인구 절반이 노인인 청양, 병원 대신 '살던 곳' 택했다

큰사진보기 ▲충남 청양군에서 2020년부터 '찾아가는 의료원'을 운영하고 김상경 청양군보건의료원장이 지난 22일 오후 인양리마을회관에서 주민들의 건강 상태를 살펴보고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲신경구 청양군 통합돌봄과 돌봄정책팀장이 지난 22일 오후 충남 청양군청에서 보건복지부 관계자와 기자들에게 지역사회 통합돌봄 '청양 모델'에 대해 설명하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 청양군의 통합돌봄 현장의 대표적인 고령자복지주택 모습 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲김상경 청양군보건의료원장이 지난 22일 오후 충남 청양군청에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲청양군의 찾아가는 의료서비스의 핵심인 진료버스가 지난 22일 인양리마을회관을 찾았다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희정 청양군사회복지관장이 지난 22일 충남 청양군에 있는 고령자복지주택 3층에 마련된 셰어하우스(중간집)에 대해 설명하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 청양군에 있는 고령자복지주택 3, 4층에는 퇴원 환자들이 회복하는 동안 머물 수 있는 셰어하우스 모델인 '중간집' 10호가 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 청양군은 전국 최초로 국토교통부 고령자복지주택과 보건복지부 지역사회 통합돌봄을 결합한 융복합 모델을 운영하고 있다. 특히 고령자복지부택 내에는 퇴원 환자들이 '중간집'에 머물면서 회복하는 시설이 마련돼 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

충남 청양군은 이제 '초고령사회'라는 표현만으로는 설명이 부족한 곳이다. 전체 인구 3만81명 가운데 65세 이상 노인이 1만2902명으로 42.8%를 차지한다. 주민 두 명 중 한 명이 노인인 셈이다. 시설 입원은 늘고 의료·복지 비용은 커졌으며, 생산가능인구 감소는 지역소멸 위기를 더욱 재촉했다.청양군이 선택한 해법은 시설을 더 짓는 것이 아니라 '살던 곳에서 계속 살아갈 수 있도록 돕는 통합돌봄'이었다. 군은 노쇠와 장애 등으로 일상생활이 어려운 833명을 집중 관리 대상으로 선정하고, 의료·요양·주거·복지를 하나의 체계로 연결하는 실험을 이어가고 있다.갑작스럽게 비가 내렸다 그쳤다를 반복했던 지난 22일. 정부세종청사에서 차로 1시간가량 달려 칠갑산 끝자락에 있는 청양군청을 찾았다. 통합돌봄 시행 100일을 맞아 지역사회 현장에서 어떻게 진행되고 있는지 살펴보았다.군청에서 만난 신경구 청양군 통합돌봄과 돌봄정책팀장은 "통합돌봄의 핵심은 시설이 아니라 '살던 곳'에서 건강한 삶을 이어가는 것"이라고 강조했다. 그는 "과거에는 필요한 서비스를 어르신이 직접 찾아다녀야 했고, 의료와 복지가 따로 움직이면서 돌봄 공백이 컸다"며 "지금은 의료·요양·주거·일상생활 서비스를 원스톱으로 연계하는 체계를 구축했다"고 설명했다.청양군은 2019년 지역사회 통합돌봄 선도사업을 시작한 뒤 자체 예산으로 사업을 이어왔고, 올해 의료·요양 통합돌봄 본사업 시행에 맞춰 선제적으로 준비를 마쳤다.가장 눈길을 끄는 것은 전국 최초로 국토교통부 고령자복지주택과 보건복지부 지역사회 통합돌봄을 결합한 융복합 모델이다. 고령자복지주택 안에는 행정지원센터, 통합돌봄팀, 사회복지관, 재택의료센터, 주간보호센터가 한 건물에 모여 있다. 퇴원 환자는 이곳 '셰어형 중간집'에서 최대 3개월(필요 시 6개월) 머물며 회복한 뒤, 낙상 예방 공사가 끝난 자택으로 돌아간다.신 팀장은 "병원에서 집으로 이어지는 단절 없는 주거 전환이 이 모델의 핵심"이라며 "의료와 재활, 식사, 주거환경 개선까지 한 번에 연결된다"고 말했다.청양군은 최근 인구도 2만9000명대에서 다시 3만 명을 넘어섰다. 신 팀장은 "고령자복지주택은 현재 공실이 없을 정도로 입주 수요가 높고, 외부에서도 문의가 이어지고 있다"며 "청양형 통합돌봄이 지역 정착에도 긍정적인 영향을 주고 있다"고 평가했다.청양군 통합돌봄의 또 다른 축은 '의료'다. 