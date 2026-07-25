'말랑이'와 '젤리슈즈'로 읽는 동대문의 부활

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"동대문이 왜 요즘 핫한 거죠?"

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큰사진보기 ▲평일날 다시 찾은 동대문 종합시장동대문 종합시장을 찾은 시민들이 자신만의 꾸미기 상품을 고르기 위해 매장 앞에 줄지어 서있다. ⓒ 신미선 관련사진보기

큰사진보기 ▲젤리슈즈, "나처럼 꾸며 주세요"동대문종합시장 한 매장에 젤리슈즈 샘플이 걸려있다 ⓒ 신미선 관련사진보기

"이건 내가 만든, 나 다운 신발이야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치에도 실립니다. 기사 게재 후 워킹맘의 별빛동화 > 별빛문답에 실릴 예정입니다

비가 내리던 어느 날, 기자와 점심을 먹으며 이런 질문을 받았다.마침 그 전 주말, 나는 둘째 딸아이와 동대문 일대를 걸었다. 초등학생 딸아이가 갖고 싶어 하던 '리락쿠마 말랑이'를 사기 위해 아침 일찍 동묘 완구시장을 거쳐 동대문종합시장까지 찾아갔다.폭염과 비가 반복되는 날씨에도 매장 앞에는 부모와 아이들이 모여 있었다. 얼마 남지 않은 인기 상품을 놓치지 않으려고 사람들은 매대를 빠르게 훑었다. 마치 원하는 물건을 먼저 발견하고 손에 넣는 것도 하나의 능력처럼 보였다.대학생으로 보이는 한 청년이 딸아이가 손에 넣은 리락쿠마 말랑이를 부러운 듯 바라보며 어디에서 얼마에 샀는지를 물었다. 일찍 서두른 덕분에 원하는 말랑이를 '쟁취'한 딸아이의 어깨가 만족감에 들썩였다. 작은 물건 하나가 주는 소소하지만 확실한 행복이었다.나는 기자에게 사람들이 동대문에서 재미있거나 특이한 물건을 찾고 꾸미며 일상의 스트레스를 해소하는 즉 '소확행'(소소하지만 확실한 행복) 같다고 답했다. 그러면서 흥미로운 점은 한동안 도매상과 디자이너의 공간으로 여겨졌던 동대문 부자재 시장에 아이와 부모, 10대와 20대가 다시 모이고 있다고 말했다.볼펜 꾸미기, 키캡 꾸미기, 폰 꾸미기에 이어 올여름에는 젤리슈즈 꾸미기가 유행하고 있다. 유행은 돌고 돈다지만 젤리슈즈가 다시 돌아올 줄은 몰랐다. 어릴 적 여름이면 하나쯤 신고 다녔던 바로 그 신발이었다.그러나 딸아이 세대의 젤리슈즈는 내가 기억하던 것과 달랐다. 엄마에게 젤리슈즈가 가볍고 물에 젖어도 괜찮은 장마철 실용품이었다면, 딸에게는 리본과 꽃, 진주와 캐릭터 장식을 원하는 위치에 붙여 자신의 취향을 표현하는 도화지였다. 한 세대의 추억이 다음 세대의 손을 거쳐 새로운 취향으로 바뀌고 있었다.온라인 쇼핑에서는 검색어 하나만 입력하면 수백 개의 상품을 몇 초 안에 찾을 수 있다. 편리하지만 예상하지 못한 물건을 우연히 발견하는 경험은 줄어든다.반면 동대문에서는 상가를 돌아다니다 마음에 드는 리본을 발견하고, 옆 가게에서 어울리는 파츠를 찾는다. 물건을 찾는 과정은 보물찾기가 되고, 어렵게 발견한 상품은 단순한 물건이 아니라 '내가 찾아낸 것'이 된다. 이른바 '디깅 소비(Digging Consumption)'다.젤리슈즈를 고르고 리본과 꽃, 캐릭터 파츠를 붙이는 순간 소비자는 구매자에서 제작자로 바뀐다. 직접 선택하고 만든 물건에는 더 큰 애착을 느낀다. 누군가가 "이 신발은 특별하다"고 말하지 않아도 소비자는 스스로 생각한다.이 과정은 설득커뮤니케이션의 '정교화 가능성 모델'로도 설명할 수 있을까? 처음 관심을 끄는 것은 캐릭터의 귀여움과 유행, 친구들의 반응 같은 직관적인 단서다. 하지만 직접 파츠를 고르기 시작하면 관여도가 높아진다.어떤 색이 어울릴까. 리본과 진주를 함께 달까. 내 옷과도 잘 맞을까. 처음에는 '유행해서' 관심을 가졌지만, 선택하는 과정에서 '내 취향에 맞기 때문에' 좋아하게 된다. 유행은 사람을 매장으로 데려오지만, 참여는 상품을 '내 것'으로 만든다.여기에는 자기 설득도 작동한다. 소비자는 누군가의 설명을 수동적으로 받아들이는 대신, 직접 선택하고 조합하는 과정에서 그 상품이 자신에게 왜 특별한지를 스스로 만들어낸다. 외부의 설득이 자신의 선택을 통한 자기 설득으로 바뀌는 것이다.바로 이 지점에서 큐레이션이 떠올랐다.큐레이션은 상품을 예쁘게 진열하는 데 그치지 않는다. 수많은 선택지 가운데 소비자가 자신의 취향을 발견하고, 원하는 모습을 완성하도록 돕는 일이다.과거의 광고가 "이 상품을 사세요"라고 설득했다면, 오늘의 큐레이션은 "이 가운데 당신 다운 것을 골라보세요"라고 제안한다.직접 꾸민 젤리슈즈나 어렵게 구한 말랑이를 친구에게 보여주고 SNS에 공유하는 순간, 소비자는 다시 다른 사람을 설득하는 사람이 된다. 구매자가 제작자가 되고, 콘텐츠 생산자이자 미디어가 되는 것이다.동대문에는 온라인이 쉽게 줄 수 없는 '물성'도 있다.말랑이를 눌러보고, 비즈의 반짝임을 살펴보고, 리본과 꽃의 색을 맞춰보는 작은 행동에 집중하다 보면 잠시 다른 생각을 잊게 된다. 구매에 놀이와 몰입이 더해지는 순간이다.물론 시장에서 판매되는 말랑이와 키캡, 각종 파츠 가운데 상당수는 해외에서 대량 생산된 상품이다. 지금의 동대문을 제조업의 부활이라고만 설명하기 어려운 이유다.그럼에도 사람들이 동대문을 찾는 것은 수많은 상품을 직접 비교하고, 예상하지 못한 물건을 발견하고, 자신의 방식으로 다시 조합할 수 있기 때문이다.동대문의 새로운 경쟁력은 모든 것을 직접 생산하는 데만 있지 않다. 빠르게 변하는 유행과 상품을 한 곳에 모으고, 소비자가 자신의 취향으로 편집하도록 만드는 데 있다.완제품을 사는 소비에서 내가 참여하는 소비로, 소유하기 위한 소비에서 나를 표현하는 소비로, 온라인의 편리함에서 오프라인의 발견과 물성을 즐기는 소비로 이동하고 있다.그래서 이제 "동대문이 왜 요즘 핫한 거죠?"라는 질문에 이렇게 답할 수 있을 것 같다.상품이 넘쳐나는 시대, 동대문은 물건이 아니라 검색만으로 얻기 어려운 발견과 물성, '나만의 것을 완성하는 과정'을 팔고 있기 때문이다.