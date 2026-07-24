편견 벗어내면, 미프진 허가가 의사를 지키는 방법이다

지난 23일 게재한 김재연 대한산부인과의사회장의 반론 "미프진 도입? 우리는 '반대'하는 것이 아니다
"(https://omn.kr/2j5p3)에 대해 이동근 건강사회를 위한 약사회 부대표의 재반론을 싣습니다. <오마이뉴스>는 임신중지 의약품 도입과 관련해 다양한 의견을 환영합니다.
우선 필자의 기고에 의견을 밝혀준 대한산부인과의사회(이하 의사회) 김재연 회장에게 감사하다. 서로 다른 의견을 나누고 무엇이 수용할 만한지 함께 따져보는 기회가 되기를 바란다. 그런 뜻에서 의사회가 제기한 반박에 하나씩 답하고자 한다.
항암제 비교, 논점이 바뀌었다
김재연 회장은 항암제와 미페프리스톤(상품명 미프진)을 같은 선상에서 비교할 수 없다고 했다. 항암제는 생명이 위급한 환자에게 쓰는 약이고, 미프진은 건강한 여성이 외래·재택에서 복용하는 약이니 위험 관리 구조가 다르다는 것이다.
그러나 이는 원래의 질문과 차원이 다른 답변이다. '안전성과 효과를 검증할 데이터가 충분한가'라는 물음과, '안전성과 효과 중 무엇을 우선할 것인가'라는 물음은 서로 다른 문제다. 필자가 처음 제기한 것은 후자가 아니라 전자였다. 임상 데이터가 부족하다는 이유로 미프진을 반대하면서, 정작 소수 환자 대상 임상이나 최종 생존율 개선이 확인되지 않은 조건부 허가 항암제에는 접근권 개선을 이유로 적극적이지 않았느냐는 물음이다.
의사회가 답해야 할 질문은 그대로 남아 있다. 왜 효과 데이터가 충분치 않은 항암제 도입에는 적극적이면서, 데이터가 충분히 쌓인 미프진 사용은 데이터를 이유로 꺼리는가. 사용 환경이 다르다는 설명은 이 질문에 대한 답이 아니다.
그리고 모든 의약품에는 부작용이 있다. 한국 편의점에서도 쉽게 살 수 있는 아세트아미노펜(상품명 타이레놀)의 부작용으로 미국에서 매년 약 500명이 사망한다.¹
그러나 이 약이 위험하니 허가를 철회하라고 말하는 사람은 없다.
인용된 사망 32명이라는 숫자도 마찬가지다. 이는 미국 식품의약청(FDA)이 2022년 12월까지 집계한 시판 후 이상사례 보고서에 나오는 수치인데, 같은 자료가 밝히고 있는 분모가 빠져 있다. 해당 기간 누적 사용자는 약 590만 명이다.²
100만 명당 5.4명 수준으로, 우리가 일상적으로 복용하는 진통제보다 안전하다는 방증이다.
무엇보다 이 32건은 약물이 사망 원인으로 확인된 사례가 아니다. FDA는 같은 보고서에서 환자의 건강 상태와 임상 관리, 병용 약물에 대한 정보 공백 때문에 이 사례들을 미페프리스톤에 확실하게 인과적으로 귀속시킬 수 없다고 명시하고 있으며, 인과관계와 무관하게 보고된 모든 사망 사례를 포함시켰다고 밝히고 있다.
실제 내역을 보면 이 점이 분명해진다. 32건 중 감염에 따른 패혈증과 관련된 사례는 11건이다. 나머지 21건에는 살인 2건과 살인 의심 1건, 자살 2건, 약물 중독 2건, 약물 중독 및 과다복용 2건, 약물 남용에 따른 과다복용 1건, 메타돈 과다복용 1건, 중증 폐기종에 의한 자연사 1건 등이 포함되어 있다. 부검을 하고도 사인을 확정하지 못한 사례도 1건 있다. 살인과 자살, 약물 과다복용까지 합산된 숫자를 약물의 위험도로 제시하는 것은 온당하지 않다. 미국산부인과학회가 이 숫자를 모두 미프진 탓으로 돌리기 어렵다고 반박한 이유가 여기에 있다.
인용된 이상반응 4000여 건이라는 서술도 정확하지 않다. 이는 경미한 사례까지 포함한 전체 이상반응 보고 건수이지 중대 이상반응이 아니다. 더구나 FDA는 보고 시스템이 2012년에 전환되었으므로 두 기간의 수치를 누적 합산하는 것은 권장되지 않는다고 같은 표에 명시해 두었다. 합산해서는 안 된다고 적힌 숫자를 합산해 인용한 셈이다.
