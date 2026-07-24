"촛불이 세운 K민주주의 위기… 새로운 미래, 직접민주주의에서 답 찾는다"

큰사진보기 ▲기념촬영「K민주주의포럼」에 참석하여 기념촬영을 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김상근인사말을 하는 김상근 목사 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안병진주제발표 하는 안병진 경희대 미래문명원 교수와 경청하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

'빛의 혁명'으로 세계의 이목을 끌었던 K민주주의가 기로에 섰다는 주장이 나왔다. 이러한 주장은 23일 오후 2시, 서울 종로구 천도교 수운회관 민족광장에서 열린 '시대전환, 새로운 미래'를 주제로 한 'K민주주의포럼'에서 제기되었다.이날 포럼은 김상근 목사는 개회사로 시작되었다. 채수창 무후광복군기념사업회 회장의 사회로 진행된 1부 개회식에서 김상근 목사는 개회사에서 "빛의 혁명으로 이룩한 K민주주의가 예상과 달리 위협받고 있다. 시민사회가 심도있는 토론을 통해 이를 정확하게 분석하고 대책을 세워야 한다"고 했다.이어서 남북평화회의(이해학), 독립유공자유족회(김삼열), 전국호남향우회(최순모), 전국민주화운동유가족협의회(강민조) 등 공동 주최 단체 대표들이 차례로 연단에 올라 민주주의 재건을 위한 연대와 협력의 인사를 전했다.김태일 전 장안대 총장이 좌장을 맡아 진행된 2부 본 포럼에서는 K민주주의의 구조적 위기를 진단하고 새로운 대안을 모색하는 발제가 이어졌다.첫 번째 주제발표에 나선 도천수 남북평화회의 상임대표는 'K민주주의 위기, 새로운 미래'라는 제하로 "빛의 혁명으로 이룩된 K민주주의가 최근 지방선거의 실패 등으로 위협을 받고 있다"고 진단했다. 도 대표는 "K민주주의의 발전을 위해서는 중도 확장과 촛불민심을 반영하는 사회개혁이 철저하게 이뤄져야 한다"며 "5·18민주화운동 헌법 전문 수록, 대통령 임기 개정, 국회의원 선거제도 개편 등 개헌을 통해 87년 체제를 넘어서야 한다"고 제안했다.또한 도 상임대표는 "국제정세가 다극화 시대로 접어드는 만큼 실용적인 균형외교가 절실하며, 급변하는 AI 시대에 맞춰 독점과 전쟁을 넘어 균등과 평화로 나아가는 신문명이 형성되어야 한다"면서 "동학혁명, 3·1운동, 5·18민주화운동으로 이어진 자랑스러운 K민주주의의 역사를 계승해, Korea가 중심이 되어 공존·공영·공생의 공동체를 만들어가자"고 강조했다.두 번째 주제발표를 맡은 이래경 국민주권회의 상임의장은 <명실공히 국민주권의 길을 열어야>라는 주제발표를 통해 서구식 대의제 민주주의가 직면한 한계를 짚었다. 이 상임의장은 "승자독식 구조, 절차와 수치만 중시하는 방식, 위임정치의 한계가 드러났다"며 민본·민업·민권이라는 <삼민(三民)> 담론의 필요성을 제기했다.이 상임의장은 "이를 극복하기 위해 국민발안, 국민소환 등 직접민주주의 제도가 본격적으로 정착되어야 한다"며 "선거 없는 시민의회가 정당성을 얻기 위해서는 자발적 결합, 비례적 대표성, 집단지성이 작동하는 숙의 시스템, 과정의 투명성과 공개, 공적 이성과 책임성에 기초한 의사결정이 전제되어야 한다"고 강조했다.세 번째 발제자인 안병진 경희대 미래문명원 교수는 <시대전환과 새 정치질서의 과제>라는 주제발표를 통해 구조적인 체질 개선을 촉구했다. 안 교수는 "한국 정치의 비극은 평등주의가 배제된 87년 민주화 협약과, 유능해지지 않아도 생존할 수 있는 적대적 공생 구조에 있다"고 비판했다.이어 안 교수는 "당원 주권론을 넘어 시민이 직접 개입하는 '시민주권정당'으로 진화해야 하며, 개헌보다 시민헌정주의(선거법 개정)와 검찰에 대한 시민통제권 확보가 더욱 시급하다"면서 "2030년까지 모든 취약한 이들이 함께 살아가는 '돌봄민주주의'를 체감할 수 있는 성취로 만들어내야 한다"고 당부했다.이어진 지정토론에서도 현 민주주의의 한계를 극복하기 위한 다채로운 제언이 이어졌다. 먼저 임상우 전 서강대 부총장은 "K-민주주의를 서구 민주주의의 한계를 보완할 수 있는 새로운 민주주의 모델로 제시한다"면서 "K-민주주의가 세계 민주주의를 대체하는 단일한 표준은 아닐지라도, 위기 속에서도 시민의 힘으로 민주주의를 재건하는 역동적 모델이자 미래 민주주의의 중요한 대안이 될 수 있으며, 이를 위해 시민의회 등 직접민주주의 제도의 확대가 필요하다"고 말했다.이어 박은홍 성공회대 교수는 "민주주의를 향한 아시아 각 국가들의 위치와 속도를 표현하자면 불균등 속도의 아시아(multi-speed Asia)다. 한국은 당연히 선두에 있다. 도천수 대표가 제안한 독점과 전쟁에서 균등과 평화로 나아가기 위해 구현되어야 할 K-민주주의로서의 홍익민주주의가 더 넓은 공론장에서 토론과 숙의의 대상이 되었으면 한다. 또한 K-민주주의가 민족주의를 넘어 국제주의로 나갈수 있도록 홍익(弘益)의 아시아화 역시 제안하고자 한다"고 말했다.문서진 한반도정책컨센서스 대표(연세대 학생)은 "청년은 투표권, 노동권 등 거시적 의제에는 빠르게 반응하지만, 부동산 정책 등 미시적 의제에는 놓치는 경향이 있다. 청년들이 목소리를 낼 공간이 없다. 정치인과 청년이 만나는 공론장도 부족하다. 요즘 청년세대는 사회복지문제 보다 자신에게 돌아오는 당장의 경제적 효용을 우선순위에 도는 경향이 있다. 2030의 통일인식은 예상과 달리 북한이 한민족이라는 공감대가 있다고 본다"고 했다.한편, 이날 포럼 현장에는 박석무 다산연구소 명예이사장, 윤경로 전 한성대 총장, 안병원 임시정부기념사업회 이사장, 주선원 동학민족통일회 상임의장, 양재섭 전 대구대 대학원장, 이한용 남북민간교류협의회 이사장, 정상모 평화민족문화연구원 이사장, 정병문 전국시국회의 공동대표, 조성두 역사기억평화행동 상임대표, 강종일 한반도중립화통일협의회 공동대표, 김영웅 4·19통일의병대 대표, 이주한 고문, 김정명 명지대 명예교수, 김전승 흥사단 이사장, 조광흠 희망시민연대 이사장, 장홍순 현대사회민주포럼 대표, 안승문 동학실천시민행동 공동대표, 김동진 남북풍력사업단 대표, 김영덕 씨알순례단 대표, 최성주 최운산장군기념사업회 상임이사, 이영국 반민특취기념사업회 사무국장 등 각계 주요 인사들이 참석해 K민주주의의 새로운 이정표 정립을 향한 열띤 관심과 성원을 보냈다.