책방에서 발견한 뜻밖의 행복들

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"엄마, 책방에 가자."

큰사진보기 ▲책방 방명록에 남겨진 글책방에 비치된 방명록에는 다양한 글이 남겨진다. "행복하세요!"라는 짧은 글이 남겨졌다. ⓒ 신극채 관련사진보기

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"행복하세요!"

"심란한 오후

음악, 시 그리고 나

얼룩진 창너머 작은 나무들 바람에 살짝살짝 흔들리네...

내일은 더 행복한 날이 되었으면 한다."

"남은 생 제가 심장이 뛰는 삶을 살 수 있어 행복합니다.

다들 행복하세요."

큰사진보기 ▲<행복한 여섯 살> 그림책 표지여섯 살 아이가 일상에서 느끼는 행복한 순간들을 담은 그림책이다. 아이의 눈으로 바라본 세상에는 어떤 소소한 행복이 숨어 있는지 함께 들여다 보자. ⓒ 신극채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

문 앞을 지나가던 아이가 엄마에게 말했다.그 말은 "엄마, 책방에 들어가 보자" 아니면 "엄마, 책 보러 가자"일까. 아이가 엄마 손을 끌어당기며 건넨 말이 정확히 기억나지 않는다. 아이가 먼저 책방에 들어가자고 말한 건 분명하다. 대개 엄마 손에 이끌려 책방에 들어오던 아이들과 달랐다. 평소에는 책방 손님에게 먼저 말을 걸지 않는다. 편하게 책방을 둘러보도록 거리를 두는 편이다. 그때는 그냥 지나치지 못하고 "아이가 먼저 책방에 들어가자고 한 건 처음이에요"라고 말을 건넸다. 엄마는 수줍은 듯 웃으며 아이와 함께 그림책이 진열된 곳으로 들어갔다.아이에게 책을 읽어주는 소리가 한동안 들렸다. 조용한 책방 안에 엄마의 목소리가 나직이 번졌다. 무슨 책인지 알 수 없지만 그 소리에 책방에 온기가 돌았다. 얼마 뒤 돌아가려는 기척이 느껴졌다. 동화 구연을 들으러 오는 어린이집 아이들에게 주던 과자 한 봉지를 꺼냈다. 엄마에게 허락을 구한 뒤 아이에게 과자를 건넸다. 한 손엔 과자 봉지를 들고 다른 손으로 엄마 손을 잡고 가는 아이의 뒷모습에서 눈을 떼지 못했다.사람은 언제 행복을 느낄까. 바라던 일이 이루어지거나 좋은 소식을 들었을 때 같은 큰 일만이 아니라 뜻밖의 순간에도 불쑥 찾아온다. 라디오에서 지금 마음에 맞는 노래가 나왔을 때 고개를 끄덕인다. 무더운 날 한 줄기 바람이 불어오거나, 뜨겁게 내리쬐던 햇살을 구름 한 점이 가려줄 때도 시원한 행복이 찾아온다. 베란다 화분에서 연둣빛 새순이 돋아나는 순간을 보거나 길을 걷다가 피어나는 꽃 한 송이를 마주할 때도 그렇다.책방 한쪽 책상 위에 놓인 방명록에서 뜻밖의 행복을 만났다. 엽서보다 조금 큰 방명록 한 장에 짧은 글이 적혀있었다.물음표가 아닌 느낌표로 마무리한 그 한마디가 전부였다. 날짜도 없고 이름도 없으니, 누가 언제 쓰고 갔는지도 알 수 없다. 하지만 이 글을 남긴 사람은 자신이 아닌 다른 누군가의 행복을 빌었다는 건 알 수 있다. 누군가 건넨 행복한 인사말이 내게도 닿았다. 아마 이 책방에서 이 글을 발견한 누군가에게도 전해졌을 것이다. 앞선 이가 남긴 "행복하세요!"라는 인사에 답이라도 하듯 다음 장에 조금 더 긴 글이 남겨졌다.글을 남긴 이는 심란한 마음으로 책방에 찾아와 방명록이 놓인 자리에 앉았던 모양이다. 무슨 일로 마음이 어지러웠는지는 알 수 없다. 서가에서 시집을 하나 들고 와 음악과 함께 시를 읽으며 자신을 가만히 들여다보았던 듯하다. 그때 넓은 유리창 너머로 흔들리는 나무들이 들어왔을 것이다. 바람이 잦아들자 나무는 제 모습을 찾았고 그도 또한 숨을 고르며 마음의 평정을 찾지 않았을까. 비록 근심이 모두 사라지지 않았더라도 잠깐의 행복을 발견했을지도 모른다.지난 21일에는 행복으로 벅찬 대학 새내기가 다녀갔다. 대학생이 되어 맞은 첫 방학에 포르투갈 리스본과 말레이시아 코타키나발루를 다녀왔단다. 그동안 편견과 좁은 시야를 가졌었다는 사실도 깨달았다고 했다. 또한 앞으로 여러 외국어를 능숙하게 익히고 세계를 여행하면서 보고 느낀 것들을 사람들에게 알리고 싶은 희망도 적어 놓았다. 그에게 여행은 그저 풍경만 보는 것이 아니었음이 느껴졌다. 글에서는 이제 막 넓은 세상과 마주한 젊은이의 설렘도 전해졌다.그는 삶이 행복하며 다른 이들의 행복까지 빌며 글을 마쳤다. 앞에서 누군가에게 "행복하세요!"라고 인사를 건넸고 다음 장의 누군가는 그 말을 받아 내일의 행복과 모든 이들의 행복을 바랐다. 서로 만난 적 없는 이들이 방명록의 앞뒤 장에서 행복이라는 말로 이어졌다. 글들을 차례로 읽는 나도 어느새 행복한 대화에 끼어든 듯했다.행복한 여운을 간직한 채 엄마와 아이가 책을 읽다가 떠난 서가의 그림책들을 둘러보았다. 그림책 한 권이 눈에 들어왔다. <행복한 여섯 살>이었다. 전부터 그 자리에 있었을 텐데 그날 따라 또렷하게 보였다. 나는 어린이집 아이들에게 동화구연을 한다. 비전문가인 할아버지, 할머니들이 하는 구연이라 어설픈데도 가끔 희망하는 어린이집이 있어 찾아온다. 마침 다음 주에 오기로 예정된 아이들이 여섯 살인데 이 책을 읽어주어야겠다고 생각했다.그림책에는 여섯 살 아이가 느끼는 기쁜 순간들이 담겼다. 내가 그린 코끼리 그림을 선생님이 칭찬해 주었을 때 어깨가 으쓱 해졌고, 비 오는 날 장화를 신고 첨벙첨벙 물장난을 치고 여름 바다에서 튜브를 타고 파도가 칠 때마다 웃음이 났다. 케이크에 꽂힌 여섯 개 촛불을 한꺼번에 끄고 "야호!"라고 외쳤다. 이 외에도 더 많은 행복한 순간들이 담겨 있다."내가 자랄수록 행복한 일이 더 많았으면 좋겠어"라며 끝을 맺는다. 이 책을 함께 읽은 뒤 아이들에게 언제 행복한지 물어보고 싶다. 어떤 대답이 돌아올지 기대된다. 어쩌면 누군가 "책방에 올 때요"라고 말할지도 모른다. 그런 대답을 듣는다면 나는 또 행복해지겠지.