전문가적 평가가 어렵다면 주위를 둘러보면 된다. 주요 선진국의 규제기관들은 이 약의 위험보다 효과가 크다고 판단했고, 임신중지를 원하는 사람들에게 사용을 허가했다.
일본과 중국의 사례는 무엇을 설명할까
김 회장은 가교임상이 기본 원칙이라며 일본과 중국의 사례를 들었다. 두 나라 모두 원내 복용을 원칙으로 하니, 아시아 국가의 사례가 오히려 안전하지 않다는 의사회의 주장을 뒷받침한다는 것이다.
먼저 가교시험의 성격을 분명히 하자. 가교시험은 단순히 안전성을 검증하는 절차가 아니라 인종적 차이를 확인하기 위한 절차다. 서구인에게 효과적인 약이 동양인에게는 그렇지 않을 수 있고, 서구인에게 안전한 약이 동양인에게는 안전하지 않을 수 있다는 가정 아래 수행된다. 그런데 일본과 중국이 이 약의 안전성을 의심해 제한적으로 쓰고 있다는 설명은 차원이 다른 이야기다. 중국과 일본은 자체 검증을 거쳐 서양인과 동양인 사이에 효과와 안전성의 차이가 없다고 판단한 나라들이다. 인종 차이를 이유로 한 가교시험 요구를 뒷받침하는 사례가 아니라, 오히려 반박하는 사례다.
다만 우리는 두 나라의 사례에서 다른 것을 읽을 수 있다. 사회와 국가가 여성의 임신중지권을 어떤 방식으로 억압하는가다. 중국과 일본은 저출산 대응을 이유로 여성의 재생산권을 충분히 보장하지 않아 온 나라들이며, 그렇기에 재생산권을 제한하려는 의도로 의약품 사용 조건을 좁게 설정할 수 있다. 미프진 사용이 단순한 과학적 논의의 대상을 넘어, 국제적으로 여성의 재생산권을 회복하는 상징적 수단이 된 이유가 여기에 있다. 미국에서 미프진 접근권을 지키기 위한 사회운동이 크게 조직되고 있고, 한국에서도 재생산권 단체들이 도입을 요구하는 것은 그래서다.
일본과 중국의 사용 여건은 이 약이 위험하다는 증거가 아니다. 오히려 한국이 그 나라들처럼 여성의 재생산권을 억압하는 국가로 비칠 수 있다는 경고로 읽어야 한다.
문턱을 쌓는 일이 여성의 안전을 위협한다
김 회장은 여성의 안전을 위해 투약 전 초음파가 필수적이며, 지방 소도시일수록 야간·주말 산부인과 응급실이 부족하므로 그런 지역이야말로 재택 복용이 가장 위험하다고 했다. 그러나 이는 모두 받아들이기 어려운 주장이다.
사전 초음파 문제는 코로나19 팬데믹 시기에 답이 나왔다. 문진을 통해 자궁외임신 위험군에 대응할 수 있었고 여성 건강에 문제가 없었다는 연구들이 축적되어 있다.³ ⁴
또한 약물적 임신중지는 대부분 임신 4~6주의 매우 이른 시기에 이루어지며, 빠를수록 안전하고 효과적이다. 임신진단시약으로 임신이 확인된 상황에서, 초음파 검사를 받기 위해 시간을 지체하는 동안 주수는 계속 흘러갈 수 있다. 그 지체가 오히려 여성의 건강에 더 큰 위협이 될 수 있다는 점을 함께 고려해야 한다.
원내 처방 요구도 마찬가지다. 앞서 살펴본 대로 22년간 590만 명이 사용해 보고된 사망은 32건, 그마저도 인과관계가 확인되지 않은 사례들을 모두 포함한 숫자다. 위험이 없는 약은 없다. 다만 그 수준은 우리가 흔히 복용하는 진통제에서 보고되는 정도다. 이 정도의 위험을 이유로 지방에서는 재택 복용을 제한해야 한다면, 모든 의약품은 서울과 수도권에서만 복용해야 한다는 말과 다르지 않다.
산부인과 인프라가 균형 있게 분포되어 있다는 설명도 자료와 맞지 않는다. 2021년 국정감사에서 서정숙 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 산부인과가 없는 시군구는 226곳 중 58곳으로 25.6%에 달했다. 네 곳 중 한 곳이다. 이를 소수라고 말하기는 어렵다.
