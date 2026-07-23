"강남까지 더 빨라진다"... 남양주·강동, 9호선·3호선 환승 추진 맞손

큰사진보기 ▲남양주시는 23일 최현덕 시장과 이수희 강동구청장이 만나 광역철도망 연계 방안을 논의했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

경기 남양주시와 서울 강동구가 수도권 동북부 광역철도망 구축을 위해 손을 맞잡았다. 양 지자체는 서울지하철 9호선과 3호선을 효율적으로 연결하는 환승체계 구축에 공감대를 형성하며 광역교통 협력을 본격화하기로 했다.남양주시는 23일 최현덕 시장과 이수희 강동구청장이 만나 광역철도망 연계 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 간담회는 이수희 구청장의 남양주시 방문을 계기로 마련됐으며, 양측은 강동하남남양주선(9호선 연장)과 송파하남선 추진 현황을 공유하고 두 노선을 연계하는 방안을 집중적으로 논의했다.남양주시는 왕숙신도시 광역교통개선대책의 핵심 사업인 강동하남남양주선의 적기 개통을 위해 강동구의 적극적인 협조를 요청했다.강동구는 하남 교산신도시 광역교통개선대책에 포함된 송파하남선을 9호선 둔촌오륜역까지 연결하는 방안을 설명하며 남양주시의 협력을 요청했다.양 지자체는 송파하남선이 둔촌오륜역과 연결될 경우 수도권 동부지역 주민들이 9호선에서 3호선으로 환승해 강남권 주요 거점으로 이동하기가 한층 수월해질 것으로 전망했다.특히 수서역(KTX·GTX-A), 고속터미널, 남부터미널, 가락시장, 예술의전당, 삼성서울병원 등 강남권 주요 시설 접근성이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.남양주시는 환승 효과를 극대화하기 위해 현재 완행열차만 정차하는 둔촌오륜역에 9호선 급행열차도 정차할 필요가 있다는 의견을 함께 제시했다.최현덕 시장과 이수희 구청장은 "광역철도망은 한 지자체의 노력만으로는 완성될 수 없는 사업"이라며 수도권 동북부 약 250만 주민들의 이동 편의 향상을 위해 지속적으로 협력하기로 뜻을 모았다.최현덕 시장은 "광역철도는 지자체 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "이번 간담회를 계기로 관계기관과 적극 협력해 시민들이 체감할 수 있는 광역교통망을 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.