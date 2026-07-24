한국에서 함께 살지만 가난함조차 인정받지 못하는 사람들

큰사진보기 ▲기초생활보장제도 사각지대를 토론하는 시민들기초생활보장제도 개정을 위한 컨퍼런스에서 사각지대의 문제점에 대해 토론하고 있다 ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"빈민을 없애면 빈곤이 사라지리란 착각"2025년 10월 17일 빈곤철폐의 날을 맞아 퍼레이드 중인 시민들 ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 권영실 변호사는 재단법인 동천 소속입니다.

2005년 말 기준 약 74만 명이었던 국내 체류외국인은 2025년 말 278만 명을 넘어섰다. 20년 사이 약 4배 가까이 증가한 것이다. 그저 숫자만 늘어난 것이 아니다. 한국에 삶의 터전을 마련하고 살아온 세월만큼 나이가 들어 노년기를 맞이한 사람, 질병이나 장애를 갖게 된 사람, 한국에서 태어난 자녀가 이젠 성인이 된 사람도 늘었다. 각자의 삶만큼 가족의 형태도 다양해졌다. 그러나 가난한 이주민을 바라보는 기초생활보장제도의 시선은 20년 전에서 크게 달라지지 않았다.기초생활보장제도는 스스로 생계를 유지하기 어려운 사람을 위한 최후의 사회안전망이다. 그런데 여기서 말하는 '생활이 어려운 사람'에 이주민은 좀처럼 포함되지 않는다. 한국에서 아무리 오래 살았더라도, 아무리 빈곤하더라도, 폭력이나 학대의 피해자이더라도 법이 정한 협소한 요건에 맞지 않으면 제도의 문턱을 넘기 어렵다. 가난하지만 '정책상 가난한 사람'으로 인정받지 못하는 것이다.'국민기초생활 보장법'에 외국인 특례가 처음 도입된 것은 2005년이다. 당시 결혼이주민이 빠르게 늘어나는 현실을 반영하여, 한국 국적의 미성년 자녀를 양육하는 결혼이민자도 수급권자가 될 수 있도록 하였다. 2011년에는 범위가 조금 넓어졌다. 대한민국 국민과 혼인하여 본인이나 배우자가 임신 중인 경우, 한국인 배우자의 한국 국적 직계존속과 생계나 주거를 같이하는 경우에도 수급권을 인정받게 되었다. 이 밖에 난민으로 인정된 사람과 아프가니스탄 특별기여자 등도 기초생활보장을 받을 수 있다. 그러나 그 대상은 여전히 극히 제한적이다.현행 제도의 기준을 들여다보면 한 가지 공통점이 보인다. 이주민 본인이 얼마나 가난한지, 얼마나 오랫동안 한국에서 살아왔는지, 어떤 위기에 놓여 있는지는 수급권을 결정하는 중심 기준이 아니다. 대신 그 외국인이 한국 국적의 아이를 임신하고 있는지, 한국 국적의 미성년 자녀를 기르고 있는지, 한국 국적의 부모를 부양하고 있는지가 중요하다. 결국 현행법은 외국인을 독립된 권리의 주체로 보호하기보다 '한국 국민을 돌보는 사람'일 때 예외적으로 보호한다.자녀가 없는 결혼이주민은 제외된다. 자녀가 이미 성인이 된 경우나 외국 국적의 자녀를 양육하는 결혼이주민도 보호받기 어렵다. 법률혼 관계는 아니지만 한국인과 함께 살며 한국 국적의 자녀를 기르는 사람도 제도 밖에 놓여 있다. 가난한 사람을 보호한다는 법이 그 사람의 빈곤보다 가족관계의 형식과 가족의 국적을 먼저 묻는 셈이다.기초생활보장제도에서 이주민은 존재했다가 사라지기도 한다. 수급권자가 아닌 외국인이 한국인 수급자와 함께 사는 경우, 정부는 그 외국인의 소득과 재산, 금융정보를 조사한다. 일정 기준을 넘는 소득은 함께 사는 가구의 사적이전소득으로 반영된다. 외국인의 소득 때문에 한국인 가족이 수급 대상에서 탈락하거나 급여가 줄어들 수도 있다. 