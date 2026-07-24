특검, 여인형·이진우에 징역 30년 구형... '권력 찬탈형 내란' 규정

큰사진보기 ▲여인형·이진우·곽종근. 2025-12-24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"여인형, 이진우, 곽종근, 문상호는 군 통수권자와 군령권자의 명령에 기계적으로 부대를 동원한 것이 아니다. 비상계엄을 수단으로 한 내란의 열매를 나누기 위해 적극적으로 모의와 준비에 참여했다."

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큰사진보기 ▲여인형 전 방첩사령관. 2025-11-24 ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

내란특검(특별검사 조은석)이 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관과 이진우 전 수도방위사령관에게 각각 징역 30년을 구형했다.특검은 박안수 전 육군참모총장에게 징역 25년을, 곽종근 전 육군특수전사령관과 문상호 전 국군정보사령관에게 각각 징역 20년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.특검은 피고인들을 윤석열씨와 김용현 전 국방부 장관이 추진한 비상계엄의 기획·실행을 주도한 핵심 인물로 규정했다. 국가와 국민을 지켜야 할 군 지휘관들이 군을 권력 독점과 유지를 위한 '사병'으로 전락시켰다는 것이 특검의 판단이다.특검은 "피고인들은 내란을 통해 권력을 독점하고 유지하여 얻게 될 개인의 영달을 위하여, 자신들이 책임지고 있던 군을 내란에 참여시켜 내란 세력의 사병으로 전락시켰다"고 밝혔다.24일 서울중앙지법 형사합의26부(재판장 이현경 부장판사) 심리로 열린 이들의 내란 중요임무 종사 혐의 사건 결심공판에서 특검은 이번 사건을 군 수뇌부가 장기간 모의하고 준비한 '권력 찬탈형 내란'으로 규정했다.대통령의 돌발적인 계엄 선포나 상관의 명령에 따른 단순 병력 동원이 아니라는 것이다.특검은 "내란죄는 폭동으로 국가기관의 기능을 마비시키고 민주적 기본질서와 국가의 존립을 위태롭게 하는 범죄"라며 "다른 어떤 범죄와도 비교할 수 없는 중대 범죄"라고 밝혔다.또 12·3 비상계엄을 1980년 5·17 비상계엄 전국 확대 조치 이후 44년 만에 벌어진 군의 정치 개입으로 평가했다.특검은 "피고인들은 육군참모총장, 방첩사령관, 수방사령관, 특전사령관, 정보사령관 등 군을 대표하는 최고위 지휘관들이었다"며 "군의 정치적 중립과 국민에 대한 충성 의무를 누구보다 잘 알면서도 자신들이 지휘하던 군을 내란 세력의 사병으로 만들었다"고 지적했다.특검은 피고인들이 계엄 선포 직전 명령을 받고 움직인 것이 아니라, 2023년 말부터 윤씨와 김 전 장관 등과 여러 차례 회합하며 비상계엄을 논의했다고 주장했다.여 전 사령관과 이 전 사령관, 곽 전 사령관에게 별도의 비화폰이 제공된 점과 휴대전화 메모, 통화 기록, 관련자 진술 등이 장기간 모의의 근거로 제시됐다.특히 여 전 사령관의 휴대전화에서 발견된 '4인은 각오하고 있음', '적 행동이 먼저임', '전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함', '적의 여건을 조성하고' 등의 메모가 논고문에서 비중 있게 언급됐다.특검은 이를 비상계엄 선포의 명분을 만들기 위해 북한의 군사적 행동을 유인할 가능성까지 염두에 둔 정황이라고 주장했다. 전쟁을 막고 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 군 지휘관들이 오히려 군사적 위기와 전쟁 위험을 감수하며 계엄을 준비했다는 것이다.특검은 여 전 사령관을 비상계엄 기획과 준비의 '두 축 가운데 하나'로 지목했다.특검은 "12·3 비상계엄은 윤석열을 정점으로 김용현을 중심에 둔 '김용현·노상원' 축과 '김용현·여인형' 축으로 기획·준비됐다"며 여 전 사령관이 계엄 준비의 두뇌 역할을 했다고 주장했다.여 전 사령관은 2023년 말부터 계엄 관련 회합에 지속적으로 참석하고, 계엄 선포 직전 대통령 관저에서 윤씨, 김 전 장관과 약 5시간 동안 만나 선포 시점과 실행 방안을 논의한 것으로 특검은 파악했다.계엄 선포 이후에는 정치인 등 주요 인사 체포를 위한 합동체포조 편성과 중앙선거관리위원회 서버 확보를 위한 방첩사 병력 출동을 주도했다고 주장했다.특검은 여 전 사령관이 계엄 성공 이후 자신을 육군참모총장에, 이 전 사령관을 지상작전사령관에, 곽 전 사령관을 한미연합사 부사령관에 보직하는 군 인사안까지 작성했다고 밝혔다.이를 두고 특검은 "계엄 성공 이후 실권을 장악하려는 야심을 드러낸 것"이라고 평가했다.여 전 사령관이 휴대전화 메모에 대해 계엄 반대 논리를 정리한 것이라고 주장한 데 대해 "이해하기 어려운 변명"이라고 반박했다. 방첩사 부대원들이 위법성을 인식해 소극적으로 움직인 결과를 자신의 계엄 반대 근거로 내세우며 책임을 떠넘기고 있다는 것이다.이 전 사령관은 국회 무력화를 현장에서 지휘한 실행 책임자로 지목됐다.특검은 이 전 사령관이 피고인 가운데 유일하게 국회에 직접 출동해 병력을 지휘했다고 밝혔다. 국회의 계엄 해제 의결을 막기 위해 국회 봉쇄를 시도하고, 국회의원을 의사당 밖으로 끌어내도록 지시했다는 것이 특검의 주장이다.또 계엄 상황과 합동수사본부 참여, 대테러부대 투입 등을 상정한 이 전 사령관의 메모와 통화 내역, 기지국 자료 등을 근거로 "사전 모의를 몰랐다는 주장은 거짓"이라고 밝혔다.특검은 이 전 사령관이 "국민이 아닌 윤석열에게 사적으로 충성했고, 계엄 성공 이후 개인적 영달을 추구했다"며 징역 30년을 구형한 이유를 설명했다.곽종근 전 사령관은 국회와 더불어민주당사, 선관위 등에 특전사 병력을 투입한 핵심 책임자로 평가됐다. 다만 자수서를 제출하고 공소사실 대부분을 인정하는 등 수사와 재판에 협조한 점이 반영돼 징역 20년이 구형됐다.박안수 전 총장에 대해서는 육군 최고지휘관으로서 위헌·위법한 계엄을 막아야 할 책임을 저버리고 포고령 발령과 국회 봉쇄, 병력 투입에 가담했다며 징역 25년을 요청했다.문상호 전 사령관에 대해서는 정보사를 동원해 선관위 장악과 이른바 '제2수사단' 구성을 준비했다며 징역 20년을 구형했다.특검은 비상계엄으로 국회와 선관위 등 헌법기관이 침탈당했을 뿐 아니라 환율 급등과 주가 하락, 소비심리 위축 등 경제적 충격이 발생했고, 대한민국의 민주주의와 국가 신뢰도 훼손됐다고 강조했다. 이어 "피고인 대부분은 지금까지도 내란 모의와 준비 과정의 실체를 밝히지 않고 책임을 회피하고 있다"며 "군 주요 지휘관들이 권력 유지를 위해 군을 동원하는 일이 다시는 반복되지 않도록 엄정한 처벌이 필요하다"고 재판부에 요청했다.