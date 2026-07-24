경기도교육청 '손난로교육과' 조직개편안 논란… 느린학습자 지원은?

큰사진보기 ▲경기도교육청 조직개편안 내용. ⓒ 민선 6기 경기도교육감직인수위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도교육감직인수위원회가 지난 15일 활동을 마무리하며 안민석 경기도교육감에게 백서를 전달하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

경기도교육청이 특수교육과를 '손난로교육과' 또는 '포용교육과'로 개편하고 '느린학습자 지원' 업무를 신설하는 내용을 담은 조직개편안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이를 둘러싸고 교육 현장에서는 특수교육의 역할과 현장 운영에 혼선이 생길 수 있다는 우려가 나오는 반면, 인수위원회 관계자는 당초 논의 취지와는 다른 방향이라고 설명했다.<느린IN뉴스>가 입수한 경기도교육청 조직개편안에 따르면 학교교육국 아래 민주교육시민과를 신설하고, 기존 특수교육과를 손난로교육과 또는 포용교육과로 개편하는 내용이 담겼다. 기존에 초등교육국 인성기초학력담당 장학사가 맡았던 느린학습자(경계선지능인) 지원 업무는 새롭게 개편되는 부서로 이관하도록 했다.이러한 조직개편안을 두고 현장에서는 우려의 목소리가 나온다. 전국특수교사노동조합은 23일 경기도 특수교사를 대상으로 조직개편안에 대한 의견을 수렴하며 대응에 나섰다.노조의 우려는 크게 두 가지다. 먼저 특수교육과를 '손난로교육과' 또는 '포용교육과'로 변경하는 방안이 특수교육의 전문성과 정체성을 약화시킬 수 있다는 점이다. 또한 특수교육대상 학생 증가와 교원·학급 부족 등으로 어려움을 겪는 특수교육 조직의 업무 범위가 지나치게 확대될 수 있다는 우려도 나온다.정원화 전국특수교사노동조합 대변인은 "현재 특수교육대상자 가운데 느린 학습자 특성을 가진 학생이 있을 수는 있지만, 모든 느린학습자가 특수교육대상자인 것은 아니"라며 "특수교육을 담당하는 부서에 느린학습자 지원 업무를 포함하면 특수교육의 역할과 대상에 혼선을 가져올 수 있다"고 말했다.정 대변인은 "느린학습자를 어떻게 지원해야 할지를 두고는 특수교사들 사이에서도 다양한 의견이 있다"면서도 현재 특수교육 여건에서 이 같은 확장은 시기상조라는 입장을 밝혔다.그는 "현재 특수교육 현장은 특수교육대상자가 매년 증가하고 있지만 특수교사와 특수학급은 충분히 확충되지 못하고 있다"며 "기존 특수교육대상 학생 지원도 어려운 상황에서 느린학습자 지원까지 특수교육 조직으로 포함되면 현장의 부담은 더욱 커질 수 있다"고 우려했다.이어 "학교 현장에 있는 특수교사들은 일반교육에서 담당해야 할 기초학력이나 느린학습자 지원 업무까지 특수교사에게 집중될 가능성을 우려하고 있다"며 "결국 특수교육대상 학생과 느린학습자 모두에게 충분한 지원이 어려워질 수 있는 상황"이라고 덧붙였다.다만 인수위원회 논의에 참여한 복수의 관계자는 현재 거론되는 조직개편안이 당시 인수위에서 논의한 방향과는 다소 차이가 있다고 설명했다.한 관계자는 "인수위 논의 과정에서는 포용교육지원국과 같은 상위 조직을 신설하고, 그 아래에 특수교육과는 그대로 두되 느린학습자를 지원하는 별도 부서를 만드는 방향을 제안했다"며 "특수교육과 자체를 손난로교육과나 포용교육과로 변경하자는 이야기는 나온 적이 없다"고 일축했다.이어 "당시 논의는 일반교육과 특수교육의 연결 역할을 수행할 조직을 확대하자는 취지였다"며 "느린학습자를 비롯해 이주배경학생, 난독 등 교육적 지원이 필요한 학생들을 지원하기 위한 조직을 만들고, 이에 필요한 인력과 예산을 함께 확충하는 방안을 전제로 했다"고 설명했다. 그러면서 "기존 특수교육 조직에 업무를 추가하는 방식은 전혀 논의된 바가 없다"고 강조했다.지난 1일 취임한 안민석 경기도교육감은 국회의원 재직 당시 '느린학습자(경계선지능인) 교육지원에 관한 결의안'과 관련 법률안을 대표발의하는 등 느린학습자 지원 확대에 지속적인 관심을 보여왔다. 교육감 후보 시절에도 느린학습자 지원체계 구축을 주요 공약으로 제시했다.이러한 정책 기조는 인수위원회 활동에도 반영됐다. 인수위는 지난 15일 백서를 발간하며 '특별한 관심과 지원을 위한 포용교육 실천'을 정책과제로 제시하고, 느린학습자를 위한 지원 체계 구축을 세부 과제로 담았다. 권역별 지원체계 마련과 조기 발견·진단, 학생맞춤 통합지원 등이 주요 내용이다. 다만 이를 어떤 조직과 인력 체계로 추진할지는 향후 조직개편 과정에서 풀어야 할 과제로 남은 상황이다.