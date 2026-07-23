최종성 의원 문제 제기에 성남시 제설차량기지 계획 변경

큰사진보기 ▲성남시가 농수산물종합유통센터 부설주차장을 제설차량기지로 활용하려던 계획을 사실상 보류하고, 해당 공간을 시민 주차장으로 개방하기로 했다. 사진은 최종성 성남시의원 ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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경기 성남시가 농수산물종합유통센터 부설주차장을 제설차량기지로 활용하려던 계획을 사실상 보류하고, 해당 공간을 시민 주차장으로 개방하기로 했다. 더불어민주당 최종성 성남시의회 대표의원이 지속적으로 문제를 제기한 이후 나온 결정이다.최종성 대표의원(분당·수내3·정자2·3·구미)은 성남시로부터 농수산물종합유통센터 지상주차장을 당분간 제설차량기지로 사용하지 않고 시민들에게 개방할 계획이라는 입장을 전달받았다고 밝혔다.이에 따라 현재 진행 중인 주차장 관련 공사는 예정대로 마무리되지만, 제설차량기지 대신 시민 주차공간으로 활용된다. 제설차량은 백현마이스 부지에 마련된 임시 제설차량기지를 최대한 활용할 예정이다.앞서 최 대표의원은 농수산물종합유통센터에 제설차량기지가 설치될 경우 제설제 비산과 분진 발생, 주차면 감소, 유통센터 이용객과 상인의 불편 등이 우려된다고 지적하며 이전 계획의 전면 재검토를 요구해 왔다.또 지역 주민과 지역구 시의원에 대한 충분한 설명과 의견수렴 없이 이전 계획이 추진된 점도 문제로 꼽았다. 특히 대체 부지를 확보하지 않은 상태에서 기존 차량기지를 먼저 이전하는 방식은 행정의 신뢰성과 효율성을 떨어뜨릴 수 있다고 비판했다.최 대표의원은 "농수산물종합유통센터 지상주차장을 시민들에게 개방하기로 한 것은 주민들의 우려와 지역사회의 의견이 반영된 결과"라며 "주민 생활에 직접적인 영향을 미치는 시설의 설치와 이전은 충분한 설명과 의견수렴을 거쳐 추진돼야 한다"고 말했다.이어 "제설차량기지는 장비 보관과 정비, 긴급 출동 등 본연의 기능을 안정적으로 수행할 수 있는 환경이 중요하다"며 "장기적인 운영계획을 마련하고 적정한 대체부지를 충분히 검토한 뒤 이전 여부를 결정해야 한다"고 강조했다.그러면서 "이번 운영 방향이 다시 변경되지 않도록 지속적으로 점검하겠다"며 "앞으로도 시민 생활권과 주민 편의를 침해하는 일방적인 행정에 대해서는 적극 대응하겠다"고 밝혔다.