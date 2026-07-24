107세 철학자가 전하는 AI 시대의 인문학

큰사진보기 ▲김형석 교수 특강 모습지난 22일 오후 4시 서울 인사동 태화복지재단 그레이트하모니홀에서 김형석 연세대 철학과 명예교수가 특강을 진행하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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"인간이 쌓아 온 모든 학문에는 공통된 뿌리가 있다. 예술과 종교를 제외한 '학문'으로서의 기원은 바로 인문학이다. 인문학이 뿌리를 내리고, 사회과학이 줄기처럼 뻗어 나가고, 자연과학은 그 끝에서 열매를 맺는다. 오늘 우리가 보고 있는 모든 지식의 나무는, 보이지 않는 땅속 어둠에서부터 인문학이라는 뿌리로 연결되어 있다. 그리고 그 뿌리에서 묻는 질문은 언제나 같다. '인간은 무엇을 생각하며 살아야 하는가?' 그 오래된 물음이 인문학을 지탱하고, 지금도 우리 삶과 사회를 이끄는 근원적 힘이 되고 있다."

"주어진 시간이 끝나 가고 있으니 나를 위한 소원과 희망은 없다. 나와 함께 살아 온 더 많은 사람과 이웃이 인간답고 행복하게 사는 것을 보고 싶다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린정책뉴스 외교문화뉴스 워크인투코리아 쓰담미디어에도 실립니다.