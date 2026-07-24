전남광주관광플랫폼 새단장…숙박·체험 할인

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 남도 숙박할인 이벤트. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시는 기존 전남관광플랫폼(JN TOUR)을 전남광주관광플랫폼(JG TOUR)으로 개편하고, 여름 휴가철을 맞아 숙박·체험 행사 할인 이벤트를 진행한다.'남도 숙박할인 빅 이벤트'는 전남광주관광플랫폼 앱에서 숙박시설을 예약·결제하면 결제 금액에 따라 3박까지 최대 12만 원을 할인하는 행사다. 전남광주 이외 지역 거주자를 대상으로 운영한다.'전남 1+1 투어'는 전남광주관광플랫폼 앱에서 대상 체험상품을 구매하면 1명 가격으로 2명이 이용할 수 있는 행사다. 요트 투어와 두륜산 케이블카, 녹차 족욕 카페 등 ​다양한 체험상품을 마련했으며, 1인당 최대 2매를 구매해 최대 4명이 혜택을 받을 수 있다.두 행사는 전남광주관광플랫폼 앱 회원으로 가입한 뒤 이용할 수 있다. '전남 1+1 투어'는 거주지 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 앱의 숙박 기획전 페이지나 메인 화면 '1+1 투어' 메뉴에서 원하는 숙박시설과 체험상품을 예약·결제하면 된다.'전남 1+1 투어'는 9월 30일까지 운영하며, 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.오미경 전남광주통합특별시 관광과장은 "여름 휴가철을 맞아 관광객의 숙박비 부담을 줄이고 다양한 체험 기회를 제공하기 위해 행사를 마련했다"며 "전남광주의 관광자원을 편리하게 이용하고 ​남도에서 머무르며 여행하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.