호남 반도체 용수 논란, 이제는 '얼마나'보다 '어떻게'의 문제다

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반도체와 인공지능(AI) 산업에는 막대한 물이 필요하다. 그러나 호남 반도체 용수 문제의 핵심은 물을 얼마나 더 가져오느냐가 아니다. 이제는 어떤 철학과 원칙으로 물을 확보하고, 배분하며, 다시 돌려줄 것인가를 함께 고민해야 한다.지금까지 우리나라의 물 관리는 오랫동안 수리적 사명(Hydraulic Mission)에 의해 움직여 왔다. 부족한 물을 저장하고, 옮기고, 통제해 국가 발전의 기반을 마련하는 것이 시대적 과제였다. 이러한 접근은 산업화와 도시화의 물적 토대를 만드는 데 큰 역할을 했다.그러나 기후위기와 지역 갈등, 생태계 보전, 첨단산업의 급격한 용수 수요가 겹치는 오늘날에는 과거의 방식만으로는 충분하지 않다. 이제는 물을 더 많이 확보하는 기술뿐 아니라, 물을 더 공정하고 책임 있게 이용하는 기준이 필요하다.호남 반도체 용수 논란을 둘러싼 사회적 피로감은 물이 부족해서만 생긴 것이 아니다. 문제는 여전히 많은 논의가 어느 곳에서 얼마의 물을 더 끌어올 수 있는지에 머물러 있다는 점이다. 그러나 오늘의 시민사회는 공급량의 숫자만으로 설득되지 않는다. 그 물이 누구의 부담 위에서 마련되는지, 유역 생태와 지역 공동체에 어떤 영향을 남기는지까지 함께 묻는다.바로 이 지점에서 물 윤리가 필요하다. 물 윤리란 물을 단순한 산업 투입재가 아니라 공공의 자산으로 보고, 배분과 이용, 회복의 전 과정에서 공정성과 책임을 따지는 기준이다. 호남 반도체의 물 공급 문제도 공학적 타당성만이 아니라 사회적 정당성까지 확보할 때 비로소 지속가능한 해법이 될 수 있다.지금 필요한 것은 댐을 더 지을 것인지, 하수를 얼마나 재이용할 것인지와 같은 개별 수단의 선택이 아니다. 그보다 먼저 물 관리를 어떤 철학으로 이끌 것인지에 대한 사회적 합의가 필요하다. 철학이 흔들리면 어떤 기술적 대안도 또 다른 갈등의 출발점이 되기 쉽다.중화학공업 시대의 한국은 물을 더 많이 확보하고 더 멀리 보내는 능력으로 성장했다. 이른바 수리적 사명은 당시로서는 정당한 국가 과제였다. 그러나 기후위기와 지방소멸, 생태 보전, 주민 참여, 첨단산업의 사회적 책임이 함께 요구되는 지금에도 같은 방식만 반복한다면 해법은 오히려 새로운 갈등을 낳을 수 있다.이제 물관리의 성패는 공급량이 아니라 사회적 신뢰에 달려 있다. 그리고 그 신뢰는 공학이 아니라 철학에서 시작된다.수리적 사명은 한국 경제성장의 물적 기반을 만든 중요한 유산이다. 댐과 광역상수도, 공업용수 체계가 없었다면 오늘의 산업화도 어려웠을 것이다. 그러므로 우리는 과거를 비난하기보다, 그 시대가 요구했던 역할을 정확히 인정할 필요가 있다.다만 시대가 바뀌면 물 관리의 기준도 바뀌어야 한다. 과거에는 공급 확대가 곧 공공선에 가까웠다면, 이제는 공급 확대가 누구에게 어떤 부담을 전가하는지까지 따져야 한다. 바로 그 전환의 이름이 윤리적 공존이다.앞으로의 물관리는 개별 시설을 따로 보는 방식에서 벗어나 유역 전체를 하나의 살아 있는 시스템으로 관리해야 한다.AI와 디지털 기반 운영은 강우량, 저수량, 방류, 취수, 수질, 수요를 실시간으로 연결해 같은 물로도 더 높은 안정성과 효율을 확보하도록 도울 수 있다. 중요한 것은 기술 자체가 아니라, 그 기술을 무한한 개발이 아니라 갈등을 줄이고 공공성을 높이는 방향으로 활용하는 일이다.같은 맥락에서 하수 재이용과 공정수 회수는 더 이상 보조 수단이 아니라 새로운 표준이 되어야 한다. 