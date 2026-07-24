메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.07.24 11:57최종 업데이트 26.07.24 13:06

4천구 유해 안식처… 산내 골령골 평화공원 올 하반기 첫삽

[단독] 부지 선정 11년 만에... 2028년 완공 목표

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
‘한국전쟁기 민간인 희생자 위령시설 및 평화공원’ 조감도
‘한국전쟁기 민간인 희생자 위령시설 및 평화공원’ 조감도 ⓒ 심규상

대전 동구 산내 골령골에 들어설 한국전쟁 전후 전국 각지의 희생자를 추모하기 위한 '전국단위 위령시설(아래, 골령골 평화공원)' 조성사업이 올 하반기 첫 삽을 뜬다. 평화공원 부지로 선정된 지 11년 만이다.

행정안전부 과거사관련업무지원단 관계자는 "(골령골 평화공원 조성과 관련해) 기획재정부와의 총사업비 조정이 거의 마무리됐다"며 "이에 따라 애초 목표였던 연내 착공이 가능해졌다"고 밝혔다. 착공 시기에 대해서는 "잔여 행정절차가 남아 있어 정확한 날짜를 특정하긴 어렵지만, 실질적인 착공 시기는 10월경이 될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

다만 올 상반기 중 건설기술심의와 도시관리계획 변경 등 주요 행정절차를 마친 상태여서, 이달 중 기획재정부와의 총사업비 조정이 최종 타결될 경우 빠르면 9월 착공도 가능하다는 것이 지자체 및 관계자들의 설명이다.

AD
앞서 기획재정부는 지난 2024년 말 타당성 재조사 결과를 발표하며 골령골 평화공원 조성사업에 588억 6000만 원을 투입하겠다고 밝힌 바 있다. 그러나 공사 착공을 앞두고 일부 설계 오류가 발견된 데다, 법령 개정에 따른 설계 변경 필요성과 공사비 상승 요인이 발생하면서 추가 예산 소요안을 두고 행안부와 기재부가 협의를 이어왔다. 추가되는 사업비는 약 20억 원 정도로, 최종 총사업비는 610억 원 안팎이 될 것으로 추정된다.

행안부는 오는 31일 자문위원회 회의를 거친 뒤 정확한 사업비 규모와 최종 착공 일정을 공식 발표할 예정이다.

도로·건축 동시 발주... 준공 목표 2028년

세종추모의 집(세종시 전의면)에 임시안치된 민간인희생자 유해 4000여 구가 골령골 평화공원이 조성될 날만 기다리고 있다.
세종추모의 집(세종시 전의면)에 임시안치된 민간인희생자 유해 4000여 구가 골령골 평화공원이 조성될 날만 기다리고 있다. ⓒ 심규상

올 하반기 공사가 시작되면 완공 시점은 2028년 하반기가 될 것으로 보인다. 당초 골령골 평화공원 준공 목표는 2020년이었으나, 제때 사업이 시작되지 못해 2024년으로 연기됐고, 이후 사업타당성 재조사로 인해 2027년으로 다시 미뤄졌다. 여기에 이번 추가 사업비 협의까지 이어진 탓에 준공 시기 역시 2028년으로 최종 연장 추진되고 있다.

공사가 차일 피일 미루어지는 동안, 산내 골령골을 비롯해 전국 각지에서 발굴된 민간인 희생자 유해 4000여 구는 현재 세종시 전의면에 위치한 '세종 추모의 집'에 임시 안치되어 있는 실정이다.

관할 지자체인 대전 동구청 관계자는 "하반기 착공이 시작되면 도로, 건축, 공원, 감리 등 주요 분야를 한꺼번에 발주해 동시에 공사를 진행할 것"이라며 "행안부와 협의해 더 이상 공사가 지연되는 일이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 골령골 평화공원 조성사업은 대전 동구 낭월동 일원에 추모관, 인권전시관, 상징조형물, 휴식공간(숲 체험) 등을 갖춘 전국 단위 위령시설을 건립하는 국가사업이다.

[관련기사]
'민간인 희생자 전국 추모공원', 대전 골령골 선정 https://omn.kr/kyxp
민간인학살지 골령골 '진실의 숲' 조성, 세부 윤곽 나왔다 https://omn.kr/1u3tc
민간인희생자 추모공원은 하세월, 가해자 이승만 기념관은 속전속결 https://omn.kr/25me5
2020년 준공한다던 골령골 평화공원, 올해 착공조차 불가능? https://omn.kr/27o99
골령골 민간인 희생자 전국 평화공원 타당성 재조사 통과 https://omn.kr/2bd9b

#행정안전부#골령골평화공원#착공#대전동구청#전국단위위령시설

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사대전고 민주동문회, 골령골에서 '상생평화 국민비전 대장정'


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기