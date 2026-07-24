"더 이상 물러설 곳 없다"... 태안, 발전5사 통합본사 유치 총력전 돌입

큰사진보기 ▲23일 충남도청에서 열린 민선9기 첫 지방정부회의에서는 윤희신 태안군수(사진오른쪽)가 박수현 충남도지사를 직접 만나 발전5사 통합본사 태안 유치 필요성을 공식 건의했다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲22일 오전 농업기술센터에서 열린 한우농가 교육에는 약 100명의 축산농가가 참석한 가운데 발전5사 통합본사 태안 유치를 위한 서명운동이 전개됐다. ⓒ 범군민추진준비위원회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 21일에는 윤희신 군수가 한국서부발전 노동조합 김동규 위원장 등 노조 집행부와 발전5사통합본사태안유치범군민추진준비위원회 공동위원장인 이복환·문필수 공동위원장을 만나 통합본사 유치 필요성을 논의했다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역신문인 태안신문 구성원들도 발전5사통합본사 태안유치 운동에 적극 나서고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

[인터뷰]

큰사진보기 ▲태안군과 발전5사통합본사태안유치범군민추진준비위원회가 23일 태안문예회관에서 열린 공연에 참석한 군민들을 대상으로 서명운동을 펼치고 있다.(사진 왼쪽은 김관래 사무국장) ⓒ 통합본사태안유치준비위 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

