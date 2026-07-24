발달장애인 E·T야구단, 전용 실내연습장 생긴다

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 동구의 발달장애 청소년 야구단인 'E·T(East Tigers)야구단'. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동구의 발달장애 청소년 야구단인 'E·T(East Tigers)야구단'이 사계절 내내 훈련할 수 있는 전용 실내 연습장을 갖게 됐다.동구는 E·T야구단의 안정적인 훈련 환경과 주민 생활체육 공간을 마련하기 위해 실내 야구 연습장을 조성한다고 24일 밝혔다.연습장은 선교동 268번지 일원에 전체면적 500㎡, 지상 1층 철근 콘크리트 구조로 건립된다.타격 케이지 2~3개 라인과 투구 연습 구역, 타격 연습기와 타격망 등 훈련에 필요한 장비를 비롯해 각종 편의시설이 들어선다.주말에는 E·T야구단 전용 훈련장으로, 평일과 야간에는 주민들에게 개방해 생활체육시설로 운영한다.올해 하반기 실시설계와 관계자 의견 수렴 등 행정절차를 거쳐 2027년 3월 착공, 같은 해 10월 준공할 예정이다. 전체 사업비는 약 12억 원으로, 고향사랑기부금을 활용한다.동구는 연습장 조성으로 부족한 공공 체육시설을 보완하고, 구를 대표하는 E·T야구단의 전용 훈련공간을 확보해 지역 야구 저변 확대에 이바지할 것으로 기대하고 있다.임택 동구청장은 "장애인과 비장애인이 함께 스포츠를 즐길 수 있는 체육 기반을 꾸준히 넓혀 모두가 건강하고 행복한 동구를 만들어 가겠다"고 말했다.한편, 2016년 창단된 동구 E·T야구단은 현재 30여 명의 단원이 활동하고 있으며 2025년 제3회 이만수배 발달장애인 티볼대회 우승 등의 성과를 거두고 있다.