"월인천강지곡 세계기록유산 등재 위한 학술 기반 공고히"

큰사진보기 ▲월인 콘퍼런스(WORIN CONFERENCE) 2026, 종합토론회.월인천강지곡 유네스코 세계기록유산 등재를 위한 국제학술대회가 지난 22일 오후 서울역사박물관 야주개홀에서 개최됐다. 주제발표에 이어 진행된 종합토론회 모습. ⓒ 김천수 관련사진보기

큰사진보기 ▲<월인천강지곡> 유네스코 세계기록유산 등재를 위한 국제학술대회에 300여 명의 시민들이 참석해 많은 관심을 나타냈다. 행사는 지난 22일 오후 서울역사박물관 야주개홀에서 진행됐다. ⓒ 김천수 관련사진보기

큰사진보기 ▲월인 콘퍼런스 2026, 주제발표자. 왼쪽부터 박병천 경인교육대학교 명예교수, 노마 히데키 전 도쿄외국어대학원 교수, 니르자 사마즈달 네루대학교 교수, 빈첸자 두르소 베네치아대학교 교수, 김슬옹 세종국어문화원장. ⓒ 김천수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 사회를 맡은 정재환 한글학자, 기조강연을 하는 김주원 한글학회장, 환영사를 하고 있는 김영진 미래엔 회장. ⓒ 김천수 관련사진보기

큰사진보기 ▲1447년경 금속활자로 발간된 월인천강지곡 중 한 쪽월인 콘퍼런스 자료집을 촬영한 것으로 세종대왕이 집필한 월인천강지곡의 일부분 내용. ⓒ 월인천강지곡 유네스코 기록유산추진위원회 관련사진보기

국보 제320호인 <월인천강지곡(月印千江之曲)>을 유네스코 세계기록유산에 등재하기 위한 민·관의 협력 행보가 관심을 끌고 있다. 국보를 보유하고 있는 미래엔(전 대한교과서)과 세종특별자치시는 국제학술대회 개최 및 최신 해설서 발간 등 학술·교육 사업을 추진하고 있다.지난 22일 서울 종로구 서울역사박물관 야주개홀에선 '월인 콘퍼런스 2026' 국제학술대회가 열렸다. 300명 가까이 모인 이날 행사는 오후 내내 열기로 가득했다. 이번 행사는 미래엔 교과서박물관, 세종특별자치시, 세종국어문화원 등으로 구성된 '월인천강지곡 유네스코 세계기록유산 등재추진위원회'가 주관해 진행됐다. 한글학자인 방송인 정재환씨가 사회를 맡아 '<월인천강지곡> 유네스코 세계기록유산 등재 기원 공동선언문'을 발표했고, 세계기록유산 등재지지 서명식에는 임성환 국립한글박물관장·김동래 미래엔교과서박물관장·김상석 우리한글박물관장 등도 동참했다.이날 학술대회는 월인천강지곡의 세계기록유산 등재를 위한 학술적 토대를 마련하고 국제적 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.학술대회에는 한국을 비롯해 일본, 인도, 이탈리아 등 국내외 연구자와 문화유산 전문가들이 참여했다. 이들은 한글학, 문학, 불교학, 인쇄문화사 등 다양한 분야에서 월인천강지곡의 세계적 가치와 향후 등재 전략을 심도 있게 논의했다.김주원 한글학회 회장은 기조강연으로 '월인천강지곡의 세계기록유산적 가치와 등재의 의의'를 밝혔다. 그는 월인천강지곡이 단순한 불교 문학을 넘어 훈민정음 창제 이후 한글이 실제 기록 문화에 정착하는 과정을 보여주는 대표적 기록 유산이라는 점에 보편적 가치가 높다고 강조했다.이어진 주제 발표에서 박병천 경인교육대학교 명예교수는 '세종조 한글 금속활자체 형성과 월인천강지곡의 서체적 조형성 고찰'을 설명했다. 또한 일본의 노마 히데키 전 도쿄외국어대학원 교수는 '언어존재론이 월인천강지곡의 보편성을 조명하다'라는 주제를, 인도 네루대학교 니르자 사마르달 교수는 '석가모니 일대기를 노래한 찬가 월인천강지곡'이란 연구를 발표했다.이탈리아 베네치아대학교 빈첸자 두르소 교수는 '서양에서의 월인천강지곡 연구 동향과 구텐베르크 인쇄문화에 대한 고찰'을, 김슬옹 세종국어문화원장은 마지막 발제로 '월인천강지곡의 국어사적 의의와 대중 확산 전략'을 밝혔다.정진원 동국대 연구교수(세계불교학연구소)가 좌장으로 진행한 종합토론은 강순애 한성대 명예교수, 신정엽 인천대 교수, 김기종 전북대 교수, 홍현성 한국국학진흥원 연구위원, 천명희 경국대 교수가 참여해 연구 내용에 대한 논의를 이어갔다.등재추진위원장인 박병천 교수는 "월인천강지곡은 한글의 실용화와 발전 과정을 보여주는 매우 귀중한 기록유산"이라며 "이번 국제학술대회가 세계기록유산 등재를 위한 학술적 기반을 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.김영진 미래엔 회장도 행사에 참석해 "미래엔은 반세기 넘게 월인천강지곡을 보존해 온 소장 기관이자 교과서를 만들어 온 교육 기업으로서 세종대왕의 애민정신과 한글 창제 정신을 계승할 책임이 있다"며 "세종시와 긴밀히 협력해 유네스코 세계기록유산 등재를 적극 지원하겠다"고 말했다.앞서 미래엔과 세종시는 지난해 4월 '문화유산 공동 보존·활용 및 한글문화 진흥 업무협약(MOU)'을 체결한 바 있다. 미래엔은 소장하고 있던 국보 월인천강지곡을 한글문화도시로 지정된 세종시에 기탁하기로 하고, 문화유산 보존과 활용·학술 연구·교육 콘텐츠 개발 등을 공동 추진하기로 했다. 최근 세종시는 한글 창제 이후 처음으로 간행된 활자본인 월인천강지곡을 일반 시민들도 쉽게 이해할 수 있도록 최신 연구 성과를 반영한 약 300쪽 분량의 해설서를 새롭게 제작했다.한편, 월인천강지곡은 세종대왕이 소헌왕후의 명복을 기리기 위해 1447년 무렵 직접 지은 찬불가로, 훈민정음 창제 직후 간행된 최초의 한글 금속활자본이다. 상·중·하권으로 편찬됐으나 현재는 194곡이 수록된 상권만 전해지고 있다. 1963년 보물 제398호로 지정된 이후 2017년 국보 제320호로 승격됐다.특히 이 작품은 같은 시기 간행된 문헌들과 달리 한글을 크게, 한자를 작게 배열한 독창적인 편집 방식을 보여주고 있다. 훈민정음 초기의 활용 양상을 생생하게 보여주는 자료로, 15세기 국어의 어휘와 문장 구조, 표기법이 원형 그대로 남아있어 국어사와 서지학, 인쇄문화사 연구의 핵심 자료로 평가되고 있다.