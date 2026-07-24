엄마모임에서 지방의회까지, 여성들의 풀뿌리 정치 도전기

큰사진보기 ▲진보당 전종덕 국회의원과 함께진보당 전종덕 국회의원과 함께 단체사진 촬영 ⓒ 전국여성연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 국회의원 인사말진보당 윤종오 국회의원이 토론회 참석하여 인사말을 하고 있다. ⓒ 진보당 윤종오의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲토론회 사회자, 발제자, 토론자들 모습상단 오른쪽부터 시계방향으로 사회 서은화(경기자주여성연대 상임대표), 발표 이은정(전국여성연대 상임대표), 오윤희(당진어울림여성회 회장), 전옥희(경남여성연대 상임대표), 한승아(전국여성농민회총연합 정책위원장), 장지화(진보당 공동대표) ⓒ 전국여성연대 관련사진보기

전국여성연대와 전국여성농민회총연합은 지난 23일 오전 11시, 국회의원회관 제11간담회실에서 국회 토론회 '지역을 바꾸는 여성정치, 삶을 바꾸는 풀뿌리 정치 - 지방선거 여성 후보 출마 경험과 성평등 지역 정치의 과제'를 개최했다.이번 토론회는 윤종오·손솔·전종덕·정혜경 진보당 국회의원과 진보당 여성-엄마당이 공동 주최하고, 전국여성연대와 전국여성농민회총연합이 공동 주관했다.토론회는 지난 6·3 지방선거에서 전국여성연대와 전국여성농민회총연합 회원 28명이 진보당 후보로 출마한 것을 바탕으로, 여성운동과 여성농민운동의 경험이 풀뿌리 지역 정치로 확장되는 과정의 의미와 과제를 살펴보기 위해 마련됐다.특히 단순히 여성 후보의 출마와 당선 결과를 평가하는 데 그치지 않고, 지역에서 오랫동안 주민들과 활동해 온 여성들이 왜 직접 선거에 나섰는지, 여성 후보로서 어떤 가능성과 한계를 경험했는지, 성평등 지역 정치를 실현하기 위해 여성운동과 진보정당이 어떤 역할을 해야 하는지를 함께 논의했다.서은화 경기자주여성연대 상임대표의 사회로 진행된 토론회에서는 장지화 진보당 공동대표가 '제9회 지방선거 결과와 진보정당의 여성 후보 발굴·지원 및 성평등 정치 실현 과제'를 주제로 발제했다.장지화 공동대표는 이번 지방선거에서 진보당 본선 등록 후보 316명 가운데 여성 후보가 187명으로 59%를 차지했으며, 전체 당선자 41명 중 여성 당선자는 25명으로 61%에 달했다고 밝혔다.이어 여성·엄마, 청년, 노동자, 농민 등 각계각층의 조직에서 여성후보를 발굴하고 교육하는 사업과 여성정치발전기금을 활용한 지원, 평등선거 가이드라인 마련 등 여성의 정치 참여를 뒷받침하는 정당 차원의 제도와 지원체계를 소개했다.장지화 공동대표는 양당 중심의 정치구조를 개선하고 여성과 사회적 소수자의 목소리가 정치에 반영될 수 있도록 2인 선거구제 폐지, 여성추천보조금 제도 개선 등 정치개혁이 함께 추진돼야 한다고 강조했다.이은정 전국여성연대 상임대표는 '여성단체 후보 출마의 의미'를 통해 여성단체 활동가의 출마는 여성운동을 떠나 제도 정치로 이동하는 것이 아니라, 여성운동이 지역에서 축적해 온 요구와 관계를 지방의회와 행정으로 확장하는 과정이라고 밝혔다.이은정 상임대표는 "여성정치 세력화는 단순히 의회 안의 여성 숫자를 늘리는 것이 아니라, 여성들의 직접 정치 즉, 여성들이 자신의 삶에서 출발한 요구를 정책과 예산, 조례와 행정에 반영할 힘을 갖는 것"이라고 설명했다.