7월 교토에서 열리는 축제, 입시 문제에도 나왔다네요

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큰사진보기 ▲24일 기온마츠리 행렬이 지나가는 교토 시청 앞입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲온마츠리 축제는 7월 초 신을 태울 신가마를 조립하여 짜 맞추면서 외부에서 엿볼 수 있습니다. 길바닥에 구멍이 뚫려있고 이곳에 기둥을 박아서 세우며 조립을 시작합니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲기온마츠리 축제 전날 기온 야사카 신사에서는 일본 건국 신화와 관련된 줄거리를 연기하는 '가구라'연극이 열리기도 합니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲기온마츠리 축제는 전날 밤에는 기온 시조 거리는 자동차가 다닐 수 없습니다 . 구경꾼들이 자유롭게 거닐면서 신을 태운 가마에 오를 수도 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲신을 태운 신가마입니다. 둘레 장식이 개성적이고 아름답습니다. 원래 처음 사용되었던 그림은 보관중이고 요즘 사용된 것들은 대부분 새로 그린 것들입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

참고누리집> 일본 관광청, 기온축제(기원제) Travel Japan - 일본정부관광국(공식 홈페이지), 교토신문,京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト, 교토시, 京都市：トップページ, 2026.7.24

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.





지난 17일과 24일 일본 교토에서 기온마츠리 축제가 열렸습니다. 해마다 7월에 열리는 축제입니다. 특히 지난 17일은 '사키마츠리(前祭)'로, 교토 '시조가라스마' 거리에서 신가마가 출발하고, 24일 진행된 '아도마츠리(後祭)'는 '가라스마오이케' 거리에서 출발합니다.일찍이 기온마츠리는 교토에서 질병이 널리 퍼져 사람들이 어려움을 겪을 때 신의 도움으로 병을 없애기 위해서 시작되었다고 합니다. 크고 위엄있는 신을 태운 '가마호코' 신가마를 앞세워 거리를 행진 하면서 질병을 가져오는 신을 진압하며 지신을 밟는 축제입니다.기온마츠리 축제는 일본 3대 마츠리 축제의 하나로 많은 사람이 찾아옵니다. 기온마츠리 축제를 준비하는 교토 사람들은 1년 열두 달 축제를 준비하고 관련 행사를 진행하며 규칙이나 지원을 결정하고 회비를 내면서 토론을 열기도 합니다.신을 태운 가마호코 신가마는 주로 나무로 만듭니다. 축제가 끝난 뒤에는 모두 분해해서 보관했다가 축제가 시작되는 7월 초에 부품 하나 하나를 꺼내 기둥을 세우고, 짜 맞춰 만듭니다. 신가마는 모시는 신이나 마을에 따라서 크기가 다르지만, 긴 기둥이나 큰 바퀴들을 사용하기 때문에 보관 창고 역시 넓은 공간이 필요합니다.기온마츠리 축제에서는 신가마가 출발하는 곳이나 신가마 행렬이 지나가는 거리에 구경꾼들이 가득합니다. 신가마를 꾸민 여러 장식이나 신가마의 위용을 구경하고, 사진을 찍으려는 사람들이 많습니다. 요즘 일본 국내외에 잘 알려져서 외국 사람들이 많이 찾아오기도 합니다.올해 교토에 있는 리츠메이칸 대학 입학 시험에서 기온마츠리 축제의 기원과 관련된 문제가 출제되기도 했습니다. 축제는 보통 사람들이 모여서 먹고 놀고 마시는 행사로 잘 알려져 있습니다. 그러나 오래 전 인간 사회에서 축제의 시작은 인간이 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위해서 신의 도움을 간청하거나 비는 의식에서 시작된 경우가 많습니다.기온마츠리 축제처럼 질병이 창궐하여 사람들이 어려움을 겪을 때 신의 도움으로 병을 없애려는 축제는 우리 나라에서도 찾아볼 수 있습니다. '은산 별신제'가 그렇습니다. 백제 멸망 이후 부여 은산 근처에서 병이 창궐하여 많은 사람이 어려움을 겪었습니다. 이때 병의 원인이 전쟁에서 죽은 영혼들이 떠돌며 저 세상에 제대로 가지 못했기 때문이라고 하여 별신제를 열어 영혼들을 위로하는 행사를 열었다고 합니다.이제 더 이상을 굿이나 축제를 열어 병을 없애거나 치료하는 사람은 없습니다. 다만 오래 전부터 이어 온 축제 행사를 이어갑니다. 특정한 날 여러 가지 볼거리를 찾아서 사람들은 축제에 모입니다. 지금도 인간은 자신의 능력으로 모든 불안이나 자연 재해를 해결할 수 없고, 앞날에 무슨 일이 일어날 지 알 수 없습니다. 기온마츠리 축제가 대학 입학 시험 문제에 나온 것도 축제의 원래 의미를 되새기려는 것 같습니다.