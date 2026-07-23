우원식, 배우자 동반 출장 의혹에 "의회 정상외교 정쟁화... 유감"

큰사진보기 ▲우원식 의원이 최근 일각에서 제기된 국회의장 시절 '배우자 동반 해외출장' 및 '82억 원 예산 낭비' 의혹에 대해 정면으로 반박하고 나섰다. 정상적인 의회 외교 활동을 흠집 내기 위한 정치적 공세라며, 구체적인 성과와 법적 근거를 제시하며 진화에 나선 모습이다. ⓒ 우원식 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲가장 큰 논란이 된 배우자 동행 문제에 대해서도 법적 근거를 들어 적극적으로 해명했다. 의원실은 "국회의장의 배우자는 여권법 시행령에 의해 외교관 여권을 발급받는 외교업무 수행인력"이라며 "외교 무대에서 국회의장의 배우자 동반은 상대국 국회의장 및 정상 내외와의 공식 접견을 위해 정상급 방문외교에서 오래전부터 일관되게 진행되어 왔다"라고 설명했다. ⓒ 우원식 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲우 의원을 향한 강도 높은 비판은 앞서 주진우 국민의힘 의원으로부터 나왔다. 주 의원은 지난 21일 자신의 페이스북을 통해 우 전 의장의 출장 비용과 배우자 동반 사실을 거론하며 이를 '범죄'로 규정하고 수사를 촉구했다. ⓒ 주진우 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

우원식 의원이 최근 일각에서 제기된 국회의장 시절 '배우자 동반 해외출장' 및 '82억 원 예산 낭비' 의혹에 대해 정면으로 반박하고 나섰다. 정상적인 의회 외교 활동을 흠집 내기 위한 정치적 공세라며, 구체적인 성과와 법적 근거를 제시하며 진화에 나선 모습이다.23일 우원식 의원실은 우 의원의 페이스북 계정에 두 편의 입장문을 잇달아 올리며 해당 의혹들을 조목조목 반박했다. 의원실은 먼저 "국회의장의 의회 정상외교를 흠집 내고 정쟁화한 것에 대해 깊은 유감을 밝힌다"라며 국회의장의 순방이 대통령의 방문 외교와 함께 국가 외교의 한 축을 담당한다는 점을 강조했다.의원실은 "특히 12.3 비상계엄 사태와 탄핵 정국이라는 전대미문의 국가적 위기를 거치면서, 의회 외교는 정부의 외교 공백 또는 사각지대를 메우면서 대한민국의 대외신인도를 지탱해 왔다"라며 이를 의회 정상외교를 정쟁화하는 것은 매우 안타깝다고 유감을 표했다.이어 당시 국회의장 순방이 단순한 '외유'가 아닌 실질적인 국익을 일군 '실용적 의회 외교'였음을 강조했다. 의원실 카타르 순방 당시 삼성물산의 2400억 원 규모 도하 메트로 계약 해지 분쟁 해결을 국왕에게 직접 건의해 이끌어낸 점, 베트남에서 하이테크법 개정안 방어 및 기존 법인소득세 혜택 유지를 확답받은 점, 포르투갈에서의 해상풍력 임대료 지불 유예 합의, 루마니아에서의 원전 설비 인력 체류자격 획득 시간 단축 등 구체적인 외교 성과를 정리한 자료를 함께 첨부했다.가장 큰 논란이 된 배우자 동행 문제에 대해서도 법적 근거를 들어 적극적으로 해명했다. 의원실은 "국회의장의 배우자는 여권법 시행령에 의해 외교관 여권을 발급받는 외교업무 수행인력"이라며 "외교 무대에서 국회의장의 배우자 동반은 상대국 국회의장 및 정상 내외와의 공식 접견을 위해 정상급 방문외교에서 오래전부터 일관되게 진행되어 왔다"라고 설명했다.여권법 시행령 제10조 6항에 명시된 '원활한 외교업무 수행'이 그 목적이며, 배우자 역시 재외 교민과 기업 관계자, 현지 공관원들을 위로하고 격려하는 등 빡빡한 공식 일정을 소화했다는 것이다. 그러면서 우 의원 부부가 시진핑 중국 국가주석 부부와 만나는 사진을 함께 첨부했다.또한 국회의장의 해외 공식방문을 노태악 전 중앙선거관리위원장의 사례와 빗대어 비판하는 것에 대해서는 "국가를 대표하는 국회의장의 정상외교를 선관위 사례와 단순비교해 비판하는 것은 국회의장의 의회 정상외교에 대한 몰이해다. 그래서 온당하지 않은 일"이라고 선을 그었다.이어 "모든 출장 내역은 투명하게 공개된다. 국민이 외유성이라는 오해를 갖지 않도록 국회의장의 모든 국외 공식방문 결과보고서와 예산 집행 내역은 국회사무처 홈페이지에 공개되어 누구나 확인하실 수 있다"라고 덧붙였다.우 의원을 향한 강도 높은 비판은 앞서 주진우 국민의힘 의원으로부터 나왔다. 주 의원은 지난 21일 자신의 페이스북을 통해 우 전 의장의 출장 비용과 배우자 동반 사실을 거론하며 이를 '범죄'로 규정하고 수사를 촉구했다.주 의원은 해당 글에서 "우원식 전 국회의장은 해외출장 14회에 82억 8700만 원을 썼다. 1회당 평균 5억 9200만 원꼴이다"라며 막대한 예산이 소요되었음을 지적했다. 이어 "놀랍게도 우 전 의장은 14회 해외출장 모두 배우자를 동반했다. 배우자가 도대체 무슨 역할을 했단 말인가"라며 강한 의구심을 표했다.그는 "국회는 국민을 대표해 예산을 감독한다. 국회의장이 국민 혈세를 이렇게 낭비해도 되나"라고 질타하면서 "노태악 전 선관위원장은 배우자 동반 해외출장으로 합동수사본부 압수수색을 받았다. 국고횡령에 해당하기 때문이다. 어쩔 수 없이 배우자의 해외출장 비용을 국고에 반납했지만, 범죄가 없어지는 것은 아니다. 잘못된 악습이자 범죄다"라고 목소리를 높였다.또한 주 의원은 "우원식 전 국회의장의 배우자 동반 해외출장도 수사 대상이다. 신속한 압수수색에 나서야 한다"라며 사정기관의 즉각적인 강제 수사를 강력히 촉구했다.