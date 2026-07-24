70여 년 침묵 깨고 홍성 경찰과 유족이 마주 앉았다

큰사진보기 ▲간담회 종료 후 기념사진을 남기며 첫 만남을 기념했다 ⓒ 유재준 관련사진보기

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"홍성경찰서에서 위로의 뜻을 전하고 싶다고 했을 때 솔직히 상상도 못 했습니다. 유족들에게 손을 내밀어 준 것만으로도 감사한 일입니다."

"홍성지역에서 희생된 분들의 명단과 관련 기록이 경찰에 남아 있다면 조사에 도움이 되도록 공개해 주십시오. 유족들도 이제 마지막 세대입니다. 우리가 세상을 떠나면 당시를 증언할 사람도 함께 사라집니다."

"이런 이야기가 경찰 여러분 앞에서는 불편하게 들릴 수도 있습니다. 하지만 우리는 분명한 국가폭력 피해자입니다. 피눈물 나는 세월을 살아왔습니다. 저는 어린 시절, 어머니가 한겨울 이불 한 장 없이 자신의 체온으로 저를 품어 겨우 살려낸 사람입니다. 집안의 재산과 살림살이도 모두 빼앗겼고, 추위에 떨며 살아야 했습니다."

큰사진보기 ▲홍성경찰서와 한국전쟁 민간인 희생자 유족회 관계자들이 첫 간담회를 갖고 있다. ⓒ 윤종혁(홍성신문) 관련사진보기

"첫술에 배부를 수 있겠습니까. 오늘은 시작입니다. 언젠가는 홍성경찰서의 진심 어린 사과도 있을 것이라 믿습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 유재준 한국전쟁전후민간인희생자충남유족연합회 사무국장이 작성했습니다.

2026년 7월 22일 늦은 오후 3시, 에어컨도 없는 사무실에 한국전쟁 전후 민간인희생자 홍성유족 회원 20여 명과 홍성경찰서 관계자, 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위) 상임위원이 마주 앉았다. 한국전쟁기 민간인 희생 문제를 놓고 경찰과 유족이 공식적으로 한자리에 모인 뜻깊은 자리였다.그러나 시작부터 분위기는 무거웠다. 홍성유족회가 마련한 간담회에서 양명희 홍성경찰서장은 "오늘은 유족들의 의견을 청취하러 왔다"고 밝혔다. 참석한 경찰 관계자는 말을 아끼고 시선을 어디에 두어야 할지 몰라 하는 모습이었다. 오랜 세월 쌓인 역사의 무게 앞에서 경찰도, 유족도 쉽게 말을 꺼내지 못했다. 그만큼 이날의 만남은 어색했다. 아직 우리 사회는 가해 국가기관과 피해 유족이 자연스럽게 마주 앉을 만큼 충분히 치유되지 않았음을 보여주는 장면이었다. 마지막 기념사진도 유족들의 권유에 조심스럽게 촬영할 정도였다. 하지만 그 어색함 자체가 이날 만남의 의미이기도 했다.유족회 이종민 회장은 모두발언에서 먼저 경찰의 방문에 감사를 표했다.이 회장은 세 살 때 아버지를 잃은 자신의 이야기를 꺼내며 말을 잇지 못했다. 평생 아버지의 얼굴도 기억하지 못한 채 살아온 세월, 홀어머니 밑에서 겪었던 삶을 담담히 이야기하면서도 여러 차례 목이 메었다. 이어 그는 유족들의 가장 큰 바람을 경찰에 전했다.부회장 이병학씨 역시 두 살 때 아버지를 잃은 자신의 삶을 이야기하며 "국가폭력은 사람만 죽인 것이 아니라 남겨진 가족들의 삶까지 무너뜨렸다"고 말했다. 그는 "평생 경찰이 무서워 가까이 가지도 못했다"며 경찰이 먼저 유족회를 찾아온 이날의 만남 자체가 역사적인 변화라고 평가했다. 이어 이 부회장은 경찰 관계자들을 향해 담담하지만 절절한 심정을 전했다.그는 이어 "이 모든 일이 지금 이 자리에 계신 경찰 개인의 잘못이라고 생각하지는 않습니다. 그러나 당시 홍성경찰은 민간인 학살이 벌어지는 과정에 국가권력의 한 축으로 존재했습니다. 그렇기에 우리는 국가를 대표하는 경찰로부터 진심 어린 사과를 받고 싶습니다. 그것이 진실을 인정하고 화해로 나아가는 첫걸음이라고 생각합니다"라고 말했다.진화위 김귀옥 상임위원은 "과거사 해결의 핵심은 진실규명과 화해"라며 "그동안 진실규명에는 많은 노력이 있었지만 화해를 위한 노력은 부족했다"고 말했다. 이어 "오늘 경찰의 방문은 국민통합과 화해를 향한 첫걸음이라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다. 또한 3기 진화위의 본격적인 조사 착수를 앞두고 "홍성경찰서를 비롯한 지역 경찰이 보유한 자료가 있다면 조사 과정에서 적극적인 협조를 부탁드린다"고 요청했다.이에 양명희 서장은 "진화위에서 조사와 관련해 협조를 요청하면 내부 절차를 거쳐 최대한 협조할 수 있도록 검토하겠다"고 답했다. 명단 공개나 공식 사과에 대해서는 즉답하지 않았지만, 관련 의견을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.간담회는 큰 결론 없이 마무리됐다.공식적인 사과도 없었고, 유족들이 바랐던 명단 공개에 대한 약속도 없었다. 서로에게 여전히 조심스러운 자리였다.그러나 70여 년 동안 두려움과 침묵 속에 살아온 유족들이 경찰과 같은 공간에서 자신의 삶을 이야기했고, 경찰은 그 이야기를 끝까지 들었다. 그것만으로도 이전에는 상상하기 어려웠던 변화였다. 간담회를 마친 뒤 이종민 회장은 조용히 말했다.이번 만남은 홍성지역 한국전쟁 민간인 희생의 역사를 되돌아볼 때 그 의미가 더욱 깊어진다.한국전쟁 전후 홍성 지역의 민간인 희생은 군경에 의한 보도연맹원 학살, 인민군에 의한 우익 인사 학살, 그리고 수복 이후 부역 혐의자에 대한 보복 학살이라는 세 단계의 참극으로 이어졌다. 이처럼 이념과 권력이 뒤바뀔 때마다 수많은 민간인이 희생되었고, 남겨진 유족들은 오랫동안 침묵과 낙인의 세월을 견뎌야 했다.어색했던 만남은 끝났다. 그러나 이날의 조우는 70여 년간 이어진 단절의 벽을 넘어, 과거를 직시하고 진실과 화해를 향해 한 걸음 내디딘 작은 시작으로 오래 기억될 것이다.