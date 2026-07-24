트럼프, 이란에 대규모 공격 예고... "결정 임박, 준비 마쳤다"

큰사진보기 ▲트럼프 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대규모 공격을 검토하고 있다면서 결정이 임박했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 23일(현지시각) 미 인터넷매체 악시오스와의 인터뷰에서 "이란에 대규모 공격(massive attack)을 검토하고 있다. 이전과 비교할 수 없을 정도로 큰 공격"이라며 "결정을 내리기 직전이다. 모든 준비를 마쳤다"라고 말했다.악시오스는 트럼프 대통령이 지난 2월 미국이 이란과 전쟁을 시작하며 전면전을 벌였던 '장대한 분노' 작전보다 더 큰 규모의 공격을 시사했다고 악시오스는 전했다.이어 "내가 요청하면 이스라엘이 2분 안에 (이란에 대한 공격에) 합류할 것"이라면서도 "우리는 누구의 도움도 필요치 않다"라고 강조했다. 그러면서 이스라엘이 나서면 이란의 보복이 뒤따를 것으로 전망했다.그는 "이란은 협상을 원하고 있다"면서도 현재로서는 이란과 합의를 체결할 준비는 하지 않고 있다고 전했다. 또한 "이란은 아직 충분한 고통을 겪지 않았다"라고 주장했다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서는 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언하고 홍해에서 유조선을 공격한 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군과 이를 지원하는 이란에 강력한 군사 공격을 하겠다고 밝혔다.그러면서 "만약 후티가 다시 상선을 공격한다면 후티가 이란의 대리 세력이라는 점에서 이란에 책임을 물을 것"이라며 "이란에는 중대한 군사적 응징이 가해질 것이고, 후티도 그 대상이 될 것"이라고 경고했다.미국은 최근 호르무즈 해협에서 이란의 민간 선박 공격을 문제 삼고 군사 공격에 나섰고, 이란도 인근 걸프 국가들에 보복 공격하면서 종전 양해각서(MOU)는 사실상 무효가 됐다.중동 갈등이 다시 격화되고 원유 공급이 둔화될 우려가 커지면서 국제유가 기준인 브렌트유 가격이 두 달 만에 처음으로 배럴당 100달러를 넘겼다.미국과 중국의 종전 협상 분위기를 타고 이달 초 배럴당 71달러선까지 내려갔던 브렌트유는 불과 3주 만에 30% 이상 급등했다.영국 BBC는 "인플레이션의 싸움을 계속하고 있는 세계 각국 중앙은행들에 또 다른 골칫거리가 생겼다"라며 "에너지 가격이 올라가면 금리를 높은 수준으로 유지하거나 인상해야 한다는 압력을 받을 것"이라고 전했다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 성명을 통해 "중동 정세가 통제 불능 상태에 빠지고 있다. 이제 모든 당사자가 한발 물러서야 한다"라며 "전투가 중단되고 항행의 자유가 회복되어야 한다. 외교만이 유일한 해결책"이라고 강조했다.미 연방하원은 이날 트럼프 대통령이 의회에 이란 전쟁 승인을 받아야 한다는 결의안을 표결에 부쳐 찬성 214표, 반대 208로 가결했다. 공화당에서도 일부 이탈 표가 나오며 여권에서도 전쟁에 대한 우려가 드러났다. 다만 공화당이 다수인 상원에서는 관련 결의안이 찬성 47표, 반대 49표로 부결됐다.AP통신은 "전쟁이 장기화하고 미래가 불확실해지는 가운데 양당 의원들이 행정부의 최종 목표에 의문을 제기하면서 트럼프 대통령의 의회 내 지지 기반이 흔들리고 있다는 신호로 여겨질 수 있다"라고 분석했다.결의안을 주도한 민주당 소속 프라밀라 자야팔 하원의원은 "이 전쟁은 명확한 임무도, 전략도, 최종 목표도 없었다"라고 비판했다.