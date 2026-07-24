여수광양항만공사, '비전문가 내정 논란' 본부장 재공모 착수

큰사진보기 ▲여수광양항만공사 청사 전경 ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

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여수광양항만공사(YGPA)가 정치권 비전문가 내정설이 돌며 진통을 겪었던 차기 경영본부장 재공모 절차에 착수했다. 함께 공모를 진행했던 운영본부장 역시 재공모 절차에 들어갈 전망이다.여수광양항만공사는 지난 23일 항만위원회를 개최하고 차기 본부장 추천 및 재공모 절차를 진행할 임원추천위원회(임추위) 구성을 완료했다고 24일 밝혔다.기존 공모 심사 과정에서 정치권 인사 내정설 등으로 잡음이 일었던 만큼, 새롭게 구성된 임추위가 엄정한 검증을 통해 적임자를 선출할 수 있을지 주목된다.이번에 구성된 임추위는 항만위원 4명과 외부 전문위원인 교수 2명 등 총 6명이다.임추위는 다음 주 중 첫 회의를 열어 향후 재공모 일정과 심사 기준, 모집 공고안 등을 최종 의결하고 본격적인 공모 절차에 돌입할 예정이다.이후 재공모 접수를 거쳐 오는 8월 말까지 서류 및 면접 심사를 완료한다는 계획이다.일정이 차질 없이 진행될 경우 이르면 오는 9월 말 신임 본부장이 임명될 것으로 전망된다.항만물류 업계 관계자는 "여수광양항의 미래 경쟁력을 좌우할 주요 보직인 만큼 시행착오를 되풀이하지 않도록 도덕성과 전문성 검증에 만전을 기해야 한다"며 "공모 절차가 공정하고 투명하게 진행되도록 지역사회도 지속적인 관심을 가져주길 바란다"고 당부했다.