대전시, 18국 체계로 조직개편... AI혁신관·시민사회국 신설

큰사진보기 ▲유득원 대전시 행정부시장이 대전시 민선9기 핵심 정책 추진을 위해 조직개편에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민선9기 대전시 조직개편안. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민선9기 대전시 조직개편안 조직도. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 민선9기 핵심 정책 추진을 위해 현행 19국 체계를 18국 체계로 조정하는 조직개편을 추진한다.대전시는 24일 민생과 안전에 대한 시정 책임을 강화하고, 인공지능(AI) 전환과 미래산업 육성, 시민주권과 노동 존중 등 변화하는 행정수요에 대응하기 위한 민선9기 첫 조직개편안을 발표했다.이번 조직개편은 유사하거나 여러 실·국에 나뉘어 있던 기능을 통합하고, 정책 대상과 업무 성격에 따라 실·국별 역할을 재조정하는 데 초점을 맞췄다. 전체 조직 규모는 줄이되 민생·안전·미래성장 등 시정 우선순위가 높은 분야에는 기능을 보강해 정책 추진의 책임성과 실행력을 높이겠다는 구상이다.부시장 직위도 정비된다. 기존 정무경제과학부시장은 정무부시장으로 변경해 시정 전반의 정무 조정과 대외협력, 소통 기능을 총괄하도록 했다.주요 개편 방향은 인공지능 대전환, 안전한 도시, 미래산업 혁신, 민생경제 회복, 시민주권과 노동 존중 등 다섯 가지다.우선 기획조정실에는 3급 AI혁신관이 신설된다. AI혁신관은 인공지능 정책 기획과 행정 전반의 AI 활용, 시민 서비스 개선, 공공혁신과 정보화 기능을 연계해 시정의 AI 전환을 추진한다. 대전시는 민간 전문가와 산·학·연·관이 참여하는 가칭 AI혁신전략위원회도 구성해 정책 전문성과 현장성을 보완할 계획이다.미래전략산업실과 기업지원국은 미래전략실로 통합된다. 반도체·바이오·국방·우주항공 등 전략산업 육성과 기업지원, 창업, 투자유치 기능을 한 체계 안에서 연계해 산업 혁신이 기업 성장으로 이어지도록 한다는 방침이다.시민안전실에는 안전대응담당관이 신설되고, 재난종합상황실 기능도 확대된다. 이를 통해 24시간 상황관리와 관계기관 협업, 초기 대응체계를 강화한다.경제국은 민생경제국으로 개편된다. 일자리와 물가, 소상공인, 골목상권, 전통시장, 에너지 등 시민 생활과 밀접한 경제 기능을 한 국에서 종합적으로 추진해 민생 현안 대응력을 높이겠다는 취지다.온통대전2.0추진TF도 새로 만들어진다. 대전시는 복지·청년·교통·문화 등 분야별 정책과 온통대전을 연계해 시민 생활 부담을 줄이고 지역경제 선순환을 지원하는 대전형 상생 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.시민사회국도 신설된다. 시민사회국은 시민참여와 공동체, 노동, 청년, 대학, 교육·청소년 정책을 통합해 추진한다. 대전시는 시민의 정책 참여를 확대하고 노동이 존중받는 행정 기반을 마련하는 한편, 청년과 대학·교육 정책을 연계해 지역 인재의 성장과 정착을 지원하는 체계를 구축한다는 방침이다.문화예술관광국과 체육건강국은 문화체육관광국과 의료건강국으로 재편된다. 문화·예술·관광과 체육 기능은 문화체육관광국에서 연계하고, 의료건강국은 공공·응급의료, 감염병 대응, 지역완결형 응급의료체계 구축 등 지역의료 기능을 전담한다.환경국과 녹지농생명국은 기후환경녹지국으로 통합된다. 기후위기 대응과 탄소중립, 대기·물환경, 산림·공원·녹지 정책을 하나의 체계에서 추진하기 위한 조치다.교통·건설·도시 기능도 업무 성격에 따라 재배치된다. 일반·광역철도 정책은 교통국으로, 건설·도로·주택 기능은 건설주택국으로, 도시계획·재생·정비 기능은 도시국으로 조정된다. 다만 도시철도건설국은 트램 건설 전담체계를 유지해 사업 추진의 연속성과 전문성을 확보한다.정책 조정과 대시민 소통 기능도 보강된다. 대변인은 직급이 4급에서 3급으로 상향되고, 산하에 공보담당관과 홍보담당관이 설치된다. 공보담당관은 언론 대응과 보도지원을, 홍보담당관은 홍보 콘텐츠 제작과 매체 운영을 맡는다.대전시는 이번 조직개편안을 7월 24일부터 8월 3일까지 입법예고한 뒤 자치법규 법제심사를 거쳐 8월 12일까지 대전시의회에 제출할 예정이다. 이후 8월 중 시의회 심의·의결과 후속 자치법규 정비를 거쳐 8월 31일 시행한다는 계획이다.유득원 대전시 행정부시장은 "이번 조직개편은 변화된 정책환경과 행정수요에 맞춰 기능을 재조정하고, 민선9기 핵심 정책을 안정적이고 책임 있게 추진할 행정체계를 마련하기 위한 것"이라며 "부서별 기능과 책임을 명확히 하고 개편 조직이 조기에 안착해 실질적인 정책 성과와 행정서비스 개선으로 이어지도록 준비하겠다"고 말했다.