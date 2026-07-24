'성착취 혐의' 최영중 사퇴, 보궐선거 비용 청주시 재정으로 부담

큰사진보기 ▲최영중 전 청주시의원 ⓒ 청주시의회 유튜브 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

아동 성착취 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 의원직을 사퇴한 가운데, 내년 4월 3일 치러지는 보궐선거 비용을 청주시 지방재정으로 부담해야 한다.공직선거법 제122조에 따르면 지방자치단체의 의회의원 및 장의 선거에 있어서는 당해 지방자치단체의 부담으로 선거일후 보전하도록 돼 있다.또 선거관리에 필요한 인건비와 시설설치비 등 선거관리에 소요되는 경비도 지방자치단체가 부담하도록 돼 있다.최영중 전 청주시의원의 사퇴로 공석이 된 청주시 바선거구(사창‧성화‧개신‧죽림동) 보궐선거는 내년 4월 7일에 치러진다.선거비용은 관련 법규에 따라 청주시가 지방재정으로 부담하게 된다. 사실상 청주시민이 낸 지방세로 선거를 치르게 되는 셈이다.현재 청주시의원 평균 선거비용 제한액은 1인당 4800만 원이다.출마자들은 이 범위 안에서 선거를 치르는데, 당선되거나 15% 이상 득표하면 지출한 선거비용 전액을 돌려받게 된다. 10% 이상, 15% 미만을 득표한 절반을 돌려 받는다.이들이 보전받는 비용은 전액 청주시가 부담한다. 여기에 투‧개표소 설치 비용, 선거 관리 인력 인건비 투‧개표 참관 비용 선거 공보물 발송비용등이 추가된다.청주시민을 화나게 만드는 것은 이뿐만이 아니다.최영중 전 시의원은 업무를 수행한 16일치 급여 230만 원을 이미 지급 받았다.또 지난 지방선거에서 자신이 사용한 선거비용 4000여만원을 보전해 달라고 선거관리위원회에 관련 서류를 제출한 것으로 나타났다.선관위가 이를 거부할 수 있는 상태도 아니다. 선거법 위반으로 당선무효형이 나올 경우만 제한 할 수 있어, 자진 사퇴한 최영중 전 의원이 신청한 선거비용 보전 신청을 거부할 수 없다.한편 최영중 전 시의원은 지난 지방선거에서 국민의힘 후보로 청주바선거구에 출마해 시의원에 당선됐다. 당선 전인 2024년부터 2025년까지 랜덤채팅앱을 통해 만난 12세 아동을 의제강간하고 성착취물을 제작한 혐의로 지난 15일 경찰로부터 압수수색을 받았다. 이런 사실이 알려지자 다음 날 '개인사정'을 이유로 의원직을 사직했다.