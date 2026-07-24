보령 외연도 앞바다서 어선 전복... 해경 실종자 수색 중

큰사진보기 ▲보령 해경이 실종자를 찾고 있다. ⓒ 보령해경 제공 관련사진보기

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충남 보령시 외연도 인근 앞 바다에서 어선이 전복되는 사고가 발생한 가운데, 선원 1명이 실종된 것으로 확인돼 해경이 수색작업을 벌이고 있다. 어선이 전복된 원인은 아직 파악되지 않고 있다.보령해양경찰서(서장 이근영)는 24일 3시 47분경 충남 보령시 오천면 외연도 서방 약 21.5해리에서 A호(24톤, 승선원 11명, 근해채낚기, 서귀포 성산읍 선적)가 전복되는 사고가 발생했다.해경에 따르면 출동과 동시 인근 해역에서 조업 중이던 B호, C호에 구조 협조를 요청을 했다. 04시 01분경 B호, C호에서 각각 7명, 3명을 구조했다. 그러나 선원 1명은 실종 상태다. 실종된 선원 1명은 60대, 내국인 남성이다.경찰은 24일 오전 8시 40분 현재까지도 실종자를 수색하고 있는 것으로 전해졌다.보령 해경 관계자는 24일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(오전 8시 40분 현재) 실종자를 수색중이다. 어선은 제주소 어선이다. 오징어를 잡고 있던 중 사고가 발생한 것으로 추정된다"라고 말했다.사고 원인과 관련해서도 이 관계자는 "현재는 실종자 수색에 집중하고 있다. 사고 원인은 추후에 나올 것 같다"라고 말했다.