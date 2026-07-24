강서양천시민햇빛발전협동조합, 창립 10주년 앞두고 사회적기업 인증·새 비전 마련 나서

큰사진보기 ▲강서양천시민햇빛발전협동조합 조합원과 임원들이 7월 18일 열린 창립 10주년 비전 워크숍에서 미래 비전과 중장기 발전전략을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲강서양천시민햇빛발전협동조합 대의원들이 지난 7월 13일 열린 임시총회에서 사회적기업 인증 추진을 위한 정관 개정안과 주요 안건을 심의하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲강서양천시민햇빛발전협동조합 조합원들이 비전 워크숍에서 사회환경 분석을 바탕으로 햇빛발전사업, 자원순환, 조직 역량 강화, 지역사회 연대 등 분야별 중장기 전략과 실천과제를 도출하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다. 강서양천시민햇빛발전협동조합은 2016년 설립된 시민 참여형 협동조합으로, 햇빛발전을 통해 기후위기에 대응하고 에너지 자립을 실천합니다. 또한 제로웨이스트숍 지구살림터를 운영하며 자원순환과 친환경 생활문화를 확산하고 있습니다.



강서양천시민햇빛발전협동조합(이사장 주은아)이 지난 13일 임시총회에 이어 18일 비전 워크숍을 잇따라 열고, 창립 10주년을 맞아 사회적기업 인증과 향후 10년의 새로운 발전계획 수립에 본격적으로 나섰다.13일 강서구 사람과공간 신길수홀에서 열린 임시총회에서는 사회적기업 인증 추진 경과가 보고된 뒤, 인증 기준에 맞춘 정관 개정안이 심의·의결됐다. 재적 대의원 60명 가운데 31명이 참석한 이 날 총회에서는 잉여금의 사회적 목적 사용 규정 신설, 운영위원회 설치, 배당 규정 정비 등을 담은 개정안이 통과됐다. 정관에 쓰인 '근로자·근로조건'을 '노동자·노동조건'으로 바꾸는 수정안도 함께 채택됐다.조합은 오는 9월 사회적기업 인증 신청을 목표로 후속 절차를 밟고 있다. 인증을 받으면 공공사업 참여 기반이 넓어져 시민참여형 재생에너지 사업과 지역사회 공헌 활동을 확대할 수 있을 것으로 조합 측은 기대하고 있다.18일에는 조합원과 임원 16명이 참여한 비전 워크숍이 강서구 공공운수노조회관 모아홀에서 열렸다. 시민발전이종협동조합연합회 지원으로 마련된 이번 워크숍은 한국감마센터 최종덕 대표가 진행을 맡아, 지난 10년의 성과를 짚어보고 향후 10년의 미션과 전략목표를 논의하는 자리로 진행됐다.참가자들은 기후위기와 에너지전환 정책, 시민 참여 확대, 지역사회 연대 등 조합을 둘러싼 대내외 환경을 분석한 뒤, 핵심 전략과제로 ▲햇빛발전 설비 누적 1MW 달성 ▲신규 햇빛발전소 3기 건립 ▲지구살림터 경영 자립 ▲지속가능한 수익모델 구축 ▲조합원·활동가 역량 강화 ▲에너지빈곤층 지원 ▲기후위기 대응 및 생태전환 교육 확대 등 7가지를 제시했다.이 자리에서는 "우리는 햇빛에너지와 자원순환으로 생태전환을 이루어간다"는 문구가 조합의 새로운 미션으로 제안되기도 했다. 조합은 조합원 의견 수렴 절차를 거쳐 최종안을 확정할 계획이다.주은아 이사장은 "창립 10주년은 지난 성과를 돌아보는 데 그치지 않고 앞으로의 10년을 준비하는 중요한 전환점"이라며 "사회적기업 인증 추진과 비전 수립을 바탕으로 시민이 함께 만드는 재생에너지와 생태전환 운동을 더욱 확대해 나가겠다"라고 말했다.조합은 오는 8월 29일 창립 10주년 기념식과 포럼을 열어 지난 10년의 성과를 공유하고, 사회적기업 추진 방향과 새 비전, 중장기 발전전략을 시민들에게 공식 발표할 예정이다.