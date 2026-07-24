런종섭 872일 만에... 채해병 특검, 윤석열 징역 5년 구형

큰사진보기 ▲'도피 출국' 논란에 휩싸인 이종섭 당시 주호주대사가 2024년 3월 21일 오전 인천국제공항에 도착하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲채해병 특검팀은 27일 전 대통령 윤석열와 심우정 전 검찰총장, 조태용 전 국가안보실장, 박성재 전 법무부 장관, 장호진 전 외교부 1차관, 이시원 전 대통령실 공직기강비서관을 범인도피·직권남용 혐의 등으로 불구속 기소했다. ⓒ 연합뉴스/오마이뉴스 관련사진보기

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출국금지 조처가 된 피의자(이종섭 전 국방부 장관)를 호주대사로 임명해 도피시켰다는 의혹을 받는 전직 대통령 윤석열에 대해 징역 5년을 구형했다. 2024년 3월 4일 이 전 장관이 대사로 공식 임명된 지 872일 만이다.채해병특검(특별검사 이명현)은 '런종섭 사태'에 관여된 혐의로 함께 기소된 조태용(전 국가안보실장)과 박성재(전 법무부 장관)에게는 징역 3년을, 심우정(당시 법무부 차관)·장호진(전 국가안보실장)·이시원(전 대통령비서실 공직기강비서관)에게는 징역 2년을 구형했다.24일 오전 10시 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사) 심리로 윤씨 등에 대한 범인도피 등 혐의 사건 결심 공판이 열렸다.이날 이금규 특검보는 "윤석열은 격노설 주체이며, 피고인들은 (채해병 사망사건) 수사외압 경험자로 (사건의) 전말을 잘 아는 사람들"이라며 "그럼에도 피고인들은 진실이 드러나면 윤석열에게 책임이 귀결됨을 알고 있었기 때문에 VIP 격노는 물론 윤석열이 (격노 당일) 이종섭 당시 국방부 장관에게 전화한 것도 숨기고 변명했다"고 말했다.이어 "이 법정에서 조태용으로부터 '이종섭의 호주대사 임명' 지시를 받은 공무원은 '찻잔 속 태풍 같았다'고 말했다"며 "이는 이 사건이 조직적 은폐와 수직적 질서 내에서 새어 나가지 않을 만큼 관리된 사건이라는 뜻"이라고 말했다.이 특검보는 "윤석열과 일부 피고인들은 '이종섭의 호주대사 임명이 방산 협력 필요성 때문'이라고 주장하나 반드시 이종섭을 임명할 필요는 없다"며 "수사받을 사람을 대사로 내보내 런종섭 조롱으로도 표현됐다. 피고인들은 '범인도피죄'가 될 수 없다고 주장하나 이는 국민 상식 사이 괴리이며 대통령의 권한을 본인의 사적 이익을 위해 사용했다는 의심이 합리적"이라고 지적했다.김숙정 특검보는 "범인도피죄는 '머리카락 한 올도 보이지 않을 만큼 숨겨야' 성립하는 게 아니다"라며 "수사기관이 소환하거나 신병을 확보하려고 할 때 곤란하게 하면 성립한다"고 강조했다.김 특검보는 "(수사외압 의혹을 수사하던) 고위공직자범죄수사처는 이종섭이 출국금지 이의제기를 법무부에 신청하자 '수사 진행 중 적시 증거 확보와 소환조사를 위해 출국금지 유지가 필요하다'는 의견을 공문으로 남겼다"며 "반대 의사를 명확히 남겼다"고 덧붙였다.반면 윤씨는 "제가 (이 전 장관을) 호주대사로 발령 낼 때까지 전혀 소환조사도 이뤄지지 않았다. 수사가 이뤄지는지도 몰랐다"며 "(오히려) 거대 야당과 공수처가 (2024년 4월 10일) 총선에 악영향을 주기 위한 공무원의 정치적 중립 위반 선거 개입"이라고 주장했다. 윤씨는 또 "이런 식으로 수사되고 명확한 근거 없는 걸로 막 한다하면 나라 꼴 어떻게 되겠나"라고 반문하기도 했다.