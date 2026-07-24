7월 이탈리아 여행, 겨울보다 왜 짐이 더 많았냐면

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남편과 나는 3개월 전 무슨 생각이었을까. 어쩌자고 한여름에 이탈리아 비행기를 예약했을까. 여행 일자가 다가올수록 유럽 날씨 기사에 온 신경이 쏠렸다. 연일 폭염에 아스팔트가 녹아내렸다거나, 신호등이 흘러내린 영상이 유독 자주 보였다. 관련 뉴스가 나올 때마다 양가 부모님으로부터 득달같이 전화가 왔다. 날씨 걱정을 하다 보니 어느덧 7월 첫 주 출국하는 날이 되었다. 폭염에 대비한 1인 1양산, 모자, 손선풍기, 목에 두르는 아이스팩, 텀블러, 강력한 선크림으로 겨울보다 짐이 더 많아졌다.
13시간 동안 비행기 안에서 몸을 이리 돌리고 저리 돌리고 접었다 폈다 하다 보니 이탈리아에 도착했다. 현지 시각 저녁 7시. 재빠르게 움직여야 한다. 다음날 아침 9시에 로마에서 3시간 30분 정도 떨어져 있는 피렌체에 있는 우피치 미술관이 예약되어 있었다(관련 기사 : "엄마 어떡해"... 미술관 시간 잘못 예약했지만, 걱정 안 되는 이유
). 다행히 유럽인데도 입국 심사가 빨리 끝났다. 웬일이냐며 이탈리아 여행에 꽃길이 펼쳐진 느낌이 들었다.
피렌체로 가는 길
렌터카를 빌리기 위해 건물 엘리베이터를 탔다. 4층으로 올라가려고 하는데 버튼이 눌러지지 않았다. 다행히 옆 엘리베이터 문이 열려 탔는데 이번에는 층 수 버튼이 눌러지지 않는다. 어쩔 수 없이 다른 층에서 내렸다. 이번에도 엘리베이터 올라가는 버튼이 눌러지지 않았다. 이유를 알 수 없는 엘리베이터 지옥에 갇혔다. 다른 엘리베이터로 바꿔 타고서야 4층이 눌러졌다. 겨우 렌터카 업체가 있는 층에서 내렸다.
남편이 렌터카 빌릴 때 키를 받으러 갔는데 20분 정도 지나도 오지 않는다. 저녁 8시가 넘었는데 밖은 밝고 기온이 32도이다. 땀이 비가 되어 내릴 때 쯤 남편이 키를 받아 왔다. 땀이 떨어지는 얼굴로 접수하는 직원이 남편 이름을 잘못 입력해서 예약자와 접수자가 달라 확인하는 데 시간이 걸렸다고 했다. 갑자기 유럽에 온 것이 실감 되었다. 혹시라도 운전하다가 경찰에 걸리면 예약증을 보여 주라고 했다. 이탈리아에 도착하자마자 꽃길이 아닌 느닷없는 길이 펼쳐지기 시작했다. 그래도 해결이 된 게 어디냐며 부랴부랴 피렌체로 출발했다.
피렌체로 향한 지 1시간 30분쯤 되는 구간에 공사 중이라는 표시와 함께 불빛이 번쩍거린다. 한쪽을 막아 놓고 공사를 하나 보다 생각하고 지나 가려는데 도로가 막혀있다. 아무래도 도로를 놓친 것 같다. 일단 톨게이트를 빠져나갔다. 다시 로마 쪽으로 20분 정도 가다가 중간에 빠져나와 피렌체 방향으로 갔다. 설마 전부 막아 놓지는 않았겠지, 우리가 안 막아 놓은 도로를 놓쳤을 거라며 다시 그 부근으로 갔는데 열려 있는 도로가 없었다. 아뿔싸.
다시 톨게이트를 나오면서 망연자실했다. 어떻게 할 것인가 빠르게 판단해야 하는 순간이었다. 시간은 밤 10시 30분이 넘어가고, 도착하기로 한 12시보다 훨씬 늦어질 상황이다. 새벽 2시는 되어야 도착할 것 같다고 급하게 숙소 주인에게 양해를 구했다.
나는 13시간 비행기를 타고 와서 5시간을 넘게 운전하는 것은 무리라고 했다. 남편과 자녀 1번은 피렌체로 가야 한다고 주장했다. 자녀 2번은 의견이 없어서 다수결로 다시 피렌체로 향했다. 구글 지도가 알려주는 도로는 폐쇄되었기 때문에 목적지를 페루자라는 도시로 변경했다. 페루자로 가다가 피렌체로 가면 우회 도로로 갈 수 있을 것 같았다.
이탈리아 고속도로는 최대 시속이 130킬로미터이다. 우리는 시속 130킬로미터로 달리고 있는데 뒤에서 비키라는 신호를 보낸다. 왼쪽 차선은 추월차선이라 무조건 비워줘야 한다. 왼쪽에서 달리고 있다 보면 뒤에 차가 바짝 붙어서 1차로 비키라는 신호를 보낸다. 1차 경고를 눈치채지 못하면 2차로 상향등을 번쩍거린다. 피렌체로 빨리 가려는 생각 뿐이던 우리는 몇 번의 하이빔을 경험하고 알아차렸다. 오른쪽 차선은 트럭들의 행렬이었다. 그러니 이탈리아에서 차로 여행을 한다면 왼쪽과 오른쪽을 적절히 왔다 갔다 해야 한다.
우여곡절을 겪고 당도한 곳
피렌체에 도착할 즈음 고속도로 주행 요령을 터득했다. 피렌체에 도착하기 전 휴게소에서 한 번 쉬고 페루자를 거쳐서 피렌체로 향했다. 물론 또 한 번 길을 잘못 들어 외딴 길로 갔다가 되돌아왔다. 여행 계획을 짤 때 피렌체에 밤 12시쯤 도착할 예정이었다. 세상에 계획대로 되는 어디 있겠는 말이 이탈리아에서 첫날만큼 맞아 떨어질 수 있을까. 새벽 1시 40분쯤 분에 피렌체에 도착했다.
그 새벽에 마테오라는 호스트는 길에 마중 나와 있었다. 마테오는 예약 후 메시지를 주고받을 때도 느꼈지만 직접 보니 더 유쾌하고 에너지 넘치는 딱 이탈리아 사람이었다. 호스트에게 숙소에 대한 설명과 '웰컴 와인'을 받고 나니 새벽 2시가 넘었다.
다음 날 우피치 미술관에 오전 8시 30분까지 가려면 7시 30분에는 일어나야 한다. 짐을 풀지도 않고, 세면 도구만 꺼내서 양치와 세수하고 누웠다. 여행 초반에 우여곡절이 많았으니 이제 괜찮을 거라고 마음을 쓸어 내렸다. 하지만 지금까지가 이탈리아 여행의 서막에 불과했다는 것을 그때는 알지 못했다.