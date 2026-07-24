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"갯벌에는 이상하게 신발이 늘 한 짝씩만 있더라."

"그러게. 두 짝이 함께 있는 건 본 적이 없는 것 같네."

"물 들어온다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 수필가입니다.

대부도에 다녀왔다. 바닷물이 빠져나간 오후였다. 바다는 제 몸을 반으로 접어 수평선 너머에 잠시 내려놓은 것처럼 멀리 물러나 있었다. 드러난 갯벌 사이로 눈앞까지 뻗은 갯골은 바다가 돌아올 길을 미리 그려 놓은 지도 위의 길 같았다.물이 빠져나간 검은 흙에는 기하학무늬가 남아 있었고, 조개들이 드나드는 작은 구멍에서는 보이지 않는 생명들이 숨 고르는 소리가 들렸다. 갈매기들은 사람이 가까이 가도 놀라지 않았다. 썰물의 시간은 오래전부터 자기들의 것이었던 것처럼 느긋하게 앉아 있었다.함께 간 일행은 멀리 있는 작은 바위섬을 보고 순식간에 나이를 잃어버렸다. "가 볼까?"라는 한마디가 신호가 되어 몇 명이 옹벽을 타고 내려갔다. 바짓단을 걷어 올리고 신발을 손에 든 채, 모세가 바다를 가른 뒤 처음 열린 길을 건너는 사람들처럼 그곳을 향해 걸었다.발을 붙잡는 펄도 아랑곳하지 않고 웃음이 끊이질 않았다. 얕은 물길을 만나면 아이처럼 뛰어넘었다. 미끄러질 듯 비틀거리면서도 앞으로 갔다. 그들의 뒷모습은 여행 온 어른이 아니라 학교가 끝나기 무섭게 갯벌로 달려가던 내 어린 시절 친구들이었다.그 모습을 바라보고 있는데 동료 한 사람이 한쪽을 가리켰다. 흙 위에 신발 한 짝이 뒤집힌 채 놓여 있었다.누군가 웃으며 말했다.그 말을 듣고 있는데 오래전 일들이 떠올랐다. 어린 시절 밀물이 들어오기 시작하면 허둥지둥 뛰어나오느라 신발 한 짝쯤은 갯벌에 두고 오는 일이 흔했기 때문이다. 그 순간 눈앞의 대부도가 흐려졌다.현재의 바다 위로 오래전의 바다가 밀려왔다. 밀물은 바다에만 오는 것이 아니었다. 기억도 밀려온다. 처음에는 발등만 적실 만큼 조용히 다가오다가 이내 허리까지 차올라 지금의 시간을 통째로 데려간다.아마도 내게 갯벌은 기억이 드나드는 물때 같은 것인지도 모른다. 오래 잊었다고 믿었던 시간이 내 안 어딘가에 가라앉아 있다가 냄새와 바람을 만나더니 다시 모습을 드러냈다.내가 자란 바다에서는 물이 빠질 때마다 마을 사람들이 대야 하나씩 들고 바다로 갔다. 어른들은 개흙의 결만 보고도 조개가 숨어 있는 자리를 알았다. 아이들은 그런 일에는 관심이 없었다. 우리는 짱뚱어가 튀어 오를 만한 물웅덩이를 찾아다녔다.숨을 죽이고 서 있다가 뭔가가 튀어 오르면 모두 동시에 뛰어들었다. 잡은 적보다 놓친 적이 훨씬 많았지만 그것은 중요하지 않았다. 짱뚱어를 쫓던 시간이 우리를 더 멀리 뛰게 했으니까.신발도 양말도 벗어 던진 채 맨발로 달렸다. 갯벌은 발목을 붙잡았고, 발을 빼면 '뽁' 하는 소리가 났다. 무릎까지 개흙이 장화처럼 들러붙었다. 흙과 땀이 뒤섞인 젖은 머리카락은 이마에 달라붙었고 입꼬리는 웃음 때문에 좀처럼 내려오지 않았다.그러다가 어른들의 목소리가 커질 때가 있다.그 한마디에 세상이 순식간에 뒤집혔다. 아직 눈에는 물이 멀어 보였지만, 서둘러 나가야 할 때라는 것을 알고 있었다. 조금 전까지 웃음으로 가득하던 곳이 갑자기 분주해졌다. 사람들은 대야를 들고 호미를 챙겼고 아이들은 여기저기 벗어 둔 신발과 바구니를 찾아 허둥댔다. 밀물은 뛰어오지 않는다. 그런데도 이상하게 사람의 마음보다 늘 먼저 도착했다.나도 게 몇 마리 들어있는 바구니를 들고 뛰었다. 진흙은 끝까지 발을 붙잡았고 신발은 자꾸 흙 속으로 숨어들었다. 육지에 닿고 나면 늘 무언가가 사라졌었다. 신발 한 짝이거나 양말이거나 바구니였다.잃어버린 물건보다 바다에서 무사히 빠져나왔다는 안도감이 더 커 속상하지도 않았다. 그때 내가 어떤 신발을 잃어버렸는지는 기억나지 않는다. 하지만 발뒤꿈치를 잡아챌 것 같던 물의 두려움과 짠 내, 목까지 차오르던 심장 뛰는 소리는 아직도 선명하다.기억은 시간을 저장하지 않는다. 몸이 한때 함께했던 감각을 저장한다.대부도 갯벌에서 나는 오래전의 나를 다시 만났다. 바람은 예전보다 조금 뜨거웠고 갈매기는 더 많았으며 나는 더는 갯벌을 뛰어다니지 않았다. 대신 작은 섬으로 걸어가는 동료들의 등을 오래 바라보았다. 나이가 든다는 것은 더는 뛰지 않는 일이 아니라 뛰어가는 사람을 보며 자기 안의 아이를 다시 만나는 일인지도 모른다는 생각이 들었다.그날 대부도에서 나는 오랫동안 내 안에 잠겨 있던 바다를 다시 만났다. 돌아오는 길 밀물은 조금 전까지 사람들의 발자국이 이어져 있던 길을 천천히 덮고 있었다. 바다는 오늘 내가 여기 다녀간 흔적을 잠시 맡아 둘 것이다. 언젠가 또 다른 갯벌 앞에서 오늘이 밀려오겠지. 기억은 내 안에서 저마다의 물때를 기다리며 조용히 숨 쉬고 있을 테니까.