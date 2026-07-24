헌법재판소, '대학교원노조 정치 활동 금지' 법률 조항 위원 결정

AD

"심판대상 조항에 따라 대학교원들이 '노동조합'의 형식으로 결합한 대학교원노조의 경우에 정치활동이 금지되는 반면, 동일한 대학교원들이 노동조합이 아닌 단체의 형식으로 결합한 대학교원단체의 경우에는 정치활동이 정치활동이 금지되지 아니한다." (헌법재판소, 2026.7.26. 보도자료 4쪽 '차별취급의 존재')

"이 법의 적용대상을 「초ㆍ중등교육법」에 따른 교원으로 규정함으로써 「고등교육법」에서 규율하는 대학 교원들의 단결권을 인정하지 않은 것에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치 결정(2018. 8. 30. 선고 2015헌가38 결정)을 함에 따라 그 취지를 반영하여 관련 규정을 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임."

"심판대상조항은 대학교원단체, 강사단체 및 강사노동조합, 일반 노동조합과 비교하여 대학교원노조만을 합리적 이유 없이 불리하게 취급하고 있으므로, 청구인들의 평등권을 침해한다." (헌법재판소 보도자료, 6쪽 '소결')

헌법재판소는 7월 23일 대학 교원노조의 정치활동을 금지하는 '교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률'(아래 교원노조법) 제3조가 위헌이라고 선고했다. 헌법재판관 7명이 찬성하고 2명이 반대했다. 헌법재판소는 헌법 제113조 제1항에 따라 재판관 6인 이상의 찬성이 있으면 법률의 위헌 결정을 할 수 있다.이번 판결은 전국교수노동조합이 제기한 헌법소원(2020헌마1134)과 한국사립대학교수노동조합이 제기한 헌법소원(2020헌마1191)을 병합한 결정이다. 두 헌법소원 심판 사건의 청구인 모두는 교원노조법 제3조가 평등권, 정치적 표현과 결사의 자유를 침해한다고 주장했다.헌법재판소는 노동조합원이 아닌 대학교원 단체, 강사 노동조합이 정치 활동을 인정받고 있으며, 대학교원에게 정치 활동을 허용한 정당법이 합헌이라고 결정한 헌법재판소 판례(2014년 판결, 2011헌바42)를 언급하며 교원노조법 제3조가 '위헌'이라고 판결했다.문제가 된 교원노조법은 2020년 6월 9일 개정됐다. 개정 이유는 교원노조법 제3조와 밀접하게 관련된 같은 법 제2조에 대한 헌법재판소의 헌법불합치 결정 때문이었다. 당시 교원노조법 제2조에는 대학교원이 포함돼 있지 않았다.법제처가 밝힌 교원노조법 제2조 개정 이유는 다음과 같다(국가법령정보센터 홈페이지). 대학교원의 단결권 보장이 헌법재판소 판결의 핵심이었으며, 그에 따라 법률을 개정하게 됐다.헌법재판소는 '대학교원의 단결권을 보장하라'는 취지의 판결을 했는데, 국회는 교원노조법 제3조 '정치활동 금지' 규정은 그대로 두고, 제2조에 대학교원을 추가하는 데 그쳤다. 국회의 입법 실수로 인해 기존에 보장받던 대학교원의 정치활동이 노동조합에 가입하는 순간 제한되는 퇴행이 벌어지게 되었다.헌법재판소는 교원노조법 제3조 중 대학 교원을 규정한 같은 법 제2조 제3호에 따른 교원의 노동조합 관련 부분만 위헌으로 결정했다. 대학교원으로 구성된 노동조합의 정치활동을 보장한 헌법재판소 판결은 환영할 일이다.다만 아쉬운 점은 헌법재판소의 이번 판결도 '초·중등교원의 정치활동 금지'를 전제로 한 부분이다. 공직선거법 제 제15조 제1항은 "18세 이상의 국민은 대통령 및 국회의원의 선거권이 있다"라고 규정한다. 고등학생 중에도 선거권을 가진 사람들이 있다. 단순히 학교급을 기준으로 정치활동 여부를 판단하는 데는 이미 한계가 존재한다. 대학교원에 한정해 정치활동을 허용하는 현행 법률에 관한 전면적인 재검토와 본격적인 논의가 필요한 시점이다.