강제동원단체 "사도광산 결정문? 정부가 해야할 일은..."

큰사진보기 ▲일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7월 19일부터 29일까지 부산 해운대구 벡스코에서 열리는 48차 유네스코 세계유산위원회. ⓒ 김보성 관련사진보기

일본 정부가 사도광산의 세계문화유산 등재 당시 '조선인 강제노동' 등 전체 역사를 반영하겠다고 한 약속을 제대로 이행하지 않아 이를 개선하라는 유네스코 결정문이 채택됐다. 사도광산 피해자의 목소리를 전하며 이 문제를 공론화해 온 강제동원 관련 단체들은 "당연한 결과"라고 입을 모았다.24일 <오마이뉴스>가 인터뷰한 역사·과거사 관련 단체 관계자들은 한목소리로 일본의 오만함부터 문제 삼았다. 이국언 일제강제동원시민모임 이사장은 "역사 전체 기록과 추도식을 열겠다면서도 이를 지키지 않은 기만적 태도에 대해 경고를 한 것"이라며 "일본이 아주 곤혹스러운 상황에 부닥쳤다고 본다"라고 말했다.2024년 에도 금광을 앞세운 사도광산 등재 과정 역시 2015년 군함도 때와 크게 다르지 않다고 일침을 놨다. 당시 일본은 나가사키현 군함도(일본명 하시마)를 유산 목록에 올리면서 조선인 강제노동 사실 공개와 희생자를 기리는 정보센터 설치 등을 약속했으나, 충분치 않다는 비판을 받아왔다.이 이사장은 "이번에도 사도광산과 떨어진 향토박물관 한쪽에 시늉처럼 설명을 배치했고, 추도식은 대상이 누구인지도 모를 정도로 우스꽝스러운 사태가 빚어졌다"라며 "편법으로 빠져나가려는 건 더 이상 국제사회가 허용하지 않을 것"이라고 지적했다.앞서 제48차 유네스코 세계유산위원회는 본회의 4일 차인 23일 사도광산의 전시 전략과 시설 개선을 요구하는 결정문을 수정 없이 사실상 합의로 채택했다. 세계유산위는 일부 변화에도 완전하지 않다며 관련 당사국과 긴밀히 협의해 이를 해결하고, 광산 채굴 기간 역사를 종합적으로 다뤄야 한다고 권고했다. 추가 보고서를 내야 하는 시점은 12월이다.이를 두고 김영환 민족연구소 대외협력실장도 "유네스코가 일본의 잘못을 재확인했다는 점에서 의미가 있다"라고 평가했다. 그는 "지난 윤석열 정부 때 강제동원 반영 기조를 뒤집고 덜컥 사도광산 등재에 합의를 해줬는데 이를 바로 잡았다는 것도 긍정적"이라고 또 다른 성과를 꼽았다.세계유산 등재는 21개 회원국 만장일치로 결정되는데, 당시 관계 개선에 매달리던 윤석열 정부는 찬반으로 가지 않고, 합의에 손을 내밀었다. 상대가 광산의 어두운 역사까지 반영키로 했다는 이유에서다. 하지만 2년이 지난 지금까지 미이행 논란이 진행 중이다.정부는 이번 조처에 긍정적 반응이다. KBS 부산 < 대담한K > 출연한 국가유산청 이길배 세계유산위 준비기획단장은 "일본의 후속 조치가 충분치 않을 경우 지속적으로 점검하고 검토할 필요가 있다는 우리 정부의 일관된 입장이 결정문에 반영됐다"라고 말했다.그러나 김 실장은 행동이 중요하다고 강조했다. 유네스코가 힘을 실어 준 것처럼 보이지만, 권고를 따르지 않는다고 해서 등재 자체가 취소될 가능성은 낮다. 그는 사도광산 관련 '반도 노무자 명부' 공개와 제대로 된 희생자 추도식을 강하게 압박해야 한다고 촉구했다. "요구 안 하면 일본도 하지 않는다. 2년 뒤 또 형식적 보고서를 제출할 수 있다. 실질적 진전을 끌어내야 한다"라는 게 김 실장의 당부다.한편, 일본의 니가타현 사도섬에 있는 사도광산은 일제강점기 옛 미쓰비시 광업의 채굴 아래 조선인이 강제동원 된 혹독한 현장이다. 한일 시민단체가 공동으로 제작한 공동조사보고서를 보면, 군수물자용 광물 생산 등을 위해 배치된 숫자만 1500여 명에 달한다. 감시와 통제, 열악한 환경 속에 강제노동을 한 이들 대부분은 귀국 이후에도 진폐증 등 후유증에 시달리며 2차 고통을 겪었다.