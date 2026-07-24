"혼자 견디지 마세요" 14년째 '얼굴 모르는 친구'가 된 사람

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"힘든 일을 혼자 견디지 마세요."

"얼굴은 모르지만 언제든 이야기를 들어주는 친구입니다."

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"죽고 싶을 때만 전화하는 곳이 아닙니다. 남편과 다퉜거나, 자녀 때문에 속상하거나, 마음이 답답할 때도 전화해도 됩니다. 그런 일상의 상담이 결국 자살을 예방하는 가장 좋은 방법입니다."

"처음에는 목욕 봉사부터 시작했습니다. 누군가를 돕는 삶을 살고 싶었고, 생명의전화도 교회 봉사와 같은 마음으로 시작했습니다."

큰사진보기 ▲왼쪽 5번째 박미희 소장,인터뷰 사진 대신 이날 자원봉사자 들과 함께 찍기를 요청했다 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"상담의 해답은 상담자가 아니라 그 사람 안에 있습니다."

"'당신은 어떻게 생각하나요?', '원하는 대로 된다면 어떨 것 같나요?' 같은 질문을 하면서 스스로 답을 찾도록 돕는 것이 상담이라고 생각합니다."

"'내가 문제다'가 아니라 '죽고 싶다는 생각이 문제'라는 점을 알려주는 것입니다. 사람은 이미 충분히 소중한 존재임을 전달하려고 합니다."

"아이가 말을 안 듣는 것이 아니라 부모 뜻대로 움직이지 않는 것일 수도 있습니다. 상대를 존중하는 관점을 갖게 되면 많은 갈등이 줄어듭니다."

"감정은 계속 쌓입니다. 그때그때 털어내야 합니다. 상담은 특별한 사람만 받는 것이 아니라 누구에게나 필요한 일입니다."

"AI는 정보도 많고 표현력도 뛰어납니다. 하지만 눈빛과 목소리, 진심이 전하는 공감은 사람만이 할 수 있다고 생각합니다."

"퇴직까지 10년 정도 남았습니다. 그 안에 사회복지법인을 설립해 지속 가능한 기관으로 만들고 싶습니다."

"저를 비롯한 자원봉사자들이 언제든 여러분의 이야기를 들을 준비가 되어 있습니다."

인터뷰를 마치며 박미희 '인천 생명의 전화' 소장이 가장 남긴 말이다. 짧은 한마디였지만, 14년 동안 이름도 얼굴도 모르는 시민들의 이야기를 들어온 그와 자원봉사자들의 시간이 그대로 담겨 있었다. 지난 23일 인천 미추홀구 석바위 사무실에서 만난 박 소장은 자신들을 이렇게 표현했다.많은 사람들은 생명의 전화를 '극단적 선택 직전에 마지막으로 전화하는 곳'이라고 생각한다. 하지만 박 소장은 아니라고 말한다.박 소장이 처음 이곳을 찾은 것은 2010년이었다. 사회복지 실습생으로 방문한 그는 후원금과 자원봉사만으로 상담의 전화가 운영된다는 사실을 알게 됐다. 실습이 끝난 뒤 그는 자연스럽게 후원자가 됐다. 이후 생명존중 강사로 활동하다가 직접 간사로 나섰다. 2012년부터는 정식 직원이 되어 기관 운영을 맡았고, 지금까지 인천생명의전화를 이끌고 있다. 그는 사회복지사의 길을 걷게 된 이유를 신앙에서 찾았다.박 소장이 상담에서 가장 중요하게 생각하는 것은 '다름을 인정하는 것'이다. 상담자는 자신의 가치관을 내담자에게 강요해서는 안 된다는 것이 그의 철학이다.그래서 그와 상담사들은 충고보다 질문을 던진다고 한다.최근에는 상담원들과 또 하나의 원칙을 만들어 가고 있다. '문제와 사람을 분리하라'는 것이다.상담 내용은 특별한 고민만 있는 것이 아니다. 부부 갈등, 부모와 자녀의 갈등, 외로움, 불안처럼 누구나 겪을 수 있는 일상의 고민도 적지 않다. 박 소장은 부모와 자녀 문제를 예로 들었다.그는 부정적인 감정도 쌓아두지 말아야 한다고 강조했다.인공지능(AI)이 빠르게 일상으로 들어오고 있는 시대. 상담 역시 AI가 대신할 수 있지 않겠느냐는 질문에 그는 고개를 저었다.인천 생명의 전화는 민간 상담기관으로 공공의 역할을 하고 있지만 운영 현실은 녹록지 않다고 한다. 행사나 목적사업비 일부를 제외하면 운영비와 인건비는 후원과 자원봉사로 이어오고 있기 때문이다. 박 소장은 그래서 민관 협력의 필요성과 인천시의 지원과 관심이 필요하다고 강조했다. 박 소장의 목표는 인천생명의전화를 사회복지법인으로 전환해 안정적인 기반을 만드는 것이다.하지만 인터뷰 내내 가장 많이 했던 말은 기관의 미래보다 시민들의 오늘이었다.상담은 거창한 일이 아니라고 그는 말했다. 누군가의 이야기를 끝까지 들어주는 일, 그리고 혼자가 아니라는 사실을 전해주는 일. 박미희 소장이 14년째 이름 모를 시민들의 '보이지 않는 친구'로 남아 있는 이유이기도 하다.