추미애 "재정 어려워도 미래투자는 멈출 수 없다"... 경기미래투자공사 설립 속도전

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 23일 오후 도청사 집무실에서 제3차 경기미래투자공사 TF 전략회의를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 반도체와 인공지능(AI) 등 미래전략산업에 대한 장기 투자를 담당할 '(가칭) 경기미래투자공사' 설립에 속도를 내라고 지시했다. 재정 여건이 어려운 상황에서도 미래산업 투자는 늦출 수 없다는 판단에 따른 것이다.추미애 지사는 23일 경기도청 집무실에서 열린 제3차 경기미래투자공사 태스크포스(TF) 전략회의에서 "반도체·AI 등 미래전략산업에 장기적이고 안정적으로 투자할 수 있는 정책금융 플랫폼이 필요하다"며 "경기미래투자공사 설립을 속도감 있게 추진해야 한다"고 밝혔다.특히 추 지사는 오는 10월 초까지 수원·화성·평택·이천·안성·오산 등 반도체 산업 거점 기초자치단체와 경기미래투자공사 설립 및 공동출자 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결하도록 지시했다.이는 지난 20일 열린 제2차 TF 전략회의에서 연내 업무협약 체결을 주문한 데 이어, 이번에는 구체적인 시기까지 제시하며 추진 속도를 높인 것이다.추미애 지사는 경기미래투자공사의 역할에 대해서도 "재정여건이 어렵더라도 미래를 포기할 수는 없다"며 강한 추진 의지를 드러냈다.이어 "기존 G-펀드는 도내 중소·벤처기업 지원에 중요한 역할을 해왔지만 소부장(소재·부품·장비) 기업이나 연구개발 기업처럼 장기 투자가 필요한 분야에는 한계가 있었다"며 "경기미래투자공사는 이러한 한계를 보완해 산업 인프라와 기업 성장을 지원하는 새로운 정책금융 플랫폼으로 기능해야 한다"고 강조했다.경기도는 경기미래투자공사를 기존 정책자금 지원을 넘어 미래산업에 대한 장기 투자와 산업 생태계 육성을 담당하는 투자 전문기관으로 육성한다는 구상이다.경기도는 지난 7월 경기미래투자공사 TF를 구성했으며, 2027년 하반기 출범을 목표로 기관 설립 타당성 검토, 관련 조례 제정 등 행정절차를 단계적으로 추진할 계획이다.공사가 설립되면 반도체와 AI를 비롯한 미래전략산업 분야 기업에 보다 장기적이고 안정적인 정책금융을 공급하는 역할을 맡게 된다.