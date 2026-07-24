단 두 시간의 기적, 청산도 구들장 논에 벼꽃이 피었다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

한여름의 한복판, 남해의 푸른 바다를 가르며 청산도의 가파른 산비탈에 서면 기이하고도 눈물겨운 풍경과 마주하게 된다. 계단식으로 첩첩이 쌓아 올린 투박한 돌축대 위, 손바닥만 한 논들 위로 희끗희끗한 안개가 내려앉은 듯한 풍경이 펼쳐진다.백합처럼 화려하지도, 장미처럼 매혹적이지도 않은 유백색의 미세한 존재들. 바로 벼꽃이다. 그러나 이 작은 꽃은 아름다움을 위해 피어난 꽃이 아니다. 척박한 돌밭을 생명의 터전으로 바꾸어 온 사람들의 땀과 기다림이 마침내 꽃의 모습으로 드러난, 한 계절의 가장 조용하고도 숭고한 기적이다.사람들은 봄날의 벚꽃이 지니는 찰나의 미학을 찬미하며 그 짧은 개화에 환호하지만, 농부의 눈에 비친 벼꽃의 찰나는 벚꽃의 그것보다 훨씬 더 애틋하고 비장하다. 특히 사방이 온통 돌밭이라 물 한 모금 가둘 수 없었던 이 척박한 섬땅에서 피어난 벼꽃은 그 존재 자체로 기적에 가깝다.다른 꽃들처럼 나비를 유혹할 그럴듯한 향기도, 세상을 현혹할 입체적인 미모도 가지지 않았지만, 벼꽃은 세상의 그 어떤 화려한 꽃보다 깊고 단단한 아름다움을 품고 있다. 자신을 드러내어 찬사를 받기보다 타인의 생명을 살려내겠다는 결연한 의지를 안으로 품어낸 까닭일까.오전 10시부터 오후 2시 사이, 햇살이 가장 뜨겁게 내리쬐는 단 한두 시간 동안만 문을 열었다가 이내 굳게 닫혀버리는 은밀한 개화. 그 찰나의 순간에 한 해 농사의 성패가, 그리고 섬사람들의 모진 목숨줄이 걸려 있기 때문이다. 수많은 생명이 햇살 아래 숨을 죽이는 정오, 벼꽃은 화려한 색채 대신 가장 진실한 태도로 자신의 온 생을 건 고요한 고백을 시작한다.땅은 사람의 땀을 결코 저버리지 않는다. 땀을 쏟은 만큼, 정성을 들인 만큼 응답하는 법이다. 청산도 농부들의 사계절은 땅 앞에서 자신을 낮추는 긴 수행과도 같다. 돌보다 단단한 인내로 흙을 일구고, 하늘의 기색을 살피며 계절의 숨결을 견디는 시간 끝에 비로소 한 송이 벼꽃이 피어난다. 그것은 노동의 결실이라기보다, 자연과 인간이 서로를 끝내 저버리지 않았음을 증명하는 가장 고요한 약속이자, 이 땅에서 피어날 수 있는 가장 눈부신 결실의 형태 같다.청산도는 본래 경사가 매우 심하고 돌이 많아 비가 내려도 물이 고이지 않고 밑 빠진 독처럼 빠져나가는 암반과 자갈 중심의 척박한 섬이었다. 쌀 한 톨 구경하기가 하늘의 별 따기였던 이곳에서 살아남기 위해 섬사람들은 산비탈의 돌을 깨고 고르는 일부터 시작해야 했다.청산도 구들장 논은 17세기 초 조선 선조·광해군 대에 외지인들이 섬에 들어와 이주 정착하면서 본격적으로 조성되기 시작했다. 특히 양란의 풍파가 지난 뒤, 함양 배씨 배진혁 선생이 부흥리에 터를 잡고 인구가 늘어나면서 식량 확보를 위한 경작지가 더욱 절실해졌다. 주민들은 마을에서 멀리 떨어진 가파른 골짜기까지 올라가 돌을 쌓고 땅을 일구기 시작했다.주민들은 석축을 쌓아 논을 만드는 과정에서 돌을 놓고 쌓는 기술과 형태가 한국 고유의 난방법인 온돌의 '구들장'과 닮았다 하여 이를 '구들장 논'이라 부르기 시작했다.바닥에 넓적한 판석 형태의 돌인 구들을 깔고, 용수의 지하 침투를 막기 위해 두꺼운 식토층을 몇 번이나 이겨 발라 물을 가둔 뒤, 그 위에 겨우 한 뼘 남짓한 겉흙을 얹어 논을 완성했다. 무릎까지 빠지는 진흙 속에서 허리를 구부려 모를 심고, 여름내 돌 틈에서 끈질기게 자라나는 잡초를 뽑아내며 온몸으로 뙤약볕을 받아내는 과정은 그야말로 지난(至難)함 그 자체다.뼈마디가 저리고 손끝이 갈라지는 가혹한 노동을 견디게 하는 유일한 힘은, 오직 돌바닥 위에 얹힌 얇은 흙덩이가 내어줄 정직한 결실에 대한 믿음뿐일 것이다. 