민주당 세종시당위원장에 이강진 세종갑위원장 단수 출마

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 사무실 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 2024년 7월 세종시당위원장 선거 당시 강준현 의원과 맞붙었던 이강진 세종갑 지역위원장. ⓒ 더불어민주당 세종갑지역위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종특별자치시당을 이끌 차기 시당위원장 선거가 이강진 현 세종갑 지역위원장의 단독 출마로 치러지게 됐다.23일 더불어민주당 세종시당에 따르면, 22일부터 23일 오후 6시까지 진행된 세종시당위원장 후보자 등록 결과 이강진 세종갑 지역위원장이 유일하게 접수를 마쳤다.단수 후보가 등록함에 따라 세종시당은 경선 대신 당원들의 찬반 투표로 차기 시당위원장을 결정짓게 된다. 선관위는 오는 29일과 30일 양일간 권리당원을 대상으로 온라인 투표 안내를 진행한 뒤, 7월 31일 오전 9시부터 저녁 8시까지 찬반 투표를 실시할 예정이다. 최종 투표 결과는 전당대회 일정과 맞물려 8월 1일 공식 발표된다.단독 응찰한 이강진 위원장은 <뉴스피치>와의 통화에서 출마 소회 및 시당 운영 구상에 대한 질문에 "아직 공모 절차가 진행 중인 상황에서 입장을 밝히는 것은 적절하지 않다"며 신중한 태도를 보였다. 이 위원장은 "최종적으로 결과가 나오고 선출 절차가 마무리되면 시당 운영 방향과 역할에 대해 말씀드리겠다"고 전했다.한편, 현 시당위원장인 강준현 국회의원(세종을)은 8월 1일 자로 임기를 마감하고 시당위원장직을 내려놓는다는 뜻을 밝혔다.강 의원은 당원 대상 메시지를 통해 "지난 2년간 세종시당은 당원들의 헌신을 바탕으로 지방선거 등에서 뜻깊은 성과를 만들어냈다"며 "지금은 이재명 정부의 성공과 전당대회의 성공적 개최를 위해 수석대변인으로서의 소임에 충실하는 것이 우선이라고 판단했다"고 불출마 배경을 설명했다. 이어 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 행정수도 완성을 위한 법안 통과에 국회에서 더욱 힘껏 뛰겠다"고 덧붙였다.시당위원장은 시당의 예산과 당무 전반을 총괄하고 주요 당직 인사권을 행사하는 시당 최상위 당직이다. 향후 치러질 각종 선거에서 공직선거후보자추천관리위원회(공관위) 및 자격심사위원회 구성에 실질적인 영향력을 미칠 뿐만 아니라, 중앙당 지도부와의 핵심 소통 창구 역할을 맡는다.특히 지난 6·3 지방선거 직후 출범하는 이번 차기 시당 체제는 지역 정국 향방을 가름할 중요한 정치적 의미를 지닌다. 새롭게 출범한 민주당 조상호 세종시정 및 세종시의회와의 원활한 당정 협의 체제를 구축해 지역 발전 성과를 만들어내야 하는 과제를 안고 있다.아울러 그동안 강준현 의원(세종을) 중심으로 운용되던 시당의 축이 이강진 위원장(세종갑) 체제로 이동함에 따라, 세종갑·을 두 지역구 간 당원 결집과 조직 통합을 이끌어내는 것도 핵심 과제로 떠올랐다.나아가 오는 8월 예정된 전국당원대회를 앞두고 지역 권리당원들의 표심을 결집하는 한편, 대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립 등 세종시 현안을 중앙당의 최우선 과제로 안착시킬 리더십 역시 요구되는 시점이다.단독 입후보로 찬반 투표를 앞둔 이강진 후보는 중앙과 지방 행정, 입법 현장을 두루 거친 당내 대표적인 정책 및 공보 기획통이다. 1961년생인 이 후보는 부산남고와 연세대 사학과를 졸업한 뒤 이해찬 국회의원 보좌관으로 정치권에 입문, 제4·5대 서울시의원을 거치며 의정 경험을 쌓았다.이후 참여정부 시절 국무총리비서실 공보수석비서관을 역임하며 국정 경험과 정치적 입지를 다졌고, 세종시에서는 제4대 정무부시장을 지내며 지역 행정과 현안에 깊이 관여해 왔다. 현재는 더불어민주당 세종갑 지역위원장을 맡고 있다.지역 정가에서는 이강진 후보가 단독 출마함에 따라, 큰 이변이 없는 한 7월 31일 찬반 투표를 거쳐 8월 1일 차기 세종시당위원장으로 최종 확정될 것으로 전망하고 있다.