그러나 급여액을 산정할 때 그 외국인은 보장가구원에서 제외된다. 외국인이 번 돈은 가족의 소득으로 보면서, 그 외국인이 먹고 입고 살아가는 데 필요한 비용은 가족의 필요로 계산하지 않는 것이다.예를 들어 한 집에서 세 사람이 생활하더라도, 그중 한 명이 수급권을 인정받지 못하는 외국인이면 2인가구의 급여만 지급된다. 소득을 조사할 때는 가족이지만, 생계를 보장할 때는 가족이 아닌 것이다. 이처럼 모순된 산정방식은 가구의 실제 생활을 반영하지 못할 뿐 아니라 수급권자인 한국인 가족에게도 불이익을 준다. 기초생활보장 급여는 가구원 수에 따라 최소보장을 위해 책정된 액수이기 때문에, 실제 가구원수를 반영하지 못한 급여로 인해 결국 함께 사는 한국인 가족의 생활까지 최소보장에 미치지 못하게 된다.기초생활보장법의 외국인 특례 규정을 확대하자는 법안은 몇 차례 발의되었다. 가정폭력 등 본인에게 책임 없는 사유로 혼인생활을 계속할 수 없는 결혼이주민을 포함하는 안, 결혼이주민이라면 미성년 자녀 양육 여부와 관계없이 수급권자가 될 수 있도록 하는 안, 외국 국적의 자녀를 양육하는 사람을 가구원에 포함하는 안, 한국 국적 자녀가 성인이 된 경우에도 생계나 주거를 함께하면 수급권을 인정하는 안 등이다. 그러나 논의의 범위는 대부분 결혼이민자의 요건을 조금씩 넓히는 데 머물렀다.결혼이민자가 아닌 외국인은 어떻게 할 것인지, 외국 국적 아동은 왜 보호받지 못하는지, 학대와 폭력의 피해자가 시설에 들어가도 왜 수급자가 될 수 없는지, 영주자격자와 인도적 체류자처럼 오랫동안 한국에서 살아온 사람에게 어떤 최저생활을 보장할 것인지는 충분히 논의되지 않았다. 결혼이민자 특례를 확대하는 것만으로는 지금의 사각지대를 해결할 수 없기에 질문은 더 근본적이어야 한다.한국 사회는 함께 살아가는 사람의 최소한의 생존을 어디까지 책임질 것인가. 인간다운 생활을 할 권리는 국적이 있는 사람에게만 인정되는가. 절대 빈곤에 놓인 사람, 아동학대나 성착취, 가정폭력 피해자에 대한 보호 여부가 국적에 따라 달라져도 되는가.중앙생활보장위원회는 기초생활보장제도 운영 방향과 급여 기준, 제도개선에 관한 중요한 사항을 심의･의결한다. 그런데 중앙생활보장위원회는 지금 누구의 생활을 보고 있는가. 현행 기초생활보장제도는 한국 사회에 실제로 존재하는 가족과 사람들의 삶을 제대로 보고 있지 않다. 함께 사는 외국인의 소득은 조사하면서 그 사람의 생활비는 인정하지 않는다. 외국 국적 아동이 학대나 성착취의 피해자여도 시설수급자로 보호하지 않는다. 본국으로 돌아갈 수 없는 사람에게 체류는 허용하면서 생존은 각자 책임지라고 한다.정부는 여전히 이주민을 한국 사회에서 함께 살아가는 사람으로 보지 않고, 예외적인 존재로 분류한다. 그러나 가난은 국적이나 체류자격을 가리지 않는다. 폭력과 학대도 국적을 확인한 뒤 발생하지 않는다. 밥을 먹고 집세를 내고 병원에 가야 하는 필요는 한국인과 외국인에게 다르지 않다. 국적이 다르다고 최저생활을 위한 필요까지 달라지는 것은 아니다. 한국 사회와 지속적인 생활관계를 형성한 사람, 본국으로의 귀환이 어렵거나 불가능한 사람, 아동이나 장애인, 노인, 폭력 피해자처럼 특별한 보호가 필요한 사람을 더 이상 제도 밖에 두어서는 안 된다.중앙생활보장위원회가 결정하는 것은 숫자만이 아니다. 누가 우리 사회의 구성원으로 인정받을 것인지, 누구의 생존까지 공동체가 책임질 것인지를 고민하고 확대해야 한다. 한국에서 함께 살아가는 사람에게 최소한의 삶을 보장하지 않는다면, 기초생활보장제도는 결코 보편적인 최후의 안전망이 될 수 없다. 가난한 이주민도 가난한 사람이다. 너무도 당연한 이 사실에서 제도의 변화가 시작되어야 한다.