편견 벗어내면, 미프진 허가가 의사를 지키는 방법이다

건강은 모든 사람이 자신이 처한 조건에 관계없이 누려야 하는 기본적인 권리입니다. 건강사회를 위한 약사회는 보다 건강하고 인간다운 사회건설을 위해 약사로서, 지식인으로서 적극적으로 사회적 실천에 임하며 진정한 민주주의 실현이 국민의 건강을 비로소 지켜줄 수 있음을 자각하고 실천하는 약사들의 모임입니다.

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