첨단산업은 많은 물을 사용하는 산업인 동시에 가장 높은 수준의 순환 체계를 설계할 수 있는 산업이기도 하다.앞으로의 경쟁력은 더 많은 원수를 확보하는 데 있지 않다. 더 적은 취수로 더 높은 생산성과 사회적 신뢰를 함께 만드는 데 있다.호남 반도체 용수 논란이 반복적으로 사회적 쟁점이 되는 이유는 공학적 기술 검토가 부족해서가 아니다. 이 문제는 단순한 인프라 사업을 넘어 한국 물 정책이 어떤 철학 위에서 운영되어야 하는지를 묻는 질문이기 때문이다.지역 주민들은 늘 같은 질문을 던진다. '왜 어떤 지역은 산업 발전의 혜택을 받고, 어떤 지역은 환경 부담과 규제를 더 많이 감당해야 하는가.' 이 물음에 답하지 못하면 어떤 공급안도 충분한 공감대를 얻기 어렵다.따라서 앞으로는 유역 상생기금, 물 이용 조정 장치, 지역 환원 사업, 정보 공개와 주민 참여 절차를 함께 설계해야 한다. 윤리적 공존은 선언이 아니라 제도의 문제다. 산업이 얻는 편익의 일부를 유역사회와 생태 회복으로 되돌리는 구조가 마련될 때 물 공급 정책도 지속가능한 사회적 신뢰 위에 설 수 있다.이러한 변화는 이미 세계 주요 기업들의 물관리 전략에서도 확인된다. 데이터 센터를 건설하는 글로벌 정보기술 기업들은 물 사용량을 줄이는 수준을 넘어 자신들이 쓰는 물보다 더 많은 물을 유역에 돌려주겠다는 '워터 포지티브 전략'을 내놓고 있다. 마이크로소프트와 구글, 아마존웹서비스의 움직임은 기업의 물 책임이 더 이상 공장 담장 안에 머물지 않는다는 사실을 보여 준다.반도체 산업에서도 같은 변화가 나타난다. TSMC는 공정수 재이용률을 높이며 첨단 제조업이 순환형 물관리와 충분히 양립할 수 있음을 보여주고 있다.미래 산업의 경쟁력은 더 많은 물을 선점하는 데 있는 것이 아니라, 더 책임 있게 물을 사용하는 데 있다는 점을 이들 사례는 분명히 보여준다.이제 호남 반도체 용수 공급 논의는 단순한 사업 추진 논리를 넘어, 한국 물 정책이 어떤 가치 위에서 재편될 것인지를 보여 주는 시험대가 되어야 한다. 공학적 검토는 물론 필요하다. 그러나 그것만으로는 부족하다. 왜 이 물이 필요한지, 어떤 방식이 가장 덜 갈등적이며, 어떤 제도적 책임이 함께 따라야 하는지를 함께 제시해야 한다.AI 시대의 윤리적 공존은 기술을 늦추자는 주장이 아니다. 오히려 기술을 더 높은 수준으로 활용하되, 그 방향을 공정성, 상생, 생태 회복, 미래세대 책임 쪽으로 맞추자는 제안이다. 공급의 논리를 윤리의 논리와 연결할 때, 물관리는 비로소 사회적 논란을 잠재우는 해법이 될 수 있다.그렇게 될 때 호남 반도체 클러스터의 용수 공급 방안은 단순한 산업 지원책을 넘어, 대한민국이 수리적 사명의 시대 이후 어떤 물 문화를 선택할 것인지 보여 주는 선행 사례가 될 수 있다.호남 반도체 클러스터의 용수 공급 논의가 진정한 선행 사례가 되려면, 공학적 접근만으로는 부족하며 중화학공업 시대의 수리적 사명을 넘어 AI 시대의 윤리적 공존이라는 철학을 물관리에 도입해야 한다.만약 이 문제를 과거 방식대로 해결하려 한다면 우리는 더 큰 갈등과 더 큰 비용을 미래로 넘기게 될 것이다. 반대로 통합 운영, 재이용 확대, 상생 보상, 유역 환원, 정보 공개를 결합한 윤리적 공존 모델을 만든다면, 호남은 단지 산업단지가 아니라 한국형 미래 물 정책의 실험장이 될 수 있다.이제 필요한 것은 더 큰 댐이라는 상징이 아니라 더 높은 신뢰를 만드는 설계다. 반도체 시대의 물은 더 많이 가져오는 대상이 아니라 더 정교하게 순환시키고 더 공정하게 나누며 더 책임 있게 되돌려주어야 할 공공 자산이다. 바로 그 전환점에서 물 윤리는 산업 정책의 바깥이 아니라, 그 한가운데 놓여야 한다.