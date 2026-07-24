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정치

26.07.24 11:30최종 업데이트 26.07.24 11:30

이 대통령 국정지지율 51%... 부정평가 사유 1순위는 부동산

[한국갤럽] 취임 후 최저치 다시 기록, 부정평가는 38%... 지난 3월 대비 주요 정책 긍정평가 하락

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이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 2026.7.23
이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 24일 발표된 한국갤럽 7월 4주차 조사에서 51%로 나타났다. 전주 조사 대비 1%p 하락으로 한국갤럽 기준 취임 이래 최저치를 한 달만에 다시 기록했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 38%로 집계됐다. 모름/응답거절 등 의견을 유보한 응답은 11%였다.

한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 9408명, 응답률 10.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도. 질문 1회).

이 대통령 부부 보유 분당 아파트 매매 논란 등 부동산 문제가 평가에 반영된 것으로 풀이된다. 국정수행 부정평가자들에게 그 이유를 물은 결과 부동산 정책이 가장 많이 언급됐다. 한국갤럽은 부정평가 사유에서 부동산 문제가 최상위에 오른 것은 현 정부 출범 이후 처음이라고 짚었다.

2030대 직무긍정률 30%대로... 중도·무당층 이탈도 두드러져

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지역별로는 서울(4%p↓, 47%→43%, 부정평가 48%)과 대구/경북(1%p↓, 41%→40%, 부정평가 38%)을 제외한 대다수 지역 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.

인천/경기(-, 50%→50%, 부정평가 41%)와 대전/세종/충청(2%p↓, 53%→51%, 부정평가 39%), 부산/울산/경남(1%p↓, 53%→52%, 부정평가 33%)의 직무긍정률은 50%대, 광주/전라(1%p↓, 77%→76%, 부정평가 15%)의 직무긍정률은 70%대로 조사됐다.

연령별로는 18·19세 포함 20대(6%p↓, 39%→33%, 부정평가 39%)와 30대(4%p↓, 43%→39%, 부정평가 46%), 70대 이상(5%p↑, 38%→43%, 부정평가 44%)의 긍정평가가 30~40%대로 조사됐다.

40대(5%p↓, 68%→63%, 부정평가 31%)와 50대(1%p↑, 68%→69%, 부정평가 26%)의 직무긍정률은 60%대, 60대(3%p↑, 48%→51%, 부정평가 43%)의 직무긍정률은 50%대였다.

지지정당·이념성향별로 보면 중도층과 무당층의 이탈이 상대적으로 두드러졌다. 더불어민주당 지지층(n=438)의 긍정평가가 전주 조사 대비 2%p 내린 83%(부정평가 14%), 국민의힘 지지층(n=230)의 긍정평가도 전주 조사 대비 2%p 내린 14%(부정평가 73%)로 나타났다. 하지만 무당층(n=267)의 긍정평가는 전주 조사 대비 6%p 내린 31%(부정평가 44%)였다.

이념성향별로는 보수층(n=279)의 긍정평가가 전주 조사 대비 1%p 오른 26%(부정평가 65%), 진보층(n=266)의 긍정평가가 전주 조사 대비 1%p 내린 83%(부정평가 15%)로 변화가 크지 않았다. 그러나 중도층(n=331)의 긍정평가는 전주 조사 대비 6%p 내린 49%(부정평가 38%)였다.

지난 3월 대비 부동산 정책 긍정평가 25%p 하락

국정수행 부정평가 사유로는 부동산 정책(22%)이 가장 많이 언급됐다. 전주 조사와 비교하면 언급비중이 11%p 늘었다. 그 뒤는 경제/민생/고환율(10%), 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제/본인 재판 회피(5%), 검찰 권한 축소(4%) 등의 순이었다.

한국갤럽이 정부 출범 2년 차 1분기를 맞아 주요 분야별 정책 평가를 물은 결과에서도 부동산 정책에 대한 실망이 상당히 반영됐다. 총 7개 분야에서 지난 3월 조사 때와 비교할 때 가장 긍정률 낙폭이 큰 분야였다.

이번 조사에서 외교 분야 평가는 긍정 56%-부정 25%, 복지 분야 평가는 긍정 53%-부정 23%, 경제 분야 평가는 긍정 43%-부정 39%, 노동 분야 평가는 긍정 37%-부정 36%, 공직자 인사 분야 평가는 긍정 30%-부정 41%, 부동산 분야 평가는 긍정 26%-부정 46%, 대북정책 분야 평가는 긍정 25%-부정 39%로 나타났다.

외교·복지 분야에서만 과반의 호평을 얻은 것. 이외 분야들은 지난 3월 조사와 비교할 때 긍정률이 두자릿수로 하락했다. 특히 부동산 분야는 지난 3월 대비 25%p 하락했다(51%→26%).

한편 정당 지지도 조사에서 더불어민주당 지지도는 44%, 국민의힘 지지도는 23%로 나타났다. 민주당 지지도는 전주 조사 대비 4%p 올랐고 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 3%p 내렸다. 이외 조국혁신당, 개혁신당 지지도는 2%. 진보당과 이외 정당/단체가 각각 1%로 나타났다. 무당층은 27%였다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#국정지지율#여론조사#한국갤럽#부동산

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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