또한 여성 후보의 출마를 후보 개인의 결단과 희생에 맡기지 않고 여성단체의 중장기적인 조직 사업으로 만들어야 한다며, 이를 위해 평상시부터 여성 활동가를 발굴하고 정치·정책·의정활동 교육을 진행하는 한편, 정책과 조직, 재정, 후보 돌봄을 포함한 공동 지원체계를 마련해야 한다고 강조했다.한승아 전국여성농민회총연합 정책위원장은 '여성농민운동과 풀뿌리 지역 정치의 만남' 발표를 통해 여성농민운동이 여성 농민 후보의 의회 진출과 조례 제정 운동을 결합해 지역사회와 농정을 변화시켜 온 과정을 소개했다.여성농민운동은 여성농업인 육성지원조례, 농민수당, 여성농업인 행복바우처, 토종종자 보존, 소규모 농가공 지원 등 여성 농민의 삶과 밀접한 요구를 지방정부의 정책과 조례로 발전시켜 왔다.한승아 정책위원장은 지방정부에 여성농민 전담부서와 여성농민정책협의체를 설치하고, 여성 농민의 정치 역량을 강화하기 위한 교육과 후보 발굴을 평상시부터 조직적으로 추진해야 한다고 밝혔다.사례 토론에 나선 전옥희 경남여성연대 상임대표는 지역에서 주민들과 함께 활동해 온 여성 활동가들이 이미 정치인으로서 필요한 역량과 전문성을 갖추고 있다고 강조했다.전옥희 상임대표는 젠더폭력과 돌봄노동, 성별 임금 격차, 여성 빈곤, 낮은 여성대표성 등 여성들이 겪는 문제를 누구에게 대신 해결해 달라고 요구하는 데 그치지 않고 직접 정치 의제로 만들기 위해 여성들의 정치 참여가 필요하다고 밝혔다.아울러 여성후보들이 출신학교와 지연 중심의 지역 정치 문화, 육아와 돌봄 부담, 선거운동 과정에서의 안전 문제, 여성정책을 강조하면 득표에 불리할 것이라는 압박 등 남성 후보와 다른 조건에서 선거를 치르고 있다는 점도 지적했다.오윤희 당진어울림여성회 대표는 당진 지역 여성들이 자녀교육과 문화 활동을 위한 엄마모임에서 출발해 평화의 소녀상 건립, 무상교복조례 제정, 대기오염 대응 등 지역 의제를 해결하는 여성단체로 성장하고, 다시 직접 정치에 도전하게 된 경험을 발표했다.오윤희 대표는 여성들의 개인적인 요구가 공동의 지역문제로 발전하고, 여성들이 힘을 모아 지역을 변화시킨 경험이 정치 참여의 기반이 됐다고 밝혔다.그러나 실제 선거에서는 학연·지연·혈연과 거대 양당 중심으로 형성된 지역 정치구조, 여성들의 제한적인 사회적 관계, 낮은 정치 참여와 조직 기반 등 높은 장벽을 확인했다고 평가했다. 여성정치 세력화를 위해 여성대중운동의 확대와 함께 선거제도 개혁이 반드시 병행돼야 한다고 강조했다.이날 참가자들은 여성 후보의 출마와 당선을 개인의 정치적 성취나 정당의 성과로만 평가해서는 안 되며, 여성운동과 여성 농민 운동이 지역에서 축적해 온 의제와 조직적 힘을 풀뿌리 정치로 확장하는 과정으로 바라봐야 한다는 데 뜻을 모았다.토론회에서는 성평등 풀뿌리 정치를 실현하기 위한 과제로 ▲ 평상시 여성후보 발굴과 정치교육 ▲ 지역 여성들의 요구에 기반한 성평등 정책 개발 ▲ 정책·조직·재정·돌봄을 포함한 후보 지원체계 마련 ▲ 선거 이후 지속적인 지역 정치 활동 ▲ 여성과 소수자의 정치 참여를 확대하는 선거제도 개혁 등이 제시됐다.전국여성연대와 전국여성농민회총연합은 이번 토론회를 계기로 진보정당과 여성운동의 협력을 확대하고, 지역 여성들이 정책을 요구하는 것을 넘어 정책과 예산을 직접 결정하는 정치의 주체로 나설 수 있도록 성평등한 풀뿌리 지역 정치를 만들어갈 계획이다.