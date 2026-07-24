발달장애인 E·T야구단, 전용 실내연습장 생긴다

전남광주통합특별시 동구의 발달장애 청소년 야구단인 'E·T(East Tigers)야구단'이 사계절 내내 훈련할 수 있는 전용 실내 연습장을 갖게 됐다.
동구는 E·T야구단의 안정적인 훈련 환경과 주민 생활체육 공간을 마련하기 위해 실내 야구 연습장을 조성한다고 24일 밝혔다.
연습장은 선교동 268번지 일원에 전체면적 500㎡, 지상 1층 철근 콘크리트 구조로 건립된다.
타격 케이지 2~3개 라인과 투구 연습 구역, 타격 연습기와 타격망 등 훈련에 필요한 장비를 비롯해 각종 편의시설이 들어선다.
주말에는 E·T야구단 전용 훈련장으로, 평일과 야간에는 주민들에게 개방해 생활체육시설로 운영한다.
올해 하반기 실시설계와 관계자 의견 수렴 등 행정절차를 거쳐 2027년 3월 착공, 같은 해 10월 준공할 예정이다. 전체 사업비는 약 12억 원으로, 고향사랑기부금을 활용한다.
동구는 연습장 조성으로 부족한 공공 체육시설을 보완하고, 구를 대표하는 E·T야구단의 전용 훈련공간을 확보해 지역 야구 저변 확대에 이바지할 것으로 기대하고 있다.
임택 동구청장은 "장애인과 비장애인이 함께 스포츠를 즐길 수 있는 체육 기반을 꾸준히 넓혀 모두가 건강하고 행복한 동구를 만들어 가겠다"고 말했다.
한편, 2016년 창단된 동구 E·T야구단은 현재 30여 명의 단원이 활동하고 있으며 2025년 제3회 이만수배 발달장애인 티볼대회 우승 등의 성과를 거두고 있다.