그렇게 흐른 피땀의 세월 끝에 비로소 피어나는 것이 바로 벼꽃이다.그러나 이 꽃은 마음 놓고 아름다움을 뽐낼 여유조차 없다. 껍질이 열리자마자 바람을 타고 제 꽃가루를 받아들여 스스로를 닫아야 하는 자가수분의 운명. 만약 이 짧은 순간에 세찬 장비가 쏟아지거나 남해의 거친 태풍이 불어닥치면, 꽃은 미처 사랑을 나누지도 못한 채 빈 껍질, 즉 쭉정이가 되어버린다.때문에 이 시기의 농부는 밭둑에 서서 기쁨을 만끽하는 대신, 타들어 가는 심정으로 하늘을 우러러보며 지극하게 두 손을 모은다. 가장 눈부신 순간에 가장 위태로운 고비를 넘겨야 하는 것, 그것이 벼꽃의 숙명이다.특히 구들장 논에서의 벼농사는 육지의 평야 농사보다 훨씬 더 깊은 지혜와 정성을 요구한다. 넓은 평야의 논들이 큰 저수지에서 물을 끌어와 논바닥 위로 천천히 흘려보내는 방식이라면, 산비탈의 구들장 논은 자연의 경사를 타고 물이 윗논에서 아랫으로 끊임없이 이어지도록 만든 알뜰한 물길이다.그 핵심은 땅속에 숨은 물길에 있다. 돌을 깔아 만든 땅속 통로를 통해, 산골짜기에서 흘러드는 겨우 한 바가지의 작은 물도 허투루 버리지 않고 아랫논으로 차례차례 건네준다. 뿐만 아니라 넓적한 구들장 돌판이 시린 샘물이 뿌리에 직접 닿지 않도록 막아주어 벼가 냉해를 입지 않게 보호해 준다.산비탈을 따라 계단식으로 이어진 구들장 논들은 구조적으로 상생의 운명을 타고났다. 윗논이 가물면 아랫논도 마르고, 아랫논이 넘치면 전체 축대가 무너질 수 있는 아슬아슬한 구조다.따라서 청산도 농부들은 이웃의 논을 내 논처럼 살피며 물을 나누고 조절해야만 한다. 척박한 한계 속에서 토지 가용 면적을 극대화한 이 지혜는 오늘날 국가중요농업유산 제1호이자 세계중요농업유산으로 지정되어 그 가치를 높이 인정받았다.이기심 없는 상생의 물길을 먹고 자란 벼꽃이기에, 그 유백색의 꽃잎 안에는 섬사람들의 오랜 연대와 공동체 정신이 고스란히 녹아 있다. 스쳐 지나가는 단 두 시간 동안 제 소임을 다하고 껍질을 닫은 벼꽃은 가을이 되면 정직한 황금빛 쌀알로 되살아난다.척박한 돌밭 위에 자신만의 구들장을 깔고 묵묵히 삶을 일궈낸 섬사람들의 거친 손마디와 벼꽃의 비장한 찰나가 만들어낸 이 한 그릇의 쌀밥은, 오늘을 살아가는 우리에게 가장 낮고도 거룩한 생명의 무게를 나직이 전해주고 있다.우리가 무심히 마주하는 밥상 위의 하얀 쌀알은 단순한 음식이 아니다. 그것은 대지가 온 계절을 인내해 허락한 단 두 시간의 기적이며, 척박한 돌밭을 삶의 터전으로 바꾼 청산도 사람들의 거친 손마디와 상생의 지혜가 응축된 결실이다. 벼꽃은 스스로 아름답고자 향기를 탐하지 않았기 때문에 비로소 우리를 살리는 알맹이가 될 수 있다.비움으로써 채우고 가장 낮은 곳에서 소임을 다하는 저 황금빛 언덕 앞에서 우리는 깊은 울림을 얻는다. 평야의 넓은 들녘에서, 그리고 저 멀리 외딴섬의 굽은 구들장 논에서 피어난 하얀 벼꽃은, 오늘도 문명에 지친 우리에게 존재의 가장 깊은 허기를 채우는 법을 나직하게 가르쳐주고 있다.그렇기에 밥 한술을 뜬다는 것은 단지 몸의 허기를 달래는 일이 아니다. 그것은 한 송이 꽃이 제 생을 다해 남긴 사랑을 받아들이는 일이며, 자연과 사람이 함께 써 내려온 오래된 세월을 우리 삶 속으로 다시 들이는 경건한 행위다.돌 틈을 누비던 거친 바람과 한여름 정오의 강렬한 햇살, 그리고 밤마다 물길을 살피던 농부의 발소리가 모두 그 작은 쌀알 속에 오롯이 스며 있다. 우리는 벼꽃이 건네는 이 나직한 이야기를 이해하고 난 뒤에는, 상 위에 올려진 밥 한 그릇을 결코 이전처럼 평범하게 바라볼 수 없게 될 것이다.농부의 손길은 땅에 글을 쓰는 것과 같다. 그들이 흘린 땀방울은 가장 조용한 언어로 쓰인 시(詩)이며, 가을의 결실은 땅이 전하는 가장 정직한 답장이다. 이는 크누트 함순의 소설 <땅의 혜택>이 건네는 울림과도 맞닿아 있으며, 이 한 그릇의 쌀밥이야말로 삶의 본질을 일깨우는 가장 숭고한 대지의 유산임을 새삼 깨닫게 한다.