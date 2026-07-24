4천구 유해 안식처… 산내 골령골 평화공원 올 하반기 첫삽

대전 동구 산내 골령골에 들어설 한국전쟁 전후 전국 각지의 희생자를 추모하기 위한 '전국단위 위령시설(아래, 골령골 평화공원)' 조성사업이 올 하반기 첫 삽을 뜬다. 평화공원 부지로 선정된 지 11년 만이다.
행정안전부 과거사관련업무지원단 관계자는 "(골령골 평화공원 조성과 관련해) 기획재정부와의 총사업비 조정이 거의 마무리됐다"며 "이에 따라 애초 목표였던 연내 착공이 가능해졌다"고 밝혔다. 착공 시기에 대해서는 "잔여 행정절차가 남아 있어 정확한 날짜를 특정하긴 어렵지만, 실질적인 착공 시기는 10월경이 될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.
다만 올 상반기 중 건설기술심의와 도시관리계획 변경 등 주요 행정절차를 마친 상태여서, 이달 중 기획재정부와의 총사업비 조정이 최종 타결될 경우 빠르면 9월 착공도 가능하다는 것이 지자체 및 관계자들의 설명이다.
앞서 기획재정부는 지난 2024년 말 타당성 재조사 결과를 발표하며 골령골 평화공원 조성사업에 588억 6000만 원을 투입하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 공사 착공을 앞두고 일부 설계 오류가 발견된 데다, 법령 개정에 따른 설계 변경 필요성과 공사비 상승 요인이 발생하면서 추가 예산 소요안을 두고 행안부와 기재부가 협의를 이어왔다. 추가되는 사업비는 약 20억 원 정도로, 최종 총사업비는 610억 원 안팎이 될 것으로 추정된다.
행안부는 오는 31일 자문위원회 회의를 거친 뒤 정확한 사업비 규모와 최종 착공 일정을 공식 발표할 예정이다.
도로·건축 동시 발주... 준공 목표 2028년
올 하반기 공사가 시작되면 완공 시점은 2028년 하반기가 될 것으로 보인다. 당초 골령골 평화공원 준공 목표는 2020년이었으나, 제때 사업이 시작되지 못해 2024년으로 연기됐고, 이후 사업타당성 재조사로 인해 2027년으로 다시 미뤄졌다. 여기에 이번 추가 사업비 협의까지 이어진 탓에 준공 시기 역시 2028년으로 최종 연장 추진되고 있다.
공사가 차일 피일 미루어지는 동안, 산내 골령골을 비롯해 전국 각지에서 발굴된 민간인 희생자 유해 4000여 구는 현재 세종시 전의면에 위치한 '세종 추모의 집'에 임시 안치되어 있는 실정이다.
관할 지자체인 대전 동구청 관계자는 "하반기 착공이 시작되면 도로, 건축, 공원, 감리 등 주요 분야를 한꺼번에 발주해 동시에 공사를 진행할 것"이라며 "행안부와 협의해 더 이상 공사가 지연되는 일이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 골령골 평화공원 조성사업은 대전 동구 낭월동 일원에 추모관, 인권전시관, 상징조형물, 휴식공간(숲 체험) 등을 갖춘 전국 단위 위령시설을 건립하는 국가사업이다.
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