김상경 청양군보건의료원장은 "돌봄을 하다 보니 어르신들이 가장 원하는 것은 생활지원보다 '의료서비스'였다"고 강조했다.청양군은 2020년부터 '찾아가는 의료원'을 운영하고 있다. 현재 의료취약지역 170개 마을을 찾아가며 지금까지 233차례 순회 진료를 실시했고, 누적 진료 인원은 6939명을 넘어섰다. 진료버스에서는 혈압·혈당 검사와 만성질환 관리, 물리치료, 안과검진은 물론 필요하면 처방까지 이뤄진다. 장기요양 재택의료센터에서는 의사가 월 1회, 간호사가 월 2회, 사회복지사가 함께 가정을 방문한다.김 원장은 "병원에 오기 어려운 어르신들에게는 찾아가는 의료가 사실상 유일한 의료 접근"이라며 "만성질환 관리와 욕창 치료, 약물 복용 관리 등을 현장에서 해결하고 있다"고 설명했다.다만 지속가능성에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "가장 큰 문제는 사람"이라며 "공무원들이 본업을 하면서 주말까지 의료버스를 운영하다 보니 피로도가 높고, 방문진료는 의료진이 감수해야 할 책임도 크다"고 말했다. 이어 지역의료는 결국 사람을 확보하는 문제라는 점을 강조했다.김 원장은 "(대부분) 의사는 단순하다. 돈이 안 맞으면 떠나고, 자존심이 상하면 떠난다"면서 "(지역에선) 하는 일의 양에 비해 대우가 좋지 않기에, 돈을 많이 준다거나 잘 대우해주면, 사명감도 있기에 그 뜻만 맞으면 (지역에서) 잘 할 수 있을 것"이라고 말했다.정부가 지역 의사인력난 해소를 위해 추진하는 정책에 대한 시선은 차가웠다. 기자가 '지역의사제의 실효성'을 묻자, 김 원장은 "별로 없다고 본다"고 주저없이 답했다. 이어 "의사만 있으면 뭐하냐, (인력만으로) 해결될 문제가 아니다"라면서 "조금만 병이 크면 (주민들 누구나) 다 서울 빅5(대형병원)로 간다"고 말했다. 그러면서 의료진의 사명감을 지켜줄 대우와 기반시설 구축 없이 추진되는 정책은 실효성을 거두기 어렵다고 꼬집었다.이날 김 원장을 비롯해 의료진이 탄 진료버스가 방문한 곳은 청남면 인양리 마을회관이었다. 이 마을 주민은 약 170명이며, 오후 진료를 시작한 지 1시간여도 되지 않아 70여 명이 신청해 진료를 받고 있었다. 이곳에서 만난 천문필 노인회장(79세)은 "(찾아가는 의료원이 오면) 꼭 진료를 받는다"며 "찾아와서 진료해 주니 반갑고 고맙다. 마을 사람들도 모두 기다릴 정도로 만족도가 높다"고 말했다.다음 장소로 찾아간 곳은 고령자복지주택. 1층에는 사회복지관 시설이 있다. 작업치료실에서는 어르신들이 보행훈련을 하고, XR(확장현실)·VR(가상현실) 공간에서는 인지훈련이 진행됐다. 2층 공동식당에서는 저염·고단백 식사가 제공되고 있었다.조희정 청양군사회복지관장은 "우리는 단순히 프로그램을 운영하는 곳이 아니라 생활을 유지하게 만드는 공간"이라고 말했다. 그에 따르면 현재 복지주택에는 셰어하우스를 제외한 117세대가 생활하고 있으며, 입주민들은 무료 또는 저렴한 비용으로 식사와 건강관리, 재활, 문화 프로그램을 이용한다.특히 퇴원 환자들은 '중간집'에서 회복하는 동안 방문간호와 재활치료, 케어택시, 밑반찬 지원까지 연계받는다. 자택으로 돌아가기 전에는 문턱 제거와 안전손잡이 설치, 미끄럼방지 공사도 함께 진행된다. 조 관장은 "재택생활을 계속하려면 결국 스스로 걸을 수 있어야 한다"며 "보행분석과 근력운동, 인지훈련에 집중하는 이유도 여기에 있다"고 설명했다.노인일자리도 통합돌봄 안으로 끌어들였다. 현재 40여 명이 반찬배달과 공동식당, 매점 운영, 치매 인지활동 지원 등에 참여하며 돌봄의 한 축을 맡고 있다.조 관장은 이같은 '청양 모델'이 가능했던 이유로 '지자체의 의지와 행정의 연속성을 꼽았다. 그는 "이 사업을 처음 시작할 때 지자체장의 마인드와 처음 담당했던 공무원의 생각이 잘 조합됐다"면서 "또 하나는 청양처럼 인프라가 없는 곳에서는 관주도형으로 갈 수밖에 없는 구조였는데, 그런 것들이 일치했기 때문에 잘 이뤄졌다"고 말했다.결국, 인프라가 부족한 농촌은 민간만으로는 통합돌봄을 만들기 어렵고, 이에 행정이 먼저 방향을 잡고 복지·의료·주거를 하나로 연결했기 때문에 지금의 모델이 가능했다는 것이 그의 설명이다.청양의 통합돌봄은 아직 진행형이다. 하지만 '병원이 아닌 집에서, 시설이 아닌 마을에서' 늙어갈 수 있도록 돕는 이 실험은 초고령 농촌이 맞닥뜨린 현실 속에서 지역이 스스로 찾은 해법이 무엇인지를 보여주고 있었다.