정부의 발전공기업 5사 통합 논의가 본격화되면서 태안군이 '발전5사 통합본사 태안 유치'를 위한 전면전에 돌입했다. 행정이 앞장서고, 범군민추진준비위원회가 민간의 구심점 역할을 맡아 서명운동과 여론 결집에 나서는 등 민·관이 하나가 된 총력 대응 체제가 본격 가동되고 있다.태안군과 발전5사통합본사태안유치범군민추진준비위원회는 이번 유치전을 단순한 기관 이전 문제가 아니라 석탄화력발전소 폐쇄 이후 지역의 존립을 좌우할 '생존권 투쟁'으로 규정하고 있다.정부의 탄소중립 정책에 따라 태안에는 모두 10기의 석탄화력발전소가 단계적으로 폐지될 예정이지만 이를 대체할 신규 발전소 계획은 전무하다. 여기에 현재 태안에 있는 한국서부발전 본사마저 통합 과정에서 이전할 가능성이 제기되면서 지역은 최대 위기를 맞고 있다.태안군은 통합본사 이전이 현실화 될 경우 정주인구 9400여 명 감소, 연간 소비지출 1400억 원 감소, 지방세수 260억 원 감소 등 지역경제 전반이 심각한 타격을 입을 것으로 전망하고 있다.이번 유치전의 신호탄은 지난 15일 윤희신 군수의 기자회견이었다.윤 군수는 정부의 발전공기업 통합이 불가피하다면 통합본사는 국가 전력공급을 위해 오랫동안 희생해 온 태안에 설치되는 것이 정의로운 에너지전환의 출발점이라고 강조했다.특히 발전소 최다 폐지 지역이라는 점과 대체산업이 전무한 현실을 설명하며 "국가가 책임 있는 결정을 내려야 한다"고 촉구했다.기자회견 이후 태안군은 즉각 행동에 들어갔다.지난 20일 군청 중회의실에서는 유은수 부군수 주재로 부읍·면장과 각 부서 주무팀장이 참석한 가운데 '발전5사 통합본사 태안유치 서명운동 준비 실무회의'가 개최됐다.이날 회의에서는 범군민 서명운동 추진방안과 기관·단체 협조체계, 읍면별 홍보계획 등이 집중 논의됐다.행정이 단순 지원에 그치지 않고 범군민운동의 실질적인 추진체계를 구축하기 위한 회의였다는 평가다.지난 21일에는 윤희신 군수가 한국서부발전 노동조합 김동규 위원장 등 노조 집행부와 발전5사통합본사태안유치범군민추진준비위원회 공동위원장인 이복환·문필수 공동위원장을 만나 통합본사 유치 필요성을 논의했다.이 자리에서는 단순한 기관 이전 문제가 아니라 교육·의료·문화 등 직원들의 정주 여건 개선 방안까지 폭넓게 의견을 교환하며 공감대를 형성했다.윤 군수는 "국가 전력생산을 위해 가장 큰 희생을 감내해 온 태안이 통합본사의 최적지"라고 거듭 강조했다.범군민추진준비위원회(공동대표 문필수‧이복환)의 본격적인 현장 활동도 시작됐다.22일 오전 농업기술센터에서 열린 한우농가 교육에는 약 100명의 축산농가가 참석한 가운데 발전5사 통합본사 태안 유치를 위한 서명운동이 전개됐다.준비위원회는 실무위원들에게 행사장을 직접 찾아 군민들의 적극적인 참여를 독려해 줄 것을 요청하며 현장 중심의 서명운동을 본격화했다.23일에는 두 갈래의 활동이 동시에 진행됐다.이날 오후 문예회관 공연장에서는 공연을 찾은 군민들을 대상으로 현장 서명운동이 이어졌다.준비위원회는 실무위원들에게 공연 시작 전부터 참여해 시민들을 대상으로 통합본사 유치 당위성을 설명하고 서명을 받도록 독려했다.같은 날 충남도청에서 열린 민선9기 첫 지방정부회의에서는 윤희신 군수가 박수현 충남도지사를 직접 만나 발전5사 통합본사 태안 유치 필요성을 공식 건의했다.윤 군수는 "발전소 소재 시·군이 공동 대응하자는 의견도 있었지만 태안은 발전산업 의존도가 가장 높고 피해 규모도 가장 큰 만큼 통합본사는 태안으로 오는 것이 유일한 해법"이라고 강조했다.또한 충남도가 적극적으로 정부를 설득해 줄 것을 요청했다.범군민운동도 조직화된다.발전5사통합본사태안유치범군민추진준비위원회는 오는 31일 오후 군청 중회의실에서 총회를 개최한다.군내 60여 개 기관·사회단체장을 회원으로 참여시켜 본격적인 범군민 추진체계를 완성할 계획이다.이를 통해 서명운동은 물론 대정부 건의, 국회 방문, 범도민 공감대 확산 등 더욱 조직적인 활동이 이어질 전망이다.범군민추진준비위원회는 서명운동과 함께 발표한 호소문에서 "태안은 수십 년 동안 대한민국의 안정적인 전력 공급을 위해 국가적 소명을 다해 왔다"며 "석탄화력발전소 폐지로 지역경제와 일자리, 인구감소라는 심각한 위기에 처한 만큼 발전공기업 통합본사는 반드시 태안에 설치돼야 한다"고 밝혔다.이어 "이는 특정 지역에 대한 특혜가 아니라 국가균형발전과 정의로운 에너지전환을 완성하기 위한 국가적 선택"이라며 "군민 한 사람 한 사람의 서명이 태안의 미래를 지키는 희망이 될 것"이라고 호소했다.김관래 사무국장은 이번 유치운동의 핵심은 '지역 생존'이라고 단언했다.그는 "태안은 대한민국 최대 발전단지를 보유한 국가 에너지 생산의 중심지로 수십 년 동안 환경 부담과 각종 규제를 감내하며 국가경제를 뒷받침해 왔다"며 "이제 발전소가 폐지된다면 국가 역시 정의로운 에너지전환 원칙에 따라 지역의 미래를 책임져야 한다"고 강조했다.김 사무국장은 태안이 통합본사의 최적지인 이유로 ▲대한민국 최대 발전거점이라는 상징성과 현장성 ▲한국서부발전 본사와 발전산업 생태계가 이미 구축된 점 ▲탄소중립과 국가균형발전, 지방소멸 대응이라는 정부 정책을 동시에 실현할 수 있는 입지라는 점을 꼽았다.또 "통합본사는 단순한 행정기관이 아니라 경영과 연구개발, 미래사업 기능이 집적되는 국가 에너지산업의 핵심 컨트롤타워"라며 "이를 중심으로 해상풍력과 수소, 에너지저장장치(ESS), AI 기반 전력산업을 육성하면 태안은 석탄발전 도시에서 미래 에너지산업 중심도시로 도약할 수 있다"고 전망했다.특히 AI 시대를 맞아 전력 생산지의 역할도 달라져야 한다고 강조했다.그는 "앞으로 AI와 데이터센터, 반도체 산업이 확대될수록 안정적인 전력 공급과 운영 기능이 결합된 전략 거점이 필요하다"며 "대규모 발전시설과 송전망, 항만 인프라를 갖춘 태안은 현장과 정책, 기술개발과 의사결정을 연결하는 대한민국 에너지산업의 새로운 컨트롤타워가 될 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.김 사무국장은 끝으로 "발전5사 통합 본사 태안 유치는 특정 지역의 이익을 위한 요구가 아니다"라며 "국가 전력 공급을 위해 가장 큰 희생을 감내해 온 지역에 대한 최소한의 책임이자 정의로운 에너지전환을 완성하는 국가적 선택인 만큼 모든 군민과 국민이 함께 힘을 모아 달라"고 호소했다.