미프진을 아무렇게나 사용하자는 주장이 아니다. 의사가 임신 주수를 판단해 처방하고, 의사와 약사가 안전관리를 위한 각자의 역할을 해야 한다고 본다. 중대한 부작용에는 당연히 응급실 방문이 필요하다. 다만 대부분의 경우는 교육받고 훈련된 의료인이 문진과 상담을 통해 충분히 감당할 수 있다. 다른 나라들이 이미 그렇게 하고 있다.
진료지침은 필요하지만 전제조건이 될 수 없다
우리도 표준 진료지침을 원한다. 그러나 되묻고 싶다. 2019년 헌법불합치 결정 이후 의사회와 학회는 임신중지 진료지침을 만들기 위해 어떤 노력을 해왔는가. 의대생들은 교육과정에서 임신중지에 관해 어떤 교육을 받고 있는가.
진료지침이 없으면 약물을 도입할 수 없다는 논리는 다른 어떤 질환에서도 통용되지 않는다. 새로운 치료제가 들어오면 그에 맞춰 지침이 만들어지고 갱신되는 것이 통상의 순서다. 하필 미프진에만 진료지침이 도입의 전제조건이 되어야 한다는 것은 공평하지 않다. 지침의 부재는 도입을 막을 이유가 아니라, 지난 5년간 그 지침을 만들지 않은 쪽이 답해야 할 문제다.
허용 주수, 층위가 다른 숫자들
김 회장은 약물적 임신중지 허용 주수가 국가마다 모두 다르다며, 그 이유가 각국의 법과 사회적 합의가 다르기 때문이라고 했다. 그런데 여기에는 층위가 다른 숫자가 섞여 있다.
재택 사용 기준으로 비교하면 FDA 10주, 세계보건기구(WHO) 권고 12주, 영국 10주, 네덜란드는 일반의 처방 기준 9주다. 편차는 크지 않고 오히려 국제적으로 수렴하고 있다. 인용된 영국 24주와 네덜란드 22주는 원내 처방이나 수술적 방법을 포함한 임신중지 전체의 법적 상한선이지 약물 허용 주수가 아니다. 층위가 다른 기준을 한 줄에 놓고 "나라마다 제각각"이라는 인상을 만든 뒤 사회적 합의가 필요하다는 결론으로 이어가는 것은 온당한 논증이 아니다.
분명한 사실은 최신 과학적 데이터와 국제적 사용 현황이 미프진 사용은 안전하고 효과적이라고 말한다는 점이다. 그럼에도 논의가 좀처럼 앞으로 나아가지 못하는 이유는 다른 데 있다고 본다. 미프진을 '임신을 중단시키는 약'으로만 이해하면 편견이 앞선다. 미페프리스톤은 프로게스테론 수용체의 작용을 억제하는 약물이다. 이 약리 기전을 놓고 보면 다른 전문의약품과 마찬가지로 적응증과 금기, 용법과 부작용을 따져 판단하면 되는 문제다. 편견의 안경을 벗고 과학적으로 검토해 주기를 바란다.
실은 미프진 도입은 의사들의 안전한 진료 환경 구축에도 도움이 된다. 정식 허가는 허가사항이라는 법적 근거를 만들어 준다. 적응증과 허용 주수, 금기와 용법이 문서로 확정되면 의료진은 그 기준에 따라 진료했다는 사실만으로 보호받을 수 있다. 지금처럼 아무런 기준 없이 재량에 의존하는 상태야말로 의료진을 법적 분쟁에 노출시키는 구조다. 의사회가 우려하는 사법적 위험을 줄이는 가장 빠른 길은 도입을 미루는 것이 아니라, 도입을 통해 기준을 세우는 것이다.
[관련 기사]
신약 도입에 관대했던 의료계, 왜 미프진에만?
(https://omn.kr/2j4sr)
미프진 도입? 우리는 '반대'하는 것이 아니다
(https://omn.kr/2j5p3)
덧붙이는 글 | ¹ Schaffer DH, Murray BP, Khazaeni B. Acetaminophen Toxicity. [Updated 2026Mar 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearlsPublishing; 2026 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441917/
² U.S. Food and Drug Administration. Mifepristone U.S. Post-Marketing AdverseEvents Summary through 12/31/2022. https://www.fda.gov/media/164331/download?attachment
³ Aiken A, Lohr PA, Lord J, Ghosh N, Starling J. Effectiveness, safety and acceptability of no-test medical abortion (termination of pregnancy) provided via telemedicine: a national cohort study. BJOG. 2021. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8360126/
⁴ Gambir K, Garnsey C, Necastro KA, Ngo TD. Effectiveness, safety and acceptability of medical abortion at home versus in the clinic: a systematic review and meta-analysis in response to COVID-19. BMJ Glob Health. 2020Dec;5(12):e003934. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7780419/