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인천경기

26.07.24 11:26최종 업데이트 26.07.24 11:26

전교조 경기, 안민석 교육감에게 간담회 정례화 등 요구

교육감, 교육 주체 참여 '경기교육위원회' 출범, 교원 3단체 요구 적극 지원 약속

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안민석 경기도 교육감과 전국교직원노동조합 경기지부 간담회
안민석 경기도 교육감과 전국교직원노동조합 경기지부 간담회 ⓒ 전교조경기지부



전국교직원노동조합 경기지부(아래 경기지부)가 23일 안민석 경기도 교육감과 간담회를 열어 요구 사항을 전달했다.

간담회에 경기지부 지회장 등 20여 명이 참여했다.

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경기지부는 교육감-전교조 경기지부 월 1회 간담회 정례화 및 추진 결과 보고 체계 마련, 지회-지역교육청 간 연 2회 정책 간담회 정례화, 노조 활동 보장 위한 학교 관리자 대상 교육 실시, 교육지원청과의 긴밀한 소통을 위한 공식 연락 체계 구축 등 교사들 목소리가 정책에 반영되기 위한 4대 핵심 사항을 제시했다.

고은선 지부장 직무대리는 "교육감의 정책 의지가 학교까지 전달되려면 전교조 지회와 교육지원청, 전교조 분회와 학교 관리자가 지속적으로 소통할 수 있는 공식 창구가 필요하다"고 강조했다.

안 교육감은 이에 소통의 제도화를 위한 주요 구상을 발표로 화답했다. 주요 내용은 교원단체 등 다양한 교육 주체가 참여하는 경기교육위원회 출범(7월 중)과 교원 3단체 요구사항 적극 지원, 교육장 공모제 확대 및 인사제도 개혁 등이다.

소통을 위한 4대 핵심 사항 외 경기지부 주요 요구 사항은 단체협약 체결, 학교 민원 대응 시스템 현장 안착, 행정업무 분리 및 교육지원청 이관, 현장체험학습 매뉴얼 개정, 갑질 및 직장내 괴롭힘 대응 지침 개정 등이다.

#전교조#안민석

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