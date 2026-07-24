대전고 민주동문회, 골령골에서 '상생평화 국민비전 대장정'

큰사진보기 ▲정전 73주년(7월 27일)을 앞두고 대전고 민주동문회와 지역·전국 시민사회단체들이 한국전쟁 당시 민간인 학살 현장인 대전 산내 골령골에서 ‘동북아 상생평화 국민비전 대장정’을 선포한다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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정전 73주년(7월 27일)을 앞두고 대전고 민주동문회와 지역·전국 시민사회단체들이 한국전쟁 당시 민간인 학살 현장인 대전 산내 골령골에서 '동북아 상생평화 국민비전 대장정'을 선포한다. 또 미군에 의한 민간인학살 현장인 노근리와 마당극단 우금치의 '적벽대전'(골령골 학살 주제)을 관람한 후 상생평화 퍼포먼스도 벌일 예정이다.대전고민주동문회(회장 송운학) 등 시민사회단체들은 25일 오전 10시 30분 대전 동구 산내 골령골에서 10여 개 시민사회단체와 시민 50여 명이 참여한 가운데 '동북아 상생평화 국민비전 대장정 선포 기자회견'을 개최한다고 밝혔다.이번 행사를 주관하는 대전고 민주동문회는 1960년 4·19 혁명의 불씨가 된 충청권 최초의 민주화 운동 '3·8민주항쟁'을 주도했던 대전고등학교의 민주주의 정신을 계승하기 위해 창립한 단체다. 이들이 역사적 상흔이 깊은 산내 골령골을 찾아 남북 적대 청산과 동북아 상생평화를 위한 첫 걸음을 떼는 것이어서 의미를 더한다.이날 선포식에서는 골령골 희생자에 대한 추념을 시작으로 안은찬 대전고 민주동문회 대전부회장의 경과보고, 골령골 대규모 집단학살 사건경위 해설특강이 진행된다. 이어 주최 단체 대표단이 출범선언문을 공동 낭독할 예정이다.출범선언문에는 종전 평화 시대를 앞당기기 위한 연대활동과 이를 위한 국민 대장정 계획을 담을 예정이다.참가자들은 선포식 직후 '국민비전 대장정 1차 행동'으로 미군 폭격 사건 현장인 충북 영동 '노근리 추모관'을 방문해 사건 경위를 들을 계획이다. 이어 대전 서구문화원으로 이동해 골령골 학살 등을 소재로 한 마당극단 우금치의 '적벽대전'을 관람한다.일정 마감 후에는 대전 서구문화원에서 약식 기자회견을 열고 남북적대 사슬 끊기 퍼포먼스, 대형 광목천 서명식 등을 진행한다. 이 자리에서는 전미경 (사)대전 산내 골령골 희생자 유족회 회장의 '특별메시지' 발표와 송운학 대전고 민주동문회 회장의 마무리 발언이 이어질 예정이다.송운학 회장은 "3·8민주항쟁의 정신으로 불의에 항거했던 우리 동문들이 이제는 역사적 아픔의 현장에서 남북 적대 체제를 끝내고 평화의 길을 여는 데 앞장서고자 한다"며 "이번 대장정은 단순한 일회성 연례행사가 아니라 매월 또는 격월로 이어가는 지속적인 국민 평화 운동이 될 것"이라고 밝혔다.이날 행사는 개혁연대민생행동, 공익감시 민권회의, 국민주권개헌행동, 대전촛불행동, 대전충청 대학생 진보연합, 촛불계승연대천만행동, 행·의정감시네트워크중앙회 등이 공동 주최하고 대전고 민주동문회가 주관한다.