부 실효성 없다는 이 대통령, 과연 그럴까?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 23일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 발언권을 요청하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 지난 23일 열린 부동산 토론회에서 토지임대부 주택(공공이 토지를 소유하고 건물만 분양하는 방식)에 대하여, "말로는 그럴듯하다. 그러나 이상적으로 될지 의문이다."라는 취지로 "조심해야 한다"는 생각을 밝혔다. 그 이유에 대하여, 초기 분양가는 저렴할지라도 결국 주변 아파트와 시세가 비슷해진 점을 짚으며, "언젠가는 땅도 분양 받을 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 선거 과정에서 해당 주민들의 표를 의식하여 공공의 소유가 유지되기 어려울 수 있고, 추후 재개발을 하는 경우 이 방식을 유지하기 어렵다."는 점을 들었다.우선, 이 대통령의 진단에 대해 팩트체크를 해보자.이명박 정부 시절 '보금자리 주택사업'의 일환으로 공급된 '강남자곡힐스테이트'(일반 공공분양)와 '강남브리즈힐'(토지임대부 공공분양)은 전용 74㎡/실거래가를 기준으로 2026년 각 16억 7천만원, 12억 5천만원에 거래되었다. 토지 가격을 덜어 '반값 아파트'라는 별명에 어울리지 않는다. 매달 납부해야 하는 토지임대료까지 감안하면 더욱 그러하다.또한, 주택법 제79조 제4항은 토지임대부 분양주택을 재건축하는 경우 토지소유자와 주택소유자가 '합의'만 하는 경우에는 결국 일반주택으로 전환할 수 있다. 토지임대부 분양주택 단지가 똘똘뭉쳐 '표의 힘'으로 압력을 행사하는 경우에는 합의가 어렵지 않을 것은 자명하다. 따라서 이 대통령의 진단은 일견 타당하다고 보는 것이 적절하다.그럼에도 토지임대부 주택의 장점은 명확하다. 공공의 토지보유로 토지 분양방식에 비해 지속적인 저렴주택을 공급 가능성이 커진다. 개발사업비 중 토지비가 줄어 주택입주가격이 상대적으로 저렴하다. 이로써 서민들의 주택시장 진입 허들을 낮출 수 있다. 마곡지구 17단지 토지임대부 주택은 지난 3월 381가구 모집에 약 2만 명이 지원해 특별공급 70대 1, 일반공급 125대 1의 평균 경쟁률을 기록하며 큰 성공을 거뒀다. 고덕강일지구는 사전청약 1090가구 모집에 3만여 명이 지원해 큰 인기를 끌기도 했다.경기 고양시에는 '위스테이'라는 혁신적인 아파트가 있다. 이곳은 주변시세 대비 60% 수준의 저렴한 가격에도 불구하고, 넓은 커뮤니티 시설(법정기준 2배)과 다채로운 공동체 프로그램을 갖춘 '마을같은 아파트'로 평가받는다.앞서 대통령이 지적한 공급방식은 '토지임대부 건물분양'이다. 시간이 지나며 가치가 하락하는 건물만 보유한 개인은 거주기간 내내 공공소유의 토지를 확보하고자 한다. 반면 위스테이는 건물소유권이 곧바로 개인에게 귀속되지 않는다. '입주자 사회적협동조합'이 건물소유권의 일부를 보유하는 참여형 구조이다.위스테이는 공급 초기 비용을 절감하기 위해 '토지지원리츠'라는 토지임대부 구조를 도입했다. 사업자가 직접 땅을 사는 대신 공공리츠가 토지를 소유하고 민간은 건물만 짓는 방식이다. 토지 매입에 따른 무거운 부담을 덜고, 전체 사업비 절감과 개발 리스크 분산을 동시에 달성한다.경감한 사업비는 거주자의 주거비 경감이나 공동체 프로그램 운영 등 지역사회로 재투자되는 선순환 구조를 구축하고 있다. 실제 위스테이는 전용 84㎡ 세대가 약 2억6천만 원의 보증금과 10만원 이하의 월세를 부담하는 수준이다. 2019년 임차인 모집 당시 최고 경쟁률 10.4대 1을 기록했다.이처럼 좋은 사례를 확산시키기 위한 방법도 부동산 토론회에서 제시됐다. 대통령이 직접 지목하여 발언을 한 채상욱 커넥티드그라운드 대표는 "민간의 장기임대를 건설하여 공급하는 사업자를 집단적으로 육성하는 제도와 공급자 금융이 필요하다"고 제안했다. 그래야만 현재 도입하려는 규제와 세제 대책이 원래 목표한 대로 작동할 수 있다는 것이다. 다시 말하면, 민간의 건전한 임대시장이 없다면 결국 임대료 상승-매매가격 상승으로 이어질 수밖에 없다는 것이다.이에 대해 이 대통령은 "좋은 제안이나, 민간이 공급할 땅이 있다면 이익이 큰 분양을 택하지 임대를 택한 유인이 있겠냐"는 점을 지적했다. 이에 대해 채상욱 대표는 국공유지를 통한 공급을 언급했다. 국공유지 외에 장기임대주택 공급자에게만 제한적으로 도시계획 인센티브를 주는 방식도 있다. 서울시의 역세권청년주택(현 청년안심주택), 부산시의 희망더함주택이 그 예이다. 수도권 내 잔여 국공유지와 추진 중인 3기 신도시 택지, 도심 내 다수 민간토지에서 시도가 가능할 것이다.민간의 건설 공급에 대한 정책은 오로지 '분양'에만 있다고 보아도 무방하다. '분양 생태계'에서는 당연히 '분양'밖에 나올 수 없다. 모두가 주택을 소유하는 유토피아는 자본주의 사회에서 불가능하다는 점을 고려할 때, '건전한 임대 생태계 육성'은 반드시 필요하다. 아무런 정책지원 없이 전세보증금과 같은 사금융만으로 이 생태계를 내버려 둔 결과 '전세사기'를 낳았고, 이는 비아파트 전월세 공급절벽 낳았고, 결과적으로 지금의 심각한 '전월세난'을 낳았다. 장기 민간건설임대를 확대시키기 위하여 공급자에 대한 장기 저리금융, 세제혜택, 법률적 근거 등 생태계가 조성된다면 얼마든지 이 곳에 뛰어들 공급자는 있을 것이다.