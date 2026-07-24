107세 철학자가 전하는 AI 시대의 인문학

지난 22일 오후 4시 서울 인사동 태화복지재단 그레이트하모니홀에서 김형석 연세대 철학과 명예교수의 특강이 열렸다.
이날 행사에는 '레베랑스 인문학 살롱' 회원을 비롯하여 약 150명이 참석했다. 식전 행사에서 국가무형유산 흥보가 이수자인 양은희 명창의 판소리 공연, 100세 현역 테너 홍운표 성악가의 가곡으로 분위기가 한껏 고조되었다.
행사를 주최한 '레베랑스 인문학 살롱' 장광팔 만담보존회장은 인사말에서 "문화계 주요 명사들을 모시고 문화 강연과 공연을 진행하고 있다"면서 "특히 AI시대에 인문학은 무엇인지, 우리 인간은 어떻게 해야 하는지 107세 철학자의 이야기를 듣는 귀한 시간이 되길 바란다"고 밝혔다. 특강은 기네스에서 공식 인증한 현존하는 세계 최고령 저자인 김형석 교수의 신간 <AI 시대에 인문학은 무엇인가>의 내용을 중심으로 1시간 남짓 진행되었다.
김 교수는 특강에서 "AI가 아무리 발달해도 인간의 삶의 방향은 스스로 선택해야 한다. 이 질문에 답을 줄 수 있는 것이 바로 인문학이다"라고 말했다. 아래는 김 교수의 말이다.
"인간이 쌓아 온 모든 학문에는 공통된 뿌리가 있다. 예술과 종교를 제외한 '학문'으로서의 기원은 바로 인문학이다. 인문학이 뿌리를 내리고, 사회과학이 줄기처럼 뻗어 나가고, 자연과학은 그 끝에서 열매를 맺는다. 오늘 우리가 보고 있는 모든 지식의 나무는, 보이지 않는 땅속 어둠에서부터 인문학이라는 뿌리로 연결되어 있다. 그리고 그 뿌리에서 묻는 질문은 언제나 같다. '인간은 무엇을 생각하며 살아야 하는가?' 그 오래된 물음이 인문학을 지탱하고, 지금도 우리 삶과 사회를 이끄는 근원적 힘이 되고 있다."
김 교수는 이어 "인문학을 이해하고 존중할 때, 우리는 AI와 같은 아무리 첨단 기술이 등장하더라도 인간이 주인이 되고, 기계는 단순한 도구로써만 기능할 뿐이라는 사실을 알게 된다. 다시 말해, 인문학은 인간 중심적 사고와 삶의 주체성을 지켜주는 근본이다"라고 강조했다.
김 교수는 얼마 전 강연에서 만난 한 청중이 "남은 소원이 무엇입니까?"라고 묻기에 이렇게 대답했다고 한다.
"주어진 시간이 끝나 가고 있으니 나를 위한 소원과 희망은 없다. 나와 함께 살아 온 더 많은 사람과 이웃이 인간답고 행복하게 사는 것을 보고 싶다."
철학자다운 담백한 고백이었다. 특강에 참석한 김지련 작가는 "AI 광풍의 시대에 우리 인간이 어떻게 살아야 하는지 지혜를 얻을 수 있는 소중한 시간이었다"고 전했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 외교문화뉴스 워크인투코리아 쓰담미디어